Ghost Recon Wildlands Bu Hafta Sonu Ücretsiz!

Ubisoft tarafından geliştirilen Tom Clancy’s Ghost Recon serisinin son oyunu Wildlands, 4’e 4 deathmatch modu ile beraber bu hafta sonu ücretsiz oluyor!

Ubisoft’un geliştirmekte olduğu Tom Clancy’s Ghost Recon serisi oldukça sevilirken son oyunu Wildlands tarafları ikiye bölmüş durumda idi. Oyunu sevenlerin olduğu kadar eleştirenlerin ve beğenmeyenlerin olduğu ortamda Ubisoft, oyuna getireceği yenilik ile beraber bu hafta sonu merak edenler için ücretsiz yapacak.

Yeni PVP modu olan Ghost War ile 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında UPlay üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Aynı şekilde Xbox One ve PS4 için de ücretsiz olacak oyunun ücretsiz hafta sonu paketini etkinleştirmek için buradaki bağlantıya tıklayarak UPlay hesabınız ile giriş yapmanız yeterli olacak.

Yeni eklenen Ghost War PVP moduna da aşağıdan göz atabilirsiniz.