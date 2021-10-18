Nasıl Yapılır
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
Akıllı televizyonlardaki işletim sistemlerine ve farklarına değiniyoruz. En popüleri olan Android TV ya da Google TV mi? Tizen mi yoksa WebOS mi? Cevabı videomuzda!
İlginizi çekebilir; FPV Drone Nedir? | DJI FPV Kullanıcı Deneyimi (Cem Targay)
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Giyilebilir Teknoloji37 dakika önce
Yeni Nesil AirPods!
Haber1 saat önce
Apple’ın Geliştirdiği En Güçlü Çipler: M1 Pro ve M1 Max
Haber2 saat önce
Apple, Yeni HomePod Mini’yi Tanıttı!
Donanım2 saat önce
MacBook Pro Ailesi M1 Max ve M1 Pro İle Yenilendi!
Kripto Para2 saat önce
Shiba Inu, Yatırımcılarının Yüzünü Güldürüyor!
Akıllı Telefonlar5 saat önce
Bu Fiyattan Bu Telefon Alınır Mı? | 1000 Liralık Fark!
Nasıl Yapılır12 saat önce
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
Donanım1 gün önce
FPV Drone Nedir? | DJI FPV Kullanıcı Deneyimi (Cem Targay)
Akıllı Telefonlar2 gün önce
POCO F3 Galerici Telefonu Mu? | Eray vs. Dilşah
Kripto Para2 gün önce
Scam Airdrop | Zepe.io Nedir? | Bu Tuzağa Düşmeyin!!
Akıllı Telefonlar5 saat önce
Bu Fiyattan Bu Telefon Alınır Mı? | 1000 Liralık Fark!
Nasıl Yapılır12 saat önce
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
Donanım1 gün önce
FPV Drone Nedir? | DJI FPV Kullanıcı Deneyimi (Cem Targay)
Akıllı Telefonlar2 gün önce
POCO F3 Galerici Telefonu Mu? | Eray vs. Dilşah
Kripto Para2 gün önce
Scam Airdrop | Zepe.io Nedir? | Bu Tuzağa Düşmeyin!!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.