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General Mobile GM 20 kutusundan çıkıyor! 1799 TL’ye neler sunuyor?
General Mobile GM 20 modelini satışa çıkar çıkmaz satın aldık ve bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Önümüzdeki günlerde cihazın inceleme ve kıyaslama gibi farklı videoları da YouTube kanalımızda olacak.
General Mobile GM 20 kutusundan neler çıkıyor?
- Siyah şeffaf kılıf
- USB Type-C kablosu
- 7.5W şarj aleti
- Kulakiçi kulaklık
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Telefonun öne çıkan özellikleri ne?
Parlak Siyah, Okyanus Mavisi ve Yeşim Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefon yekpare plastik kasa ile geliyor. Cihazın ön tarafında damla çentik tasarımı, arka tarafında ise üçlü bir arka kamera kurulumu ve parmak izi sensörünü görüyoruz. Telefon USB Type-C yuvası barındırıyor ve ayrıca 3.5 mm’lik kulaklık girişi de yine alt tarafta bulunuyor.
6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD ekran ve 720p HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Telefon gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını 256 GB’a kadar microSD kart desteğiyle birlikte arttırabilmek mümkün. Kameraya baktığımızda arka tarafta 13 MP ana kamera, 2 MP + 2 MP olmak üzere yardımcı kameralar olmak üzere toplamda 3 adet arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak telefonda Android 10 işletim sistemi, 4000 mAh pil ve 7.5 W’lık bir şarj desteğinin olduğunu belirtelim.
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Vivo X50 Lite kutusundan çıkıyor (Vivo’nun TR’deki ilk telefonu!)
Vivo X50 Lite modeli, şirketin resmi olarak ülkemize gelmesiyle satışa sunduğu ilk akıllı telefon. Bu videomuzda, telefonun kutu içeriğine ve cihaza bir ilk bakış atıyoruz. Önümüzdeki günlerde telefonun detaylı bir inceleme videosu kanalımızda olacak.
Cihazın kutusundan neler çıkıyor?
Kutudan bir adet kılıf, 18W hızlı şarj aleti, kulaklık ve USB Type-C kablosu çıkıyor.
Vivo X50 Lite özellikleri neler?
X50 serisinin uygun fiyatlı modeli olan X50 Lite, tasarım noktasında plastik arka yüzey ve yan çerçeveler ile geliyor. Telefonun Nebula Mavisi ve Yeşim Taşı Siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği yer alıyor. Parmak izi sensörü telefonun ekran altına gömülü durumda.
6.38 inç boyutlu ekranda AMOLED panel sunan cihazda 1080p Full HD+ çözünürlük tercih edilmiş. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan telefonda, Adreno 610 GPU, 8 GB RAM ve 128 GB depolama özellikleri sıralanıyor. Depolama alanı UFS 2.1 standartını kullanırken microSD kart ile dahili hafızayı arttırabilmek mümkün. Vivo X50 Lite modelinde 4’lü bir arka kamera dizilimi bulunuyor. Ana kamera 48 MP ve F/1.8 diyafram değerine sahip. Yardımcı kameralar ise 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor.
Telefonda 4500 mAh pil kapasitesi yer alırken, bu pili 18W’lık hızlı şarj adaptörü ile şarj edebiliyoruz. Bağlantı seçenekleri noktasında ise Bluetooth 5.0, 802.11ac çift bant Wi-Fi ve NFC öne çıkıyor.
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En yeni VDSL’i destekleyen modem! (TP-Link VR2100 inceleme)
TP-LINK VR2100 inceleme videomuzda, şirketin en yeni modem router modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bize hangi özellikleri sunuyor?
TP-Link VR2100 inceleme – Ürün neler sunuyor?
Ürün başta da söylediğimiz gibi hem modem hem de router olarak çalışabilen bir ürün. Eğer modem olarak kullanmak isterseniz VDSL2, ADSL2 +, ADSL2 ve ADSL desteği sunuluyor. Ayrıca en yeni VDSL2 Profil 35b’yi destekliyor 350 Mbit‘e kadar internet servis sağlayıcınız destekliyorsa internet hızı alabiliyorsunuz.
Cihazın kurulumu alıştığımız diğer TP-Link ürünleri gibi Tether mobil uygulaması ile gerçekleştiriliyor. Cihazın tasarımına baktığımızda ise piyano siyahı rengiyle birlikte iki parçalı bir tasarım tercih edilmiş. Cihazın ön tarafında LED aydınlatmalar yer alırken sağ tarafta farklı ürünleri ağa dahil etmek için USB 3.0 yuvasıyla birlikte WLAN, WPS ve güç tuşu konumlandırılmış. Arka tarafta ise 4 adet gigabit LAN, reset düğmesi ve DSL hat girişi yer alıyor. Cihazın kutu içerisinden 3 adet harici anten çıkıyor.
TP-Link VR2100 inceleme videomuzda, ürünün OneMesh adını verdiği teknolojiye de değinmek gerekiyor. Bu, daha sonra TP-Link’in OneMesh destekli diğer ürünlerini satın alarak uyumlu bir şekilde evinizdeki ağa dahil edebilirsiniz anlamına geliyor. Örneğin çok katlı bir evde yaşıyorsanız, OneMesh destekli bir Wi-Fi menzil arttırıcı alarak ağa dahil edebilir ve Mesh teknolojisinden faydalanabilirsiniz.
Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda 802.11ac desteği ile 2.4 GHz‘de 300 Mbit, 5 GHz‘de ise 1733 Mbit hız desteği var. Modelin Wi-Fi performansını belirleyen önemli bir özellik de 4 x 4 MU-MIMO teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde birden fazla ürün Wi-Fi’a bağlandığında verimlilik ve hız düşmeden performans sağlanabiliyor.
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Oppo A72 inceleme | 3000 TL eder mi?
Oppo A72 inceleme videomuzda, telefonun tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kamerası nasıl? Snapdragon 665 yeterli mi? 3000 TL eder mi?
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Oppo A72 neler sunuyor?
Oppo A72 modeli geçtiğimiz haftalarda firma tarafından resmen satışa çıkarıldı. A72’nin toplamda iki renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri, şu an elimizde bulunan mor rengi, isterseniz beyaz rengini de satın alabiliyorsunuz. O da internet üzerinde şu anda satılıyor. Oppo A72 modelinin ön tarafında 6.5 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlükte, firmanın neo-display adını verdiği ve kenar kalınlıklarının 1.73 mm olduğu gerçekten ince yan tarafların kullanıldığı bir tasarım çizgisi görüyoruz. Kullanılan delik kamera ön tarafta sola yanaştırılmış. Açıkçası ben delik kameraları tasarım olarak seviyorum ve sol tarafta olması bana daha cazip geliyor. Yan taraflarda kullanılan zarif tasarımı ekranın bitip ahizenin başladığı üst kısımda ve telefonun çene kısmında da görmek mümkün. Ön tarafta yer alan boşlukların rahatsız ettiğini düşünmüyorum.
Ekranda kullanılan panel ne? TFT mi? IPS mi?
Yaptığım araştırmalarda Oppo’nun A72 tanıtım sayfasına baktığımda TFT-LCD panelin kullanıldığı yazıyordu. GSMArena, Techradar gibi uluslarası basın kuruluşlarında ise IPS-LCD tabiri geçiyor. Açıkçası hangi panelin kullanıldığını anlamadım dostlar. Gençlere yönelik tasarım detaylarıyla dikkat çeken A72 modeli, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 665’ten alıyor. Snapdragon 665 kullanan cihazlarda genel geçer söylediğim bir cümle var. Snapdragon 665’in 2020 yılı şartları için bu işlemci yeterli performansa sahip değil. Tabii ki bu noktada, telefonda kullanılan yazılımsal iyileştirmeler de önemli bir yer tutuyor.
Kutudan Android 10 tabanlı Color OS 7.1 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonumuz, gündelik yaşamda genel performansı gayet kararlı. 4GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle satılan A72 cihazına tüm uygulamalarımı taşıdım. UFS 2.1 hızlı dosya aktarım teknolojisinin de aktif olarak yer aldığı cihazımızda yazılım içerisinde gezinirken çok donmalara veya şişmelere maruz kalmadım.
Güç tuşuna entegre parmak izimiz çok hızlı çalışıyor. Dokunduğunuz anda harekete geçiyor ve telefonunuzun kilidini kaldırıyor. ColorOS’un en sevdiğim yanı olan yüz kilidi özelliği de yine aynı şekilde sizi hangi açıdan görürse görsün kilidi kaldırıyor. Çoğu kullandığım telefondan daha hızlı bir yüz okuma performansı var. Karanlıkta dahi parlaklık yardımıyla ekran kilidinin açılması sağlanıyor. Zifiri karanlık da olsa ekran kilidini zahmetsizce açabiliyorsunuz.
Oppo A72 oyun performansı nasıl?
Oyun tarafında ise, Adreno 610 grafik işlemcisi kullanılıyor. Bu grafik işlemcisi ile PUBG, Modern Combat, Black Desert Online gibi yüksek grafik gücü isteyen oyunları rahatlıkla orta ayar seçeneklerinde oynayabiliyorsunuz. PUBG’de şu an için, HD seçeneği açık değil. PUBG için almak telefonu satın almak isteyenlere buradan iletmiş olayım. 3.000 TL fiyat seviyesinde çok daha güçlü yonga seti barındıran cihazlar yer alıyor. Özellikle bu konuda Xiaomi’nin Redmi Note 9 Pro modelinde daha güncel ve daha performanslı bir işlemci olan Snapdragon 720G bulunuyor.
Oppo A72 kamera özellikleri
Cihazımızın ön tarafında f/2.0 odak açıklığına sahip 16 MP’lik özçekim kamerası, arka tarafında ise 48 MP f/1.7 odak açıklığı sunan geniş açı destekli kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş, 2 MP derinlik ve 2 MP Siyah Beyaz filtresi bulunuyor. Belirtmek isterim ki Siyah Beyaz sensörü, Oppo Reno3 modelinde de mevcuttu. Ne işe yarıyor. Bu filtre siyah beyaz çekimlerde kullanıldığı gibi çekim esnasında renk değerlerini dengelemek için de kullanılabiliyor.
Ses tatmin edici mi? Stereo hoparlör kaliteli ses veriyor mu?
Stereo hoparlörümüz var. Stereo olması gerçekten bir ayrıcalık. Ben 3 boyutlu ses deneyimi yaşamayı gerçekten seviyorum. Hoparlörlerden birisi dediğim gibi altta diğeri de ahizenin içerisine yerleştirilmiş. İki hoparlorden de gayet tatminkar ve yüksek ses alabiliyorsunuz. Sesi son seviyeye çektiğim zaman evde kullanıyorsam ses 3 oda öteye kadar yayılabiliyor. Çoğu senaryoda sesi kısmak zorunda kaldığım dahi oluyor. Hi-Res desteğimiz ve Dirac 2.0 desteğimiz cihaza entegre edilmiş. Video dinliyorsanız ona göre, oyun oynuyorsanız ona göre filtreden geçmiş ses elde edebiliyorsunuz.
Batarya performansı nasıl? Kaç gün gidebiliyor?
Bataryamız 5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteğimiz var. 5.000 mAh gibi büyük bir pil kapasitesini hızlı şarj beraberinde 1,5 saat içinde doldurabiliyorsunuz. Şarjımız yoğun kullanımlarda 1.5 gün, normal kullanımlarda 2 günü çıkarabiliyor.