Apple, Aşılanmış Müşterileri İçin Maske Gerekliliğini Kaldıracak

Bloomberg’in yaptığı habere göre Apple, Covid-19 için aşısını yaptırmış müşterilerin artık ABD’deki Apple mağazalarında maske takmasını zorunlu kılmayacak, bu da geçen aya göre Apple politikalarında büyük bir değişiklik olduğu anlamına geliyor.

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Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen yeni değişiklik, artık COVID-19’a karşı tamamen aşılanmış müşterilerin ABD’deki Apple Store’larda maske takmasını gerektirmeyecek. Bloomberg, Apple’ın perakende liderlerini ve personelini değişiklik hakkında bilgilendirdiğini ve çalışanların maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini belirtti.

Henüz açıklanmayan politika değişikliklerini tartışırken, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, teknoloji devi perakende çalışanlarını etkilenen pazarlarda yaklaşan bu değişiklik hakkında bilgilendirmeye başladı. Değişiklik Salı günü erken saatlerde yürürlüğe girecek ve çalışanlara müşterilerden aşı doğrulamasını istemelerinin gerekmeyecekleri söylendi.

Apple, çalışanlara mağazalarda maske takmaya devam edeceklerini söyledi. Apple planlarını değiştirebilir veya kısıtlamanın gevşetilmesini geciktirebileceği Bloomberg tarafından da belirtildi. Kurumsal çalışanlara gönderilen bir nota göre, California merkezli Cupertino şirketinin ABD ofislerinden bazılarında yüzü tamamen kapatan maskelerin takılması zorunluluğu da kaldırılacak.

Apple, geçen ay mağaza çalışanlarına, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) güncellenmiş yönergesinin ardından maske gereksinimlerinin yürürlükte kalacağını söylemişti. Bloomberg tarafından elde edilen dahili bir notta Apple, ABD’de kaydedilen ilerleme sayesinde artık güvenli bir şekilde “bir sonraki yeniden işe başlatma aşamasına geçebileceğini ve 3. Aşama kısmında protokol altında çalışmaya başlayacağını” belirtti. Nota göre Aşama 3 protokolü, “aşılanmış bireyler için isteğe bağlı maskesiz dolaşımına izin vermek” için Apple protokolünün güncellenmesini içeriyor. Ayrıca fiziksel mesafe gereksinimleri de “kademeli olarak azaltılıyor” ibaresi bulunuyor.

Normale dönüşün bir parçası olarak Apple, bu sonbaharda Apple Park’ta yüz yüze çalışmaya geri dönmeye yavaş ve kademeli bir geçiş başlatmayı planlıyor.