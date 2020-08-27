General Mobile GM 20 kutusundan çıkıyor! 1799 TL’ye neler sunuyor?

General Mobile GM 20 modelini satışa çıkar çıkmaz satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın inceleme ve kıyaslama gibi farklı videoları da YouTube kanalımızda olacak.

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General Mobile GM 20 kutusundan neler çıkıyor?

Siyah şeffaf kılıf

USB Type-C kablosu

7.5W şarj aleti

Kulakiçi kulaklık

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Telefonun öne çıkan özellikleri ne?

Parlak Siyah, Okyanus Mavisi ve Yeşim Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon yekpare plastik kasa ile geliyor. Cihazın ön tarafında damla çentik tasarımı, arka tarafında ise üçlü bir arka kamera kurulumu ve parmak izi sensörünü görüyoruz. Telefon USB Type-C yuvası barındırıyor ve ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi de yine alt tarafta bulunuyor.

6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD ekran ve 720p HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Telefon gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını 256 GB’a kadar microSD kart desteğiyle birlikte arttırabilmek mümkün. Kameraya baktığımızda arka tarafta 13 MP ana kamera, 2 MP + 2 MP olmak üzere yardımcı kameralar olmak üzere toplamda 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak telefonda Android 10 işletim sistemi, 4000 mAh pil ve 7.5 W’lık bir şarj desteğinin olduğunu belirtelim.