Gigabyte, Aorus GeForce RTX 30 serisini duyurdu

Gigabyte, bugün yeni Aorus GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını Tayvan’da duyurdu. Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni Aorus modeli, Aorus GeForce RTX™ 3090 Xtreme 24G, Aorus GeForce RTX™ 3090 Master 24G, Aorus GeForce RTX™ 3080 Xtreme 10G ve AORUS GeForce RTX™ 3080 Master 10G şeklinde.

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4 yeni Gigabyte ürünü de, hız aşırtma teknolojisini kullanıyor

Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni ekran kartı da, Gigabyte GPU Gauntlet sayesinde, hız aşırtma (overclock) teknolojisine sahip. Ayrıca geçmiş ürünlerinden gelen bilgi birikimiyle Gigabyte, geliştirilmiş Max-Covered soğutma teknolojisiyle, yüksek W değerlerine sahip soğutma üniteleri kullanıyor. Bu sayede Gigabyte, yeni GeForce RTX ürünlerinde soğutma performansını da artırmış durumda. Yanlarda 2 adet 115 mm çaplı ve ortada 1 adet 100mm çaplı fanla desteklenen soğutma sistemi, ısınma problemlerinin önüne geçebilmek için tasarlanmış durumda. Kartların içindeki hava akışı da, gerekli sirkülasyon sağlanarak; yüksek hızlarda stabil bir şekilde çalışabilmeye elverişli olarak tasarlanmış.

Yeni ekran kartlarının üstünde, gömülü bir LCD panel de bulunuyor. Bu LCD ekran üzerinden ekran kartınızın durumunu görebilmeniz mümkün. Ayrıca RGB Fusion 2.0 ile, ekran kartlarınızın RGB aydınlatmalarını kişiselleştirebilmeniz de mümkün. RGB Fusion 2.0, sadece ekran kartınızda değil, Gigabyte Aorus serisi bütün ekipmanlarınızla da senkronize olarak çalışabiliyor.

Aorus, RTX 30 serisi ekran kartlarında 6 adet görüntü çıkışı sunabilen tek model

3 adet HDMI ve 3 adet DP çıkışı bulunduran Aorus GeForce RTX 30 serisi, ayarlanabilir fan seçeneklerine de sahip. Böylece dilediğiniz zamanlarda fanların çalışma hızını kısarak daha sessiz bir çalışma ortamı sağlayabilmeniz mümkün.

Malzeme kalitesiyle de iddialı olan Gigabyte ürünleri, tam otomasyonlu üretim tesislerinde üretiliyor ve çok sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor. Bütün bu üretim ve kalite kontrol süreçlerine güvenen Gigabyte, müşterilerine 4 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu sayede çoğu Gigabyte kullanıcısı, satın aldıkları ürünleri uzun yıllar boyunca rahat bir biçimde kullanmaya devam edebiliyorlar.

Lansman sırasında Gigabyte yetkilileri, bu ürünlere ek olarak sıvı soğutmalı ekran kartları üreteceklerini de belirtti. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!