General Motors Bitcoin ödemelerini kabul edebilir!

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlaması kripto para sektöründe büyük bir olumlu etkiye neden olmuş, ardından bu kabulü durdurması ile bu kez de olumsuz bir hava yaratmıştı. Şimdi ise bu tarz bir gelişme eski ve köklü otomobil üreticisi General Motors’tan geldi. General Motors Bitcoin ödemelerini kabul edebileceklerini açıkladı.

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General Motors CEO’su Marry Barra, şirketin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye yönelik açıklamalar yaptı. CNBC’ye konuşan Barra, şirketin böyle bir ihtimali elinde bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesi için bir engel olmadığını söyledi. Kendisine yöneltilen “Bitcoin ile otomobil satışı düşünüyor musunuz?” sorusuna, müşterilerin talepleri doğrultusunda bu seçeneğin değerlendirilebileceğini ifade etti.

“Buna karar verecek olan müşterilerimiz. Biz onların taleplerine göre ilerleyeceğiz”

Barra, müşterilerinin satın alım tecrübelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmak istediklerini vurguladı. Bundan dolayı bu kararın müşteri talebine göre alınabileceğini ve Bitcoin dahil pek çok kripto paranın kabul edilebileceğini söyledi.

Ancak şirketin Bitcoin yatırımı gibi bir planı kesinlikle yok. Şubat ayında yaptıkları açıklamada Bitcoin yatırımı planlarının olmadığını ancak takip ettiklerini belirtmişlerdi. Ayrıca şirket, elektrikli ve otonom sürüş özellikli otomobillere 2025 yılına kadar 35 milyar dolarlık yatırım ile fazladan 2 pil tesisi kurmayı planlıyor. General Motors, 2035 yılına kadar tüm üretimini %100 elektrikli otomobile dönüştürme hedefinde. Bu yönüyle şirket Tesla ile büyük bir rekabet içerisinde. Eğer şirket Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlarsa Tesla’ya karşı oldukça önemli bir avantaj elde edebilir.