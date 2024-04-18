Ghost of Tsushima: Director’s Cut, PlayStation’dan PC platformuna geçiş yapıyor. Bugün ise Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri açıklandı. Bu açıklama, oyuncuların hangi sistem özelliklerine sahip bilgisayarlarda oyunun nasıl performans göstereceğini ve üst düzey bilgisayarlarda nasıl parlaklık kazanacağını detaylandırıyor.

Nixxes’in önerdiği sistem gereksinimleri, çok çeşitli ayarlar ve performans seviyeleri için gereken CPU, GPU ve RAM miktarını ayrıntılı olarak belirtiyor. Özellikle, Intel Core i5-11400 ve AMD Ryzen 5 5600 gibi güçlü CPU’lar ile NVIDIA GeForce RTX 4080 ve AMD Radeon RX 7900 XT gibi yüksek performanslı GPU’lar öneriliyor. Bu özellikler, oyuncuların 4K çözünürlükte ve 60 kare hızında akıcı bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlayacak düzeyde.

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Ghost of Tsushima: Director’s Cut, aynı zamanda NVIDIA DLSS 3, AMD FSR3 ve Intel XeSS gibi yükselticileri de destekleyecek. Bu, oyuncuların bu teknolojileri kullanarak sistemlerinden daha fazla performans elde etmelerine olanak tanıyacak.

Ayrıca, Ghost of Tsushima: Director’s Cut’ın PC sürümüyle birlikte, yeni bir PlayStation arayüzünün de PC’de sunulacağı doğrulandı. Bu arayüz, PlayStation Network Arkadaş listesi, Kupalar, ayarlar ve profil gibi özellikleri içerecek. Ayrıca, oyuncuların PlayStation Kupalarını PC’de de kilidini açabilecekleri bir platform sağlayacak.

Bununla birlikte, PlayStation Network hesabı gerektiren Legends modunun, PlayStation konsolları ve PC arasında platformlar arası oyun oynanacağı doğrulandı. Bu, oyuncuların arkadaşlarıyla farklı platformlardan birlikte oynamalarına olanak tanıyacak ve oyun deneyimini daha da genişletecek.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut, PC platformunda heyecanla bekleniyor ve oyuncular, bu muhteşem yapıtı kendi bilgisayarlarında deneyimlemek için sabırsızlanıyor. Bakalım Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri karşısında PC’niz nasıl bir tepki verecek?

İçindekiler Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri

Ghost of Tsushima PC sistem gereksinimleri