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Donanım

HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi

Gigabyte M27F oyuncu monitörü incelemesi ile karşınızdayız. KVM özelliği ile hem bilgisayarı hem de telefonu bağlayabildiğiniz, ortak klavye ve fare kullanabileceğiniz monitörün detayları videomuzda!

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HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi

Dünyanın ilk KVM gaming monitörü

KVM özelliği, tek bir klavye, video ve fare seti ile birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlar. Özel KVM butonumuzla, anahtarlama cihazlarının bundan daha kolay olamayacağını göreceksiniz! Bir çırpıda gibi hızlı!

Gigabyte M27F Özellikleri;

Boyutlar:
615,11 x 533,55 x 202,97
5,5 kg

Ekran:
27” IPS – 178 derece
1ms MPRT, 144Hz
FreeSync Premium
HDR
95% DCI-P3 / 130% sRGB

Bağlantı:
HDMI 2.0 x2
Display port 1.2 x1
USB Type-C x1
Ses Jakı x1
USB 3.0 x2

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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