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Gigabyte, Aorus GeForce RTX 30 serisini duyurdu
Gigabyte, bugün yeni Aorus GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarını Tayvan’da duyurdu. Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni Aorus modeli, Aorus GeForce RTX™ 3090 Xtreme 24G, Aorus GeForce RTX™ 3090 Master 24G, Aorus GeForce RTX™ 3080 Xtreme 10G ve AORUS GeForce RTX™ 3080 Master 10G şeklinde.
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4 yeni Gigabyte ürünü de, hız aşırtma teknolojisini kullanıyor
Gigabyte tarafından duyurulan 4 yeni ekran kartı da, Gigabyte GPU Gauntlet sayesinde, hız aşırtma (overclock) teknolojisine sahip. Ayrıca geçmiş ürünlerinden gelen bilgi birikimiyle Gigabyte, geliştirilmiş Max-Covered soğutma teknolojisiyle, yüksek W değerlerine sahip soğutma üniteleri kullanıyor. Bu sayede Gigabyte, yeni GeForce RTX ürünlerinde soğutma performansını da artırmış durumda. Yanlarda 2 adet 115 mm çaplı ve ortada 1 adet 100mm çaplı fanla desteklenen soğutma sistemi, ısınma problemlerinin önüne geçebilmek için tasarlanmış durumda. Kartların içindeki hava akışı da, gerekli sirkülasyon sağlanarak; yüksek hızlarda stabil bir şekilde çalışabilmeye elverişli olarak tasarlanmış.
Yeni ekran kartlarının üstünde, gömülü bir LCD panel de bulunuyor. Bu LCD ekran üzerinden ekran kartınızın durumunu görebilmeniz mümkün. Ayrıca RGB Fusion 2.0 ile, ekran kartlarınızın RGB aydınlatmalarını kişiselleştirebilmeniz de mümkün. RGB Fusion 2.0, sadece ekran kartınızda değil, Gigabyte Aorus serisi bütün ekipmanlarınızla da senkronize olarak çalışabiliyor.
Aorus, RTX 30 serisi ekran kartlarında 6 adet görüntü çıkışı sunabilen tek model
3 adet HDMI ve 3 adet DP çıkışı bulunduran Aorus GeForce RTX 30 serisi, ayarlanabilir fan seçeneklerine de sahip. Böylece dilediğiniz zamanlarda fanların çalışma hızını kısarak daha sessiz bir çalışma ortamı sağlayabilmeniz mümkün.
Malzeme kalitesiyle de iddialı olan Gigabyte ürünleri, tam otomasyonlu üretim tesislerinde üretiliyor ve çok sıkı kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor. Bütün bu üretim ve kalite kontrol süreçlerine güvenen Gigabyte, müşterilerine 4 yıllık bir garanti süresi sunuyor. Bu sayede çoğu Gigabyte kullanıcısı, satın aldıkları ürünleri uzun yıllar boyunca rahat bir biçimde kullanmaya devam edebiliyorlar.
Lansman sırasında Gigabyte yetkilileri, bu ürünlere ek olarak sıvı soğutmalı ekran kartları üreteceklerini de belirtti. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Intel Rocket Lake işlemciler 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
Intel, 11. nesil Rocket Lake kod adlı masaüstü işlemcilerini 2021’in ilk çeyreğinde kullanıma sunacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre 31 Mart 2021 öncesinde işlemciler kullanıcılara ulaşabilecek.
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Intel’in yeni masaüstü işlemci serisi Rocket Lake, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Intel adına bir ilk olan PCI Express 4.0 desteğiyle piyasaya çıkacak. PCI Express 4.0, oyun performansı anlamında şuan için pek bir artı sunmasa da Intel’in de yeni teknolojiyi desteklemeye başlaması oldukça olumlu gözüküyor. Rocket Lake 14nm üretim tekonolojisine sahip olacak ancak mimaride bazı değişimler uygulanacak. Oyun odaklı bir işlemci olan Rocket Lake’in AMD’nin Zen 3 serisi ile yaşayacağı rekabet de şimdiden merak ediliyor. Rocket Lake’in Z490 chipsetli anakartlarda çalışabileceği öngörülmekte, yani Intel’de pek tanık olmadığımız şekilde anakart değişimine ihtiyaç duymayabiliriz.
Intel 10nm üretim teknolojisine Alder Lake işlemci serisiyle geçecek. 16 çekirdekli 32 iş parçacıklı Alder Lake ortaya çıktığında büyük bir heyecan yaratmıştı. Rocket Lake işlemcilerden bir süre sonra Alder Lake işlemcilerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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RTX 3080 ve 3090 tedarik sorunu 2021’e kadar devam edecek
Nvidia’nın Ampere serisi grafik kartlarının tedarik sorununun 2021‘e kadar sürebileceği Nvidia CEO‘su Jensen Huang tarafından doğrulandı.
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RTX 3080 veya 3090 alabilecek paranız varsa dahi beklemeniz gerekebilir. Ampere serisinin önceki serilere göre rekabetçi fiyatla çıkmasıyla önemli bir satış başarısına ulaşan ve ciddi stok sıkıntısı yaşayan Nvidia, bu sorunun 2021’e kadar devam edebileceğini açıkladı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, 5 Ekim’de yaptığı açıklamada stok sıkıntısının 2021 yılına kadar sürebileceğinin altını çizdi. RTX 3080 ve 3090 için oluşan yüksek talep karşısında stok sıkıntısının yaşandığını ve 2020 yılı içinde bu sorunun çözülmesinin zor olduğunun belirten Huang, bu sorunun çözülmesi konusunda ciddi bir gayret gösterdiklerini ancak bu çabalarına rağmen stok sıkıntısının devam ettiğini söyledi.
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Dünyanın ilk DDR5 DRAM belleğini, SK Hynix duyurdu!
Samsung’un ardından bellek yonga üretiminde önde gelen şirket SK Hynix, dünyanın ilk DDR5 DRAM’ini duyurdu. Erken saatlerde gelen açıklamaya göre yeni nesil DRAM, DDR4 jenerasyonundan 1.8 kat daha hızlı.
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İlk DDR5 DRAM, SK Hynix tarafından geliyor
Bellek yonga üretiminde ilk sırada yer alan Samsung’dan sonra bir diğer Kore menşeili şirket olan SK Hynix, günün erken saatlerinde bir duyuruda bulundu. Şirket, dünyanın ilk DDR5 DRAM belleklerini duyurdu. SK Hynix açıklamasında, bir önceki nesle nazaran yeni tip DRAM belleklerin 1.8 kat daha hızlı olduğu belirtiliyor. Şirket, DDR5 belleklerin yapay zeka hızlandırmadan makine öğrenme bilgisayarlarına dek ileri teknoloji barındıran tüm sistemlerde yer alacağını söylüyor. GizmoChina’da yer alan habere göre SK Hynix, yeni duyurmuş olduğu DDR5 DRAM’ler için tüm sertifikasyon programlarını tamamlandığını hatta Intel gibi iş ortaklarına da numune gönderdiğini açıkladı.
DDR5 bellekler daha hızlı, daha tasarruflu
Şirket açıklamasında bazı karşılaştırma verilerini de paylaştı. DDR4’te 3,200 Mbps olan aktarım hızı yeni nesille beraber yaklaşık 1.8 kat artarak 4,800 ila 5,600 Mbps bandına çıkıyor. Bu verilerin daha anlaşılır olabilmesi adına örnek olarak, 5GB boyutundaki 9 adet FHD filmin yalnızca bir saniye içerisinde aktarılabileceğini söyleyebiliriz.
Şirket, tüm bu geliştirme ve hızlandırmalara karşın voltajı 1,1 değerinde tutarak önceki nesle nazaran yüzde 20 enerji tasarrufu sağladığını belirtiyor. İlk olarak veri merkezleri için vazgeçilmez olacak DDR5 belleklerle beraber bazı hata giderme ve güvenlik eklentilerinin de sektöre kazandırılacağını belirten SK Hynix’in, ilk DDR5 16GB belleğini 2018 yılında duyurduğunu da hatırlatmakta fayda var.