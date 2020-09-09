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Gigabyte, ilk SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı: AORUS FI25F
Gigabyte, Aorus FI25F SuperSpeed IPS oyuncu monitörünü tanıttı. Tanıtılan bu modelin en önemli özelliği firmanın kendi geliştirmiş olduğu SuperSpeed IPS teknolojisi.
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Gigabyte AORUS FI25F: IPS panelde 0.4Ms ve 240Hz
Bir çok oyuncu monitöründe daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek ekran tazeleme oranını yakalamak için TN paneller kullanılıyor. TN panellerin en büyük dezavantajı ise görüş açısı ve renk doğruluğu.
Gigabyte geliştirdiği SuperSpeed IPS teknolojisiyle IPS panelleri kullanarak 0.4Ms gecikme süresi ve 240Hz ekran tazeleme hızına sahip yeni bir monitör tanıttı: AORUS FI25F
Firmanın resmi sitesinde ise bu ürün ”dünyanın ilk taktik monitörü” olarak tanımlanıyor.
Gigabyte AORUS I25F teknik özellikleri
- 24.5 inç SuperSpeed IPS mat ekran
- 1920×1080 piksel çözünürlük
- 400 nit maksimum parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- 178 derecelik görüş açısı
- 8 bit HDR panel
- 0.4Ms tepki süresi
- 240Hz ekran tazeleme oranı
- AMD FreeSync Premium destekli
- 2x HDMI 2.0, 1X Display Port 1.2, 2x UBS 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi
- Dahili adaptör
- RGB aydınlatma
Monitörün diğer özellikleri ise şöyle:
- VESA sertifikalı DisplayHDR 400 standartı
- Çeşitli oyun modları
- Hedef Sabitleyici, Siyah Ekolayzer, GameAssist ve Aktif Gürültü Engelleme modları
- Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz modlar
Gigabyte AORUS FI25F hakkında net bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Ancak yapılan tahminlere göre monitörün Türkiye fiyatının 6-7 Bin Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyor.
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Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S
Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.
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Xbox Series S özellikleri
Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.
10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.
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RTX 3090 24 GB bellek ile geliyor!
Nvida, Ampere serisi ekran kratlarını görücüye çıkarmaya hazırlanırken sızan bilgiler de oldukça ilgi çekti. Sızan bilgiye göre RTX 3090 24 GB bellek ile geliyor.
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Ekran kartı üreticisi Gainward, görünüşe göre yanlışlıkla bilgiler sundu ve hemen sonrasında bu bilgileri kaldırdı. RTX 3080 ve RTX 3090‘ın ürün sayfalarını yayına koyan şirket bu sayfaları kısa sürede kaldırsa da yeni kartların özellikleri ortaya çıkmış oldu. Nvidia‘nın bugün RTX 3090 ve RTX 3080‘i tanıtması beklenirken Gainward‘un “yaptığı yanlışlık” özellikleri erkenden öğrenmemizi sağladı. Bu bilgilere göre RTX 3090 24 GB gibi devasa bir bellek ile gelirken, RTX 3080 de 10 GB bellek ile geliyor.
Kartların sızan özellikleri şöyle:
RTX 3090 Phoenix
CUDA çekirdek sayısı: 5248
Saat hızı: 1695 MHz (Boost)
Bellek: 24GB GDDR6X
Bellek hızı: 9750 MHz
Bant genişliği: 936 GB/s
PCIe: Gen 4
Maksimum güç tüketimi: 350W
Çıkış birimleri: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
RTX 3080 Phoenix
CUDA çekirdek sayısı: 4352
Saat hızı: 1710 MHz (boost)
Bellek: 10GB GDDR6X
Bellek hızı: 9500 MHz
Bant genişliği: 760 GB/s
PCIe: Gen 4
Maksimum güç tüketimi: 320W
Çıkış birimleri: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
2 ekran kartının da 2 adet 8 pinlik güç kablosu istediği de sızdırıldı. Görünen o ki bir süredir konuşulan 12 pinlik güç kablosu gereksinimi bu kartlar için söz konusu değil.
Ampere serisi ekran kartları için RTX 3080Ti‘dan şuan için bahsedilmiyor ancak bir süre sonra RTX 3080 ile RTX 3090 arasında konumlanması beklenen bir RTX 3080Ti modelinin gelme ihtiamli de yüksek gözüküyor.
Oyunların çözünürlükleri arttıkça bellek ihtiyacı da artıyor. Özellikle 4K oyunlarda 8 GB video belleği dahi yeterli olamayabiliyor. RTX 3080 ve RTX 3090 bu anlamda 4K ve üstündeki çözünürlükleri hedefleyen kullanıcılar için oldukça ilgi çekici gözüküyor.
Basın Bülteni
300 Hz tazeleme hızı sunan RTX 2080 Super’li laptop Türkiye’de
Predator Triton 500 Türkiye pazarına giriş yaptı. 20.369 TL satış fiyatına sahip olan Triton 500, RTX 2080 Super ekran kartı ve 300 Hz tazeleme hızı sunan ekranı ile geliyor.
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Hem güçlü hem ince!
Acer Predator Triton 500, performansı ile dikkat çekiyor. 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ekran kartı ile donatılan Predator Triton 500 Türkiye piyasasının en güçlü ürünlerinden biri olmayı başarıyor. 15,6 inç ekranda 300 Hz IPS panel, 3 ms tepki süresiyle geliyor. sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ekran, NVIDIA G-SYNC teknolojisi de görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor. 7,5 saatlik pil ömrü de bir oyuncu bilgisayarı için oldukça iyi. Bu özelliklerine rağmen ince yapısıyla dikkat çeken Predator Triton 500, rahat taşınabilen 2,1 kg ağırlığındaki yapısı ve 17,9 mm inceliğiyle tam bir taşınabilir canavar olmuş.
Predator Triton 500 bağlantı tarafında da iddialı
Triton 500, Killer Wi-Fi 6 AX1650i kablosuz bağlantı kontrolcüsü, E3100G ethernet kontrolcüsü ve Control Center 2.0 ile ağ bağlantı tarafında günceli takip ediyor. Ayrıca cihazda 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. HDMI 2.0, mDP veya Thunderbolt 3 bağlantı noktaları ile birkaç ekstra monitör takılabilmesi de önemli artısı. DTS:X Ultra, bilgisayarınızdan veya kulaklığınızdan çıkan sesi 360 derece ses sistemine dönüştürerek oyun içi sesleri gerçek ses gibi deneyimlemenizi sağlıyor.
İnce olmasına rağmen başarılı soğutma
Predator Triton 500, Acer’ın Vortex Flow teknolojisinden yararlanıyor. Bu tasarımda, üç adet fan bulunuyor. Bu sistem, CoolBoost teknolojisiyle destekleniyor. Oyuncular, PredatorSense UI üzerinden cihazlarının sıcaklık düzeyini görebiliyor ve fan hızını ayarlayabiliyor. Ürünün soğutma sisteminde 4. Nesil AeroBlade 3D fan bulunuyor. Tırtıklı kenarlar, kanatçıklar ve kavisli bölüm sayesinde hava akımı %45 artıyor. Soğutma sistemine beş adet de ısı borusu ekleyen 2020 Triton 500, 2019 modeline göre %33 daha yüksek termal performans sunuyor.
Acer Predator Triton özellikleri
- İşletim sistemi: Free DOS
- İşlemci: Intel Core i7-10750H
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER
- Ekran: 39,6 cm (15,6″) IPS LCD FHD
- Kesilme Önleme Teknolojisi: NVIDIA G-SYNC
- Tazeleme Hızı: 300 Hz
- Bellek: 32 GB DDR4 SDRAM
- Depolama: 1 x 1 TB
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Bluetooth: Bluetooth 5.0
- Maksimum Pil Çalışma Süresi: 4 Saat
- Maksimum Güç Kaynağı Vat Gücü: 230 W
- Boyut: 358,5 mm x 255 mm x 17,90 mm
- Ağırlık: 2,10 kg