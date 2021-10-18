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Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?

Akıllı televizyonlardaki işletim sistemlerine ve farklarına değiniyoruz. En popüleri olan Android TV ya da Google TV mi? Tizen mi yoksa WebOS mi? Cevabı videomuzda!

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Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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