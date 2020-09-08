Mobil
Dünyanın en çok indirilen uygulaması: TikTok
Analiz firması SensorTower, en çok indirilen uygulamalarla alakalı istatistikler paylaştı. Buna göre TikTok, tüm rakiplerine fark atarak 2020 yılı boyunca her ay zirvede kalmayı başarıyor.
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Dünyanın en çok indirilen uygulaması: TikTok
Mobil uygulamalar odaklı veriler paylaşan analiz firması SensorTower, 2020 yılı boyunca her ay en çok indirilen uygulamaların listesini paylaştı. SensorTower’ın paylaştığı veriler ışığında TikTok’un indirilme sayılarının, onu dünyanın en çok indirilen uygulaması yaptığı anlaşılıyor. Genel indirme sayılarına baktığımızda ise TikTok uygulamasını, video konferans platformu Zoom’un takip ettiğini görüyoruz.
Peki TikTok’un 2020 boyunca toplam indirilme sayısı ne kadar? Şimdi detaylı olarak bahsedelim.
Ağustos 2020
TikTok, Ağustos 2020′de toplam 63.3 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu. Bu sayı, geçen yılın ağustos ayına göre uygulamanın indirilme oranında %1.6’lık bir artış yaşandığını gösteriyor. Ayrıca bu dönemde TikTok’un en çok indirildiği ülkenin ise genel toplamın %11’ini kapsamasıyla Endonezya olduğunu ekleyelim. Endonezya’yı ise %9′luk oranla Brezilya takip ediyor.
Temmuz 2020
Temmuz ayında TikTok, 65.2 milyondan fazla yükleme ile yine zirveyi elden bırakmadı. Geçen yılın temmuz ayına baktığımızda ise, bu oranın %21,4′lük bir artışı temsil ettiği anlaşılıyor. Bu dönemde TikTok’un en çok indirildiği ülke ise, toplam indirilme sayısının %9,7′sini kapsayan ABD oldu. ABD’yi de %8.5 ile Endonezya takip etti.
Yalnız burada dikkat çeken bir detay var. Hatırlarsanız TikTok, haziran ayında Hindistan’da yasaklanmıştı. Bu bağlamda kendisine benzer mantıkla çalışan Snack Video’nun, temmuz ayı içerisinde en çok indirilen ilk 10 uygulama listesine ilk defa girdiğini görüyoruz. Bu dönemde yaklaşık 28.8 milyon indirilme sayısına sahip olan Snack Video’nun, önceki aya nazaran 3.5 kat artış kaydettiğini belirtmek gerekiyor.
Haziran 2020
Haziran ayına baktığımızda TikTok’un 87 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Uygulamaya yine ‘dünyanın en çok indirileni’ unvanı kazandıran bu sayı, geçen yılın haziran ayına göre %52.7 daha fazla. Ayrıca bu dönemde toplamın %18.8′ini kapsamasıyla TikTok’u en çok indiren ülke olan Hindistan’ı, %8.7 ile ABD takip ediyor.
Mayıs 2020
TikTok, geçen yılın mayıs ayına göre yıllık bazda 2 kat artışla Çin sürümü Douyin de dahil olmak üzere toplam 111.9 milyondan fazla yüklemeye ulaşarak Mayıs 2020′de dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu. Bu dönemde toplam indirilme sayısının %20′sini kapsamasıyla TikTok’u en çok indiren ülke olan Hindistan’ın peşinden %9.3 ile ABD’nin geldiğini görüyoruz.
Mart 2020
Mart ayında TikTok, geçen yıla nazaran %98.4′lük artışla toplam 115.2 milyondan fazla yükleme sayısına ulaşarak yine zirveyi emin ellerde tutmayı başardı. Bu dönem uygulamayı en çok indiren ülkelerin ise %29.5 ile Hindistan, %9.4 ile de Brezilya olduğunu ekleyelim.
Şubat 2020 – TikTok indirilme oranı
TikTok, Şubat 2020′de, geçen yıla oranla %96.5′lik artış yaşayarak toplam 113 milyon indirilme sayısına ulaştı. Bu sayı, onu yine dünyanın en çok indirilen uygulaması yapıyor. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülke ise, toplam indirmelerin %41.3′ünü oluşturan Hindistan oldu.
Ocak 2020 – TikTok indirilme oranı
Ocak ayına baktığımızda da yine durumun aynı olduğunu görüyoruz. Verilere göre TikTok, Ocak 2020′de 104,7 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu sayıyı geçen yılın ocak ayıyla karşılaştırdığımızda, %46 gibi majör bir artış elde ettiğini anlayabiliyoruz. Bu dönemde TikTok’u en çok indiren ülke ise toplamın %34.4′ünü oluşturan Hindistan oldu.
Genel manada bakarsak TikTok’un 2020′nin en çok indirilen uygulaması olduğu net bir şekilde belli oluyor. Bir tek nisan ayında Zoom’u geçemediği için zirveye çıkamayıp, ikinci sıraya yerleşmiş. Her halükarda bu durum, dünya çapında değişmez bir TikTok sevdası olduğunu gösteriyor.
Güvenlik
Microsoft Defender Android’de! Ön izleme sürümü yayınlandı
Microsoft Defender, bugüne kadar hep Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanıma sunuluyordu. Şimdi ise Microsoft, Defender’ı Android telefonlara getirme yolunda ilk somut adımını attı.
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Microsoft Defender, Android’e geldi!
Microsoft, bu sene şubat ayında Defender uygulamasını mobil platformlara getireceğini açıklamıştı. Şirketin bu stratejisine dair uzun süredir herhangi bir ses seda da gelmiyordu. Bugünlerde ise Microsoft, Defender uygulamasını 1.0.2022.0202 ön izleme sürümüyle Play Store’da ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Yalnız burada bahsettiğimiz ‘kullanıcı’nın standart ev kullanıcısı değil, kurumsal kullanıcılar olduğunu belirtelim.
Eğer Microsoft 365 E5 lisansı olan bir kuruma üye değilseniz, Defender uygulamasını kullanamıyorsunuz. Kurumsal olmayıp Microsoft Defender’ı telefonuna indirenlere, uygulama şöyle bir uyarı mesajı veriyor: “Kurumsal bir kullanıcıysanız ve bu uygulamayı kuruluşunuz tarafından yüklemeniz gerekiyorsa, Intune Şirket Portalı’nı Google Play’den yükleyin ve bu cihazı kuruluşunuza kaydedin. Daha fazla bilgi için BT yöneticinize başvurun. Kurumsal kullanıcı değilseniz, bu uygulamaya erişemezsiniz.”
Buradan da anlaşıldığı üzere Microsoft Defender, yalnızca kurumsal kullanıcılara hizmet veriyor. Peki Defender, Android’de kurumsal kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? Şimdi onlardan kısaca bahsedelim.
Kimlik avından korunma
Microsoft Defender’ın Android’de sunduğu en önemli özelliği SMS, e-posta ve WhatsApp gibi her türlü yerden gelen ve güvenli olmayan web sitelerine erişimi anında engellemesi. Ayrıca Microsoft’un açıklamasına göre bir URL’nin kötü amaçlı olup olmadığını tespit etmek için Defender, yine Microsoft’un SmartScreen hizmetinden faydalanıyor. Eğer uygulama kötü amaçlı bir site tespit ederse, kullanıcıya hemen bildirim gönderiyor ve o siteye izin verme ya da erişimini engelleme gibi seçenekler de sunuyor.
Microsoft Defender kötü amaçlı yazılım taraması
Microsoft Defender ATP, Android’de bir uygulamanın kötü amaçlı olup olmadığını taramaya yarayan Google Play Protect’e benzer şekilde, yer aldığı telefondaki tehditleri savurmak amacıyla kötü amaçlı yazılım taraması gerçekleştiriyor. Ek olarak kötü amaçlı yazılımları ve PUA’ları da tespit ediyor; aynı zamanda kullanıcıya ilgili şekilde uyarılar da gönderiyor.
Hassas verilere erişimi engelleme
Microsoft Defender’da yer alan bir başka güvenlik özelliği, kurumsal müşterilerin telefonundaki hassas bilgileri de koruma altına alabiliyor. Uygulama, hem Microsoft Intune hem de Configuration Manager içeren Microsoft Endpoint Manager ile entegre bir şekilde kurumsal kullanıcıların hassas bilgilerini koruyor. Örneğin telefonda güvensiz bir yazılım olduğunu düşünün; bu noktada uygulama, cihazın Outlook e-postasına erişimini anında engelliyor. Ayrıca cihazı “yüksek riskli” olarak nitelendirmek suretiyle Microsoft Güvenlik Merkezi’ne de bildiriyor.
Apple
Facebook, iOS 14’ün yeni takip engelleme özelliğinden rahatsız!
Facebook, Apple’ın iOS 14′te yapacağı gizlilik ve kullanıcı takibi noktasındaki değişikliklerle alakalı yayınladığı raporda endişelerini dile getirdi. Şirket, aynı zamanda reklamverenleri de iOS 14′ten nasıl etkilenecekleri hakkında uyarıyor.
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Facebook yayınladığı blog yazısında, kullanıcıları takip edebilmelerini sağlayan IDFA özelliğinin kullanıcı tercihine bırakılmasından rahatsız olduğunu ifade etti. IDFA, reklamverenlerin iPhone kullanıcılarını farklı uygulamalarda ve sitelerde takip edip özelleştirilmiş reklamlar sunabilmesini sağlayan bir özellik; ancak Apple iOS 14 güncellemesinde bu özelliği tamamen kullanıcı tercihine bırakacak, yani bunu kapattığınızda artık hiçbir uygulama sizi takip edemeyecek. Facebook ise bundan dolayı reklam gelirlerinde düşüş olacağını öngörmüş olacak ki, Apple’ın bu politikasını eleştiriyor.
Facebook, iOS 14’ün yeni gizlilik özelliğinden rahatsız
Sosyal medya devi, Apple’ın bu politikasındaki değişiklikleri nedeniyle artık iOS 14 cihazlarda kendi uygulamaları aracılığıyla IDFA toplamayacağını söyledi. Aynı zamanda şirket, bunu yapmak istemediğini ancak Apple’ın geliştiricileri ve reklamverenleri iOS 14’te bunu yapmaya zorladığını ifade etti. Ayrıca Facebook, sahibi olduğu Audience Network isimli reklam platformu üzerinde de bu durumun büyük etkileri olacağından endişe ediyor.
“Hedef Kitle Ağı kullanan geliştiriciler ve yayıncılar için, iOS 14’te kişisel reklamlar sunmamız sınırlanacaktır. Sonuç olarak, bazı iOS 14 kullanıcıları Audience Network’ten herhangi bir reklam görmeyebilir, bazıları ise bizden reklam görmeye devam edebilir, ancak bunlar daha az alakalı olacaktır. Reklamverenlerin kampanyalarını doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerilerinin azalması nedeniyle, uygulama geliştiricileri ve yayıncıları, Kitle Ağı’nda ve muhtemelen iOS’taki diğer reklam ağlarında daha düşük BGBM’ler beklemelidir.”
Aslında Facebook’un burada endişesi sadece kendi reklamcılık işleri değil; şirket, bu sisteme dahil olup iş yapmaya çalışan diğer işletmeler için de endişesini ortaya koyuyor. Şu ana kadar yapılan testlerde Facebook, mobil reklamcılıkta kullanıcılar için kişiselleştirilmiş reklam göstermeyi durdurduğunda gelirlerinin %50 düştüğünü ifade etti. Bu oran Facebook’u yıkmıyor, ancak ayakta kalmasını da oldukça zorlaştıracak gibi görünüyor.
“Uygulama reklamcılığına büyük bağımlılığı nedeniyle bu değişikliklerin Audience Network’ü orantısız bir şekilde etkilemesini bekliyoruz. iOS 14’teki tüm reklam ağları gibi, reklamverenlerin, kampanyalarını Hedef Kitle Ağı’nda doğru şekilde hedefleme ve ölçme becerisi etkilenecek. Bunun sonucunda yayıncılar, Hedef Kitle Ağı’nda etkin bir şekilde para kazanma ihtimallerinin azalmasını beklemelidir. Sonuç olarak tüm çabalarımıza rağmen, Apple’ın güncellemeleri Audience Network’ü iOS 14’te o kadar etkisiz hale getirebilir ki, bunu iOS 14’te sunmamız mantıklı olmayabilir.”
Facebook ileriye dönük olarak, bu güncellemelerin geliştirici ekosistemi üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye sahip olması nedeniyle sektör danışmanlığının platform politikalarındaki değişiklikler için kritik önem taşıdığına inandığını da ekledi.
Apple
Fortnite, App Store’dan kaldırıldı
Fortnite, App Store’un kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple tarafından mağazadan kaldırıldı.
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Apple, Fortnite’ı mağazadan kaldırdı
Popüler mobil battle royale oyunu Fortnite, satın alma yönergelerini ihlal ettiği gerekçesiyle App Store’dan kaldırıldı. Apple’ın bu kararı almasının altında yatan sebebin ise, oyunun kullanıcılara sunduğu yeni ödeme seçeneği olduğu ifade ediliyor.
Bilindiği üzere geliştirici firma Epic Games, oyunun para birimi olan V-Bucks’ı artık doğrudan Fortnite’ın kendi içerisinden satma kararı almıştı. Ancak Apple, kural gereği uygulama içi satın almalarda yalnızca kendi ödeme sistemini kullanmayı şart koştuğundan dolayı, Fortnite’ın bu tutumunu kural ihlali olarak algıladı ve oyunu App Store’dan kaldırdı.
Epic Games, V-Bucks para birimini App Store’da $9,99; Fortnite içinde ise $7.99 fiyatla satıyor. Fiyatlar arasındaki bu çakışma ise anlaşılan Apple’ın hoşuna hiç gitmemiş. Ayrıca benzer bir hamlenin Google tarafından da geldiğini belirtelim. Google, mağaza kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fortnite’ı Play Store’dan kaldırdı.
Apple sözcüsü, kararla alakalı The Verge sitesine yaptığı açıklamada; “Epic, uygulamasında Apple tarafından incelenmeyen veya onaylanmayan bir özelliği hayata geçirerek, dijital hizmetler satan her geliştirici için geçerli olan uygulama içi ödemelerle ilgili App Store yönergelerini ihlal etti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Apple, krizi çözmek için Epic ile anlaşmaya hazır olduklarını ancak şirkete bu noktada herhangi bir taviz vermeyeceklerini de vurguladı.
Fortnite karara tepki gösterdi
Fortnite, Apple’ın kararına tepki amacıyla tüm resmi yayın kanallarında #FreeFortnite etiketiyle yayınlar yapmaya başladı. Örneğin Twitch hesabında açtığı yayında, App Store’dan kaldırılmasına tepki olarak ekranda çeşitli bilgilerin yer aldığı görülüyor.
Aynı zamanda şirket Instagram hesabında da #FreeFortnite etiketiyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
An itibariyle telefonunda Fortnite yüklü olan iPhone kullanıcıları hala oyuna girmeye devam edebiliyorlar. Ancak yeni yüklemek isteyenler ise, kriz çözülene kadar Fortnite’ı App Store’da bulamayacak.