Donanım
GIGABYTE AORUS, 2TB’lık yeni SSD’leri standartları değiştirecek!
GIGABYTE AORUS, 2TB’lık yeni RAID yapılabilen SSD’lerini duyurdu. PCIe 4.0 desteğine sahip yeni nesil donanım birimleri var olan standartları değiştirmeyi hedefliyor.
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Anakart üretici lideri ve grafik kartı üreticisi GIGABYTE AORUS, genişletilebilir “AORUS RAID SSD 2TB AIC” donanım birimini tanıttı. SSD’de 6.2 GB/s okuma/yazma hızına sahip PCIe 3.0 x8 desteğine sahip olduğunu açıkladı.
RAID kontrolcüsüyle birlikte, dörtlü gömülü 512 GB NVMe M.2 SSD geleneksel PCIe 3.0 destekli donanımlara 1.8 kat daha hızlı ve ayrıca işletim sisteminin tüm yükleme fonksiyonlarına sahip olarak karşımıza çıkıyor.
AORUS RAID SSD 2TB, tek slotlu kullanıcılara konfor sağlayan geniş boşluklu yapısı, geniş dahili soğutma yaprakları ve iki taraflı termal pedler, M.2 taban plakası ve aktif soğutma sistemi içerisinde yer alan dizayn elementlerini oluşturuyor.
AORUS Depolama yöneticisiyle de uyumlu çalışan anakart aksamının anlık durumunu görüntüleyebiliyor. Maksimum performans ve disk sağlığı için konfigüre edebiliyorsunuz. AMD’nin Computex 2019’da duyurusunu gerçekleştirdiği yeni X570 platformuyla uyumlu çalışan yeni nesil NVMe sistem, anakartla birlikte PCI 4.0 platformunun da desteğiyle 5 GB/s hızlara erişebiliyor.
PCI 4.0 platformu henüz İntel tarafında hazır olan ve yeni yeni yaygınlaşan bir destek. AMD hızlı davranarak anakart tarafında bu desteği yeni nesil donanım materyallerinde sunmaya başlamıştı. PCIe 4.0 desteğine sahip AORUS RAID SSD 2TB ile yeni anakartınızı güncel donanımlarla beslemeniz mümkün hale geliyor.
AORUS RAID SSD 2TB SSD ayrıca, Intel® X299, Z390 AMD TRX40 ve X570 anakartlarla da teste tabii tutuldu. Testler sonucunda PCI desteği fark etmeksizin geleneksel SSD modellerine nazaran 1.8 kat daha yüksek performans elde etti.
Donanım
Arduino Portenta H7 IoT geliştirici kartı tanıtıldı!
CES 2020’ye katılan firmalardan Arduino, yeni geliştirici kartı olan Portenta H7’yi duyurdu. Küçük boyutları ile dikkat çeken Arduino Portenta H7, IoT temelli proje üreten geliştiriciler için basit ve ekonomik bir çözüm sunuyor.
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Geliştiriciler için uygun fiyatlı kart: Arduino Portenta H7
Yüksek hesaplama gücü isteyen uygulamalar için geliştirilmiş Portenta H7, düşük güç tüketimi sayesinde ise enerji verimliği hedefliyor. ARM Cortex-M7 ve Cortex-M4 çekirdeklerinden oluşan çift çekirdekli bir mimariye sahip olan geliştirici kartı, kullanıcısına 480 MHz frekans değeri sunuyor. Bu da temel seviyedeki projeler için yeterli miktarda performans elde edilmesini sağlıyor. Geliştirme kartı, güvenlik tarafında da rakiplerine kıyasla daha farklı ve yenilikçi özelliklere sahip.
Arduino CEO’su Fabio Violente’ye göre Portenta H7, küçük işletmelerin Nesnelerin İnterneti (IoT) projelerine güç verecek kadar performans sunuyor. Kartın IoT haricindeki kullanım alanları arasında CNC işleme cihazı, 3 boyutlu yazıcı ve robotik amaçlı ürün geliştirme çalışmaları da dikkat çekiyor. Çoğu Arduino kütüphanesiyle uyumlu olan Portenta H7; bunun yanı sıra Phyton, Javascript ve Tensorflow Lite programlama dillerini de destekliyor. Sadece USB bellek boyutundaki kartın görüntü aktarımını ise DisplayPort çıkışı sağlıyor.
Şubat ayı içerisinde piyasaya çıkacak olan Portenta H7’nin başlangıç fiyatı 49 dolar olarak açıklandı. Kullanıcılar eğer kart üzerinde USB çıkışı gibi ekstra özellikler isterse 99 dolarlık seçeneği de satın alabilecek. Rakiplerine göre ekonomik bir fiyat etiketi sunan ürünü kişiselleştirmek için pek çok eklentinin geliştirildiği ve bunların ayrıca satışa sunulacağını belirtelim.
Basın Bülteni
AMD, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü işlemcileri duyurdu!
AMD, Ryzen™ 4000 Serisi işlemci ailesinin ve Athlon 3000 serisinin yeni üyelerini CES’te yaptıkları görkemli lansmanla duyurdular.
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AMD, “Zen 2” çekirdek mimarisi ve yenilikçi 7nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve bir SOC tasarımı içinde iyileştirildi. AMD Ryzen 4000 Serisi’nin bir parçası olan, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ultra ince dizüstü işlemcilerini duyurdu.
AMD ayrıca “Zen” mimarisi ile güçlendirilen ve modern kullanım deneyimlerini gerçek performansla daha fazla dizüstü kullanıcısına sunan AMD Athlon™ 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesini de duyurdu.
Kullanıcılar ilk Ryzen 4000 Serisi ve Athlon 3000 Serisi ile güçlendirilen dizüstüleri, 2020’nin ilk çeyreğinde büyük üreticilere dağıtmayı planlıyor. Daha fazla sistemin ise 2020 yılı boyunca diğer iş ortaklarından piyasaya çıkması bekleniyor.
Buna ek olarak AMD, beklenen 64 çekirdek 128 thread’li AMD Ryzen Threadripper 3990X’in, 7 Şubat 2020 günü satışa sunulacağını duyurdu. 3D, görsel efektler ve video profesyonelleri için performansı yüksek 3990X, Ryzen Threadripper 3970X işlemcisinden %51’e kadar daha yüksek render performansı sağlıyor.
Radeon Grafikli Ryzen 4000 Serisi Mobil İşlemciler
En fazla 8 çekirdek ve 16 thread barındıran Ryzen 4000 U-Serisi Mobil İşlemciler, muhteşem hız ve taşınabilirlik sunarken, ayarlanabilir 15W TDP değeri ile ultra ince dizüstüler için sıra dışı performans sağlıyor.
Yeni Ryzen 7 4800U:
- Rakibe göre %4’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %90’a kadar daha hızlı çoklu işlem performansı
- Rakibe göre %18’e kadar daha hızlı grafik performansı
Yeni Ryzen 7 4800H:
- Rakibe göre %5’e kadar daha yüksek tek işlem performansı ve %46’ya kadar daha yüksek çoklu işlem performansı
- Adobe Premiere’de 4K video şifreleme de rakibe göre %25’e kadar daha hızlı
- Rakibine göre %39’a kadar daha iyi oyun fizik simülasyon performansı
- MAXON Cinema4D Renderer ile 3D Ray Tracing özelinde Ryzen Threadripper 3970X ile %51’e kadar daha iyi performans
- Tek işlemcide 25399 Cinebench R20.06 skoru
Ryzen işlemci ve Radeon grafik arasındaki gücü dinamik olarak kaydıran SmartShift teknolojisi, %10’a kadar daha iyi oyun performansı ve %12’ye kadar daha fazla içerik üretim performansı sağlıyor.
3. Nesil AMD Ryzen Threadripper 3990X İşlemci
AMD tüm bunlarla birlikte beklenen, dünyanın ilk 64 çekirdekli masaüstü işlemcisi Ryzen Threadripper 3990X’i de duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticiler, bu endüstri lideri işlemciyi, 7 Şubat 2020 tarihinde satın alabilecekler.
Bir masaüstü platformunda olan en üst seviye tek soket işlem performansını sunan Ryzen Threadripper 3990X, 3D animasyon, ışın izlemeli VFX ve 8K video kodekleri ile çalışan dijital içerik üretim profesyonelleri için en iyi çözüm olacak:
Radeon Grafikli Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemciler
Kullanıcılara daha fazla seçenek sunan yeni Athlon 3000 Serisi Mobil İşlemci ailesi, güçlü “Zen” mimarisini, ana akım laptoplara getiriyor. Athlon 3000 Serisi, Windows Hello ve Cortana gibi modern kullanım deneyimlerini sunarken, günlük üretkenlik için gerçek performans ve Full HD video yayını sunuyor. Rakibe göre %86’ya kadar daha hızlı grafik ve %51’e kadar daha iyi üretkenlik performansı sunan bu sistemler, 2020’nin başlarında kullanıcılara sunulacak.
Donanım
Kingston, CES 2020’de yeni ürünlerini tanıttı
Kingston, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020 fuarında yeni ürünlerini tanıttı. Şirket; UHS-II modelleri de dahil olmak üzere yeni Canvas Plus Flash kartlarını, tüketicilere yönelik yeni nesil NVMe PCI 4.0 SSD’lerini ve veri merkezleri için NVMe PCIe performans çözümlerini görücüye çıkarttı.
Kingston neler tanıttı?
Canvas Plus Flash kartlar: UHS-II özelliğine, yüksek kapasite ve yüksek hıza sahip yeni modellerin yanı sıra Canvas Plus serisinin maksimum hızını destekleyecek şekilde geliştirilen MobileLite Plus okuyucular da tanıtılan ürünler arasında yer alıyor.
NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 SSD: Kingston’ın bu yıl içinde piyasaya süreceği, tüketicilere yönelik ilk Gen 4.0 NVMe SSD modeli CES 2020’de gösterilecek.
Gömülü Ürünler: Kingston’ın günlük kullanıma yönelik tüketici ürünleri tanıtılacak.
Veri merkezleri için U.2 ve M.2 biçimlerinde NVMe SSD’ler: Temel performans kriteri olarak tahmin edilebilir düşük gecikme süreleri ve giriş çıkış tutarlılığını ön plana alan modeller sunulacak. Yeni modeller dahili sürücü yuvası genişletmeleri, hiper ölçekli veri merkezi sunucuları ve yüksek performanslı depolamaya ihtiyaç duyan bulut hizmeti sağlayıcıları için geliştirildi.
Veri merkezleri için SATA SSD (DC450R, DC500R) kapasite eklentisi: Bulut hosting şirketleri ve daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan diğer veri merkezleri için 7,68 TB kapasiteli SSD.