Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?

Akıllı televizyonlardaki işletim sistemlerine ve farklarına değiniyoruz. En popüleri olan Android TV ya da Google TV mi? Tizen mi yoksa WebOS mi? Cevabı videomuzda!

İlginizi çekebilir; FPV Drone Nedir? | DJI FPV Kullanıcı Deneyimi (Cem Targay)