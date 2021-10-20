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HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
Gigabyte M27F oyuncu monitörü incelemesi ile karşınızdayız. KVM özelliği ile hem bilgisayarı hem de telefonu bağlayabildiğiniz, ortak klavye ve fare kullanabileceğiniz monitörün detayları videomuzda!
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İçindekiler
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
Dünyanın ilk KVM gaming monitörü
KVM özelliği, tek bir klavye, video ve fare seti ile birden fazla cihazı kontrol etmenizi sağlar. Özel KVM butonumuzla, anahtarlama cihazlarının bundan daha kolay olamayacağını göreceksiniz! Bir çırpıda gibi hızlı!
Gigabyte M27F Özellikleri;
Boyutlar:
615,11 x 533,55 x 202,97
5,5 kg
Ekran:
27” IPS – 178 derece
1ms MPRT, 144Hz
FreeSync Premium
HDR
95% DCI-P3 / 130% sRGB
Bağlantı:
HDMI 2.0 x2
Display port 1.2 x1
USB Type-C x1
Ses Jakı x1
USB 3.0 x2
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HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
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