Analiz firması SensorTower, en çok indirilen uygulamalarla alakalı istatistikler paylaştı. Buna göre TikTok, tüm rakiplerine fark atarak 2020 yılı boyunca her ay zirvede kalmayı başarıyor.

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Dünyanın en çok indirilen uygulaması: TikTok

Mobil uygulamalar odaklı veriler paylaşan analiz firması SensorTower, 2020 yılı boyunca her ay en çok indirilen uygulamaların listesini paylaştı. SensorTower’ın paylaştığı veriler ışığında TikTok’un indirilme sayılarının, onu dünyanın en çok indirilen uygulaması yaptığı anlaşılıyor. Genel indirme sayılarına baktığımızda ise TikTok uygulamasını, video konferans platformu Zoom’un takip ettiğini görüyoruz.

Peki TikTok’un 2020 boyunca toplam indirilme sayısı ne kadar? Şimdi detaylı olarak bahsedelim.

Ağustos 2020

TikTok, Ağustos 2020′de toplam 63.3 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu. Bu sayı, geçen yılın ağustos ayına göre uygulamanın indirilme oranında %1.6’lık bir artış yaşandığını gösteriyor. Ayrıca bu dönemde TikTok’un en çok indirildiği ülkenin ise genel toplamın %11’ini kapsamasıyla Endonezya olduğunu ekleyelim. Endonezya’yı ise %9′luk oranla Brezilya takip ediyor.

Temmuz 2020

Temmuz ayında TikTok, 65.2 milyondan fazla yükleme ile yine zirveyi elden bırakmadı. Geçen yılın temmuz ayına baktığımızda ise, bu oranın %21,4′lük bir artışı temsil ettiği anlaşılıyor. Bu dönemde TikTok’un en çok indirildiği ülke ise, toplam indirilme sayısının %9,7′sini kapsayan ABD oldu. ABD’yi de %8.5 ile Endonezya takip etti.

Yalnız burada dikkat çeken bir detay var. Hatırlarsanız TikTok, haziran ayında Hindistan’da yasaklanmıştı. Bu bağlamda kendisine benzer mantıkla çalışan Snack Video’nun, temmuz ayı içerisinde en çok indirilen ilk 10 uygulama listesine ilk defa girdiğini görüyoruz. Bu dönemde yaklaşık 28.8 milyon indirilme sayısına sahip olan Snack Video’nun, önceki aya nazaran 3.5 kat artış kaydettiğini belirtmek gerekiyor.

Haziran 2020

Haziran ayına baktığımızda TikTok’un 87 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olduğunu görüyoruz. Uygulamaya yine ‘dünyanın en çok indirileni’ unvanı kazandıran bu sayı, geçen yılın haziran ayına göre %52.7 daha fazla. Ayrıca bu dönemde toplamın %18.8′ini kapsamasıyla TikTok’u en çok indiren ülke olan Hindistan’ı, %8.7 ile ABD takip ediyor.

Mayıs 2020

TikTok, geçen yılın mayıs ayına göre yıllık bazda 2 kat artışla Çin sürümü Douyin de dahil olmak üzere toplam 111.9 milyondan fazla yüklemeye ulaşarak Mayıs 2020′de dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu. Bu dönemde toplam indirilme sayısının %20′sini kapsamasıyla TikTok’u en çok indiren ülke olan Hindistan’ın peşinden %9.3 ile ABD’nin geldiğini görüyoruz.

Mart 2020

Mart ayında TikTok, geçen yıla nazaran %98.4′lük artışla toplam 115.2 milyondan fazla yükleme sayısına ulaşarak yine zirveyi emin ellerde tutmayı başardı. Bu dönem uygulamayı en çok indiren ülkelerin ise %29.5 ile Hindistan, %9.4 ile de Brezilya olduğunu ekleyelim.

Şubat 2020 – TikTok indirilme oranı

TikTok, Şubat 2020′de, geçen yıla oranla %96.5′lik artış yaşayarak toplam 113 milyon indirilme sayısına ulaştı. Bu sayı, onu yine dünyanın en çok indirilen uygulaması yapıyor. Bu dönemde uygulamanın en çok yüklendiği ülke ise, toplam indirmelerin %41.3′ünü oluşturan Hindistan oldu.

Ocak 2020 – TikTok indirilme oranı

Ocak ayına baktığımızda da yine durumun aynı olduğunu görüyoruz. Verilere göre TikTok, Ocak 2020′de 104,7 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu sayıyı geçen yılın ocak ayıyla karşılaştırdığımızda, %46 gibi majör bir artış elde ettiğini anlayabiliyoruz. Bu dönemde TikTok’u en çok indiren ülke ise toplamın %34.4′ünü oluşturan Hindistan oldu.

Genel manada bakarsak TikTok’un 2020′nin en çok indirilen uygulaması olduğu net bir şekilde belli oluyor. Bir tek nisan ayında Zoom’u geçemediği için zirveye çıkamayıp, ikinci sıraya yerleşmiş. Her halükarda bu durum, dünya çapında değişmez bir TikTok sevdası olduğunu gösteriyor.