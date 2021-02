George Lucas, yeni bir Star Wars serisi hazırlıyor!

Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.

İlginizi çekebilir; Tüm kripto para gelişmeleri için HWP Coin sitemizi ziyaret edin.

Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.

Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.

2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.

O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.

Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.

1 USD = 7,2 TL

EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL

PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD

48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.

Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.

Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.

PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.

1 USD = 7,1 TL

1 Cake = 2,3 USD

1. gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.

1 USD = 7,1 TL

1 Cake = 2,3 USD

2. gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!

Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍

1 USD = 7,1 TL

1 Cake = 2,6 USD

3. gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊

1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor

1 Cake = 3,0 USD

4. gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊

Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍

1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor

1 Cake = 3,2 USD

5. gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰

Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.

Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.

1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)

1 Cake = 3,4 USD

6. gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.

1 USD = 7 TL

1 Cake = 4,6 USD

7. gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍

Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.

1 USD = 7 TL

1 Cake = 7,4 USD

8. gün değerlendirmesi: Açıkça söylemek gerekirse bu kadar erken “tüm zamanların en yükseği” bir Cake fiyatı göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Cake bir anda patladı ve biz de o patlamayı yakaladık gibi görünüyor; 8. günde yatırdığımız para neredeyse 3 misline çıktı. Ülkemizdeki dolar kurunun artmıyor olması da bu açıdan bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Umutluyuz 👍👍👍

1 USD = 7 TL

1 Cake = 6,4 USD

9. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Cake fiyatına bakacak olursak dün yaşanan tüm zamanların en yükseğinden sonra epey volatil anlar yaşandı. Şu an 6,4 USD değerinde. Biz yatırıma 2,3 USD iken başladığımız ve sürekli Cake ürettiğimiz için bizim için bir sakınca görmüyorum. Çünkü her geçen saat Cake üretmeye devam ediyoruz. Cake sayımız artarken Cake’in de fiyatını artıyor olması (en azından düşmüyor olması) bence süper 😊 😊 😊

1 USD = 7 TL

1 Cake = 6 USD

10. gün değerlendirmesi: Dolar cephesinde bizi üzecek bir şey yok. Ama Cake fiyatı iki gündür çok güçlü durmuyor. “Merakla izliyorum” derken maliyetimiz çok aşağılarda olduğu için pek de dert etmiyorum 😉 😉 😉 Hatta bana soracak olursanız önümüzdeki bir hafta içinde biraz daha aşağı sarkması uzun vadeli Cake yatırımcısının yararına olacaktır. Ancak biz o kadar uzun kalmayacağımız için çok derin bir düzeltmenin gelmemesini umuyorum. Cake sayımızın düzenli olarak artmasına seviniyoruz 👍👍👍

1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor

1 Cake = 6,8 USD

11. gün değerlendirmesi: Hafta sonu olduğu için dolar konusunu geçiyorum ama ani bir yükseliş için sanırım geçerli bir neden de yok Cake ise USD bazında yükseliyor ve ben buna tabii ki seviniyorum 😉 😉 😉 Daha önce de belirttiğim gibi aniden yükselmesindense her gün 10 – 20 cent, veya 5 cent artmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Bu arada bazı arkadaşlar özel mesajla Farm kazancının daha fazla olduğunu belirtip, neden Farm’dan çıktığımızı soruyorlar. Haklılar Farm’ın yıllık faiz kazancı bizim şu an kullandığımız Pool kazancına göre daha fazla. Ancak biz göreceli olarak daha garantili bir yatırım yapmak istediğimiz için Farm ile giriş yaptığımız PancakeSwap platformuna şu an sadece Pool ile devam ediyoruz. Yani platformdaki tüm paramızı (Cake’lerimizi) Cake Pool’una bağladık ve karşılığında Cake kazanıyoruz 👍👍👍 Kazandığımız Cake sayısı 20’ye ulaştığında da Compound komutu vererek kazandıklarımızı anaparamıza ekliyoruz.

Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir konu var: Her ne kadar PancakeSwap platformunun en büyük özelliği düşük komisyon olsa da kazandığınız Cake’leri önce Harvest edip (toplayıp) sonra anaparanızın üzerine eklerseniz iki kere komisyon verirsiniz. Compound tuşunu kullanırsanız tek bir komisyonla aynı işlemi yaparsınız. Benim kazandığımız Cake sayısının 20’ye ulaşmasını bekleme nedenim de tamamen ödediğimiz komisyon oranı ile ilgili. Kendimce en mantıklı yatırımı yapmak için 20 Cake kazanmayı beklediğimi söyleyebilirim.

1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor

1 Cake = 6,8 USD

12. gün değerlendirmesi: İstanbul’a kar yağdı, acaba yarın dolar yükselir mi? Şaka şaka, hiç böyle endişelerim yok. Çünkü kurun büyük oranlı değişimler yaşaması için mantıklı bir neden görünmüyor. Cake fiyatı ise kafasına göre 7,1 – 6,7 arasında dolaşıyor ki bu beni hiç rahatsız etmiyor. Pool sayesinde akmasa da damlayan pasif bir Cake gelirimiz var. Allah bin bereket versin 👍👍👍

1 USD = 7 TL

1 Cake = 6,4 USD

13. gün değerlendirmesi: Ülkemizdeki dolar kurunda bariz bir değişiklik yok. Cake ise biraz volatil olmaya başladı. Türkiye saati ile sabah başka bir değer akşam başka bir değer görüyoruz. Bence bu hayra alamet değil. Sanırım geçen hafta yaşanan yükselişin sancıları bunlar. Beklemeye, beklerken de Cake kazanmaya devam.

1 USD = 6,9 TL

1 Cake = 7,1 USD

14. gün değerlendirmesi: Dolar kuruş bazında da olsa 6 TL’ye düştü 😊 Bizim Cake yatırımı yaptığımız günden bu yana 20 kuruş değer kaybetti. Cake de bugün 7,1 dolara tekrar yükseldi. Bugünün özel yanı ise Berry isimli coin’in PancakeSwap platformunda işleme açılması. Bu yeni coin’in platforma daha fazla güven getirmesi bekleniyor. Olumlu bir şey yani 👍👍👍

Ben IFO konusunda dersime çalışmadığım için Berry IFO’suna katılmadık. Muhtemelen arzdan daha fazla talep olacak ve Berry, PancakeSwap platformundaki hayatına çok kârlı başlayacak ama dediğim gibi biz bu işi sadece Cake’in değerini arttıracağı için gönülden destekliyoruz 😊

Her yeni gün başlangıç yatırımımıza bağlı olarak Cake sayımız artıyor, dolar düşüyor (çok düşmese bile yükselmiyor), Cake tekrar 7 USD’nin üzerinde. Keyfimiz bugün de yerinde 👍👍👍

1 USD = 6,9 TL

1 Cake = 8,1 USD

15. gün değerlendirmesi: TL dolara karşı değer kazanmaya devam ediyor. Bu durum bizim yatırımımızın başarıya ulaşmasını sağlamıyor, başarısızlığa ulaşmasını engelliyor. Bir arkadaş gönderdiği özel mesajda “Ersincim kendini yatırım gurusu sanma doların düşmesi senin için iyi olmaz. Aklını basına topla.sen toplamazsan bu borsa alır anahtarını” yazmış (imla hataları ona ait). Doların düşmesi bence ülke ekonomisi için çok faydalı. O nedenle ben bireysel olarak düşmesini desteklerim. Bu her şeyin en iyisini bilen ama tüm benzerleri gibi kendi adıyla hiçbir paylaşım yapamayıp nick ardından saydıran zavallının haklı olduğu nokta şu. Bizim yaptığımız Cake kazancı USD bazlı. TL’nin aşırı değerlenmesi Cake kazancımızı TL’ye dönüştüreceğimiz 8 Mart günü kazançlarımızın azalmasına neden olabilir. Ancak ben 10 kuruş düşen doların bize kaybettireceklerine üzülmektense 10 kuruş düşen doların Türk halkına kazandıracaklarına sevinmekten yanayım. O nedenle bu gereksiz kişinin yorum diye ortaya çıkarttığı şey üzerine daha fazla zaman harcamadan asıl konumuza geri dönelim.

Bugün Cake fiyatı tekrar 8 USD üzerini deniyor 😊 😊 😊 Sanırım bu artışta dünkü Berry coin’inin de etkisi büyük.

Cake’in USD bazlı fiyatı artıyor, bizim sahip olduğumuz Cake sayısı artıyor, yani sorun yok 👍👍👍 “Güzel günler göreceğiz çocuklar” demek istiyorum ama yatırım tavsiyesi olarak algılanabileceği için diyemiyorum 😉 😉 😉

1 USD = 7,0 TL

1 Cake = 10,7 USD

16. gün değerlendirmesi: Sanırım şu an kripto para dünyasının en popüler konularından biri Cake oldu. Herkes Cake hacmini, PancakeSwap platformunun gelişimini konuşuyor. Ben son gün yaşanan büyük yükselişi biraz tehlikeli buluyorum açıkçası. Ancak yine de girişimimizin başarılı olmasından dolayı mutluyum.

Günlük değerlendirmeye gelecek olursa USD’nin tekrar 7 TL’ye çıkması bizim için hiçbir sorun oluşturmuyor. Sonuç olarak biz bu projeye girdiğimizde de buna yakın rakamlardaydı. Ancak Cake’in dolar bazındaki artışı kelimenin tam anlamıyla baş döndürücü. Hep söylediğim gibi Cake sayımız da artıyor 😊 😊 😊

Berry projesi PancakeSwap platformunun çok daha fazla insana ulaşmasını sağladı. Bana soracak olursanız eğer yakın zamanda Berry benzeri birkaç proje daha açıklanırsa Cake’in bu yükselişi durmaz gibime geliyor.

Açıkça söylemek gerekirse ben Binance borsasının sahibi olan CZ’den pek hoşlanmıyorum. Ancak Berry sonrası CZ’nin attığı şu tweet’in de Cake’i daha kalabalık kitlelerle buluşturduğunu düşünüyorum.

$CAKE becomes the first billion dollar project on #BSC.

Congrats to @PancakeSwap team! Well done! 👏👏👏 pic.twitter.com/y3cnEwuFXs

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 17, 2021