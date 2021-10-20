Gigabyte M27F oyuncu monitörü incelemesi ile karşınızdayız. KVM özelliği ile hem bilgisayarı hem de telefonu bağlayabildiğiniz, ortak klavye ve fare kullanabileceğiniz monitörün detayları videomuzda!

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Dünyanın ilk KVM gaming monitörü

KVM özelliği, tek bir klavye, video ve fare seti ile birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlar. Özel KVM butonumuzla, anahtarlama cihazlarının bundan daha kolay olamayacağını göreceksiniz! Bir çırpıda gibi hızlı!

Gigabyte M27F Özellikleri;

Boyutlar:

615,11 x 533,55 x 202,97

5,5 kg

Ekran:

27” IPS – 178 derece

1ms MPRT, 144Hz

FreeSync Premium

HDR

95% DCI-P3 / 130% sRGB

Bağlantı:

HDMI 2.0 x2

Display port 1.2 x1

USB Type-C x1

Ses Jakı x1

USB 3.0 x2