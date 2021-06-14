Haber
Apple, Aşılanmış Müşterileri İçin Maske Gerekliliğini Kaldıracak
Bloomberg’in yaptığı habere göre Apple, Covid-19 için aşısını yaptırmış müşterilerin artık ABD’deki Apple mağazalarında maske takmasını zorunlu kılmayacak, bu da geçen aya göre Apple politikalarında büyük bir değişiklik olduğu anlamına geliyor.
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Salı günü yürürlüğe girmesi beklenen yeni değişiklik, artık COVID-19’a karşı tamamen aşılanmış müşterilerin ABD’deki Apple Store’larda maske takmasını gerektirmeyecek. Bloomberg, Apple’ın perakende liderlerini ve personelini değişiklik hakkında bilgilendirdiğini ve çalışanların maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini belirtti.
Henüz açıklanmayan politika değişikliklerini tartışırken, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, teknoloji devi perakende çalışanlarını etkilenen pazarlarda yaklaşan bu değişiklik hakkında bilgilendirmeye başladı. Değişiklik Salı günü erken saatlerde yürürlüğe girecek ve çalışanlara müşterilerden aşı doğrulamasını istemelerinin gerekmeyecekleri söylendi.
Apple, çalışanlara mağazalarda maske takmaya devam edeceklerini söyledi. Apple planlarını değiştirebilir veya kısıtlamanın gevşetilmesini geciktirebileceği Bloomberg tarafından da belirtildi. Kurumsal çalışanlara gönderilen bir nota göre, California merkezli Cupertino şirketinin ABD ofislerinden bazılarında yüzü tamamen kapatan maskelerin takılması zorunluluğu da kaldırılacak.
Apple, geçen ay mağaza çalışanlarına, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) güncellenmiş yönergesinin ardından maske gereksinimlerinin yürürlükte kalacağını söylemişti. Bloomberg tarafından elde edilen dahili bir notta Apple, ABD’de kaydedilen ilerleme sayesinde artık güvenli bir şekilde “bir sonraki yeniden işe başlatma aşamasına geçebileceğini ve 3. Aşama kısmında protokol altında çalışmaya başlayacağını” belirtti. Nota göre Aşama 3 protokolü, “aşılanmış bireyler için isteğe bağlı maskesiz dolaşımına izin vermek” için Apple protokolünün güncellenmesini içeriyor. Ayrıca fiziksel mesafe gereksinimleri de “kademeli olarak azaltılıyor” ibaresi bulunuyor.
Normale dönüşün bir parçası olarak Apple, bu sonbaharda Apple Park’ta yüz yüze çalışmaya geri dönmeye yavaş ve kademeli bir geçiş başlatmayı planlıyor.
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Akıllı Telefonlar
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
2021’de Kullanmak serimizin bu seferki konuğu Meizu 16Th oldu. Eren’in HWP ile tanışmasına vesile olan bu telefon 2021 yılında hala hala kullanılabiliyor mu ona yakından bakyoruz.
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Meizu, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermesiyle birlikte pazar payı da oldukça düşen bir marka olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösterdiği sırada orta seviyedeki satışları ile insanlar tarafından tercih edilmekle birlikte markayı seven kişi sayısıda azımsanmayacak kadar vardı. Meizu, Meizu 16Th modeli ile üst segment, premium veya amiral gemisi sınıf dediğimiz sınıfta bulunan telefonu Türkiye’de tam bir fiyat performans canavarı olarak nitelendiriliyordu. Nitekim öyle olduğunu da söyleyebiliriz.
Özelliklerine göz attığımızda zamanın bir amiral telefonıunda bulunması gereken bütün özellikleri barındıran Meizu 16Th eksik kaldığı yönleriyle de tepki toplamıştı. Hala da bu tepkiyi çekmeye devam ediyor. Andorid güncellemelerini telefonlarına verme konusunda cimri olan Meizu, arayüzü olan Flyme OS’a daha çok yatırım yapıyor. Eğer Android güncellemelerini zamanında tam ve eksiksiz bir şekilde vermiş olsaydı eğer Türkiye’de hala etkin bir rol oynayan marka ve pazar payında söz sahibi olabilecek potansiyeli vardı.
Şimdi ise faaliyetlerine Çin’de devam eden Meizu, bize bıraktığı bu güzel amiral gemisi telefonu Meizu 16Th ile hafızalarımza kazınmış durumda. HWP sayesinde Meizu 16Th modelini satın alan birçok kullanıcı da zamanında olmuştu. Bakalım 2021 yılında da aynı heyecan ve duyguları bizlere yaşatıyor mu?
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Genel
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…
Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.
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6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!
Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.
Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.
Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.
Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!
Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.
Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.
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