OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5

Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu OPPO oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4

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OPPO, Türkiye’deki faaliyetlerine yeni diyebileceğimiz süre içinde başladı. Bu faaliyetler aslına baktığımızda OPPO tarafından iyi olarak karşılanmış gibi gözüküyor. Çünkü satış adetlerine bakıldığında memnun olmaları gerekiyor ki aynı çatı altındaki markalardan biri olan Realme’yi de ülkemize getirdi. OPPO kullanıcıları, OPPO severleri veya Türkiye’deki takipçileri telefonlarında kullandıkları işlemcilerin orta seviye ancak fiyatlarının da orta seviyeye göre yüksek kaldığını düşünmekteler. Sizler OPPO için neler dediniz bunları mercek altına aldık.

İyi seyirler…

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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

-Telefonlarında kaliteden ödün vermiyorlar lakin o kadar güzel telefonlara çok düşük işlemciler koyuluyorlar.

-Bazı telefonlarında Google uygulamalarını zorunlu olarak dayatması.

-Model isimlendirmesi ve logosu, premium algısının önüne geçiyor.

-Güncelleme vermiyor rx17 neo kullanıyorum hâlâ android 9 colorOS 6 onun dışında gayet güzel bir performansı var.

-Kesinlikle güncelleme konusunda çok zayıflar, aynı model telefonlara bile aylar sonra güncelleme gelebiliyor.

-Oppo reno serisinde herşeyı mükemmele yakın yapıp düşük işlemciler kullanaması (işlemciye önem verenlerin bu telefona fazla yaklaşmamasına neden oluyor)

-Oppo güzel işler çıkarıyor lakin Türkiye’deki fiyat politikası gerçekten çok abartı. Örneğin geçtiğimiz Ağustos ayında satışa çıkan OPPO RENO 4 PRO günümüze kadar nerdeyse 3000 TL değer kaybetti, Global bir markaya bu asla yakışmıyor.

-Sonu aynı HTC, Sony, LG gibi Gsm markaları gibi olacak gibi hissettiriyor. Reklama ve satıcıya prim vermekle bu işin olmayacağını anlamaları gerek. Fiyatları Türkiye’ye özel çalışılmıyor.

-Yeni çıkan bir model bir önceki modelden nasıl kötü olabilir? RENO 3 Pro’da 12 GB Ram varken RENO 4 Pro’da 8 GB Ram var, abisinde Stereo Hoparlör varken RENO 4 Pro’da malesef Mono Hoparlör var.. Ve daha neler neler.. Aklım almıyor.

-Neredeyse hiç bir yeni özellik koymayıp sadece ana sensörü ve biraz tasarımı değiştirip yeni seri diye cihaz çıkarmasını sevmiyorum. Örneğin Reno 4 pro/ 5pro veya Reno 4/5

-Tasarımı hafif ve şık yapmak için bataryadan çalmaları.

-Düşük İşlemciye çok yüksek para istiyorlar. Küçük bir örnek: 5000TL ‘ye Qualcomm Snapdragon 865 5G İşlemcili Mi 10 T var. Oppo aynı paraya 720G İşlemcili Reno 4 Pro veriyor.

-Yazılım desteği ve servis konusunda alıcıyı tereddütte bırakması.

-Türkiye’ye giriş yaptığı modelde Billboard’larda ve televizyonda her yerde reklamlara parayı harcarken Snapdragon 710lu bir telefona 5000 TL istemesi.