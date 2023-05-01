Getir’i bilmeyeniniz yoktur. Evlere kapandığımız pandemi döneminde Getir, İste Gelsin, Yemeksepeti gibi hizmetlere olan ihtiyacımız arttı. Bu şirketler pandemi döneminde gelirlerini önemli ölçüde arttırarak daha fazla hizmet için yatırım yapmaya başladı. Yemeksepeti yemek haricinde market hizmeti ve mahalle esnafından sipariş verme seçeneği getirdi. Getir ise; motor yerine arabalarla hizmet verip daha fazla sipariş vermeyi sağlayan Getir Büyük, Yemeksepeti’ne rakip olma amacıyla yemek hizmeti derdiği Getir Yemek, mahalle esnafından sipariş vermeyi sağlayan Getir Çarşı, su siparişi için tüm markaları bünyesinde barındıran Getir Su, kolayca taksi çağırmayı sağlayan Getir Bi Taksi, insanların iş bulmasına yardımcı olmak için Getir İş gibi hizmetlerini kullanıma sundu.

Özellikle pandemi döneminden sonra hızla büyüyen şirket bir süredir dünya genelinde hizmet veriyordu. Geldiğimiz noktada bugün Financial Times, Getir’in Almanya’daki rakibi Flink’i satın alacağını iddia ediyor. Detaylara bakalım. Getir bir süredir Almanya’da hizmet veriyor. Geçtiğimiz aylarda Almanya’daki rakiplerinden Gorillas’ı 1.2 Milyar Dolar karşılığında satın almıştı. Ünlü haber sitesi Reuters, konuyla ilgili olarak hem Getir’e hem de Flink’e ulaştığını ancak yanıt alamadığını açıkladı.

Financial Times, Getir’in Flink’i satın alacağının kesin olmadığını söylüyor. Bu haber şimdilik sadece bir söylentiden ibaret. Getir’in resmi sosyal medya hesaplarında bu haber ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.