General Mobile Android Q için GSI ROM düzenlediği iddia edildi

Google Android Q Beta programında resmi olarak listelenmeyen General Mobile, XDA geliştiricilerinin GSI ROM yazılımını düzenleyerek paylaştığı iddia edildi.

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General Mobile Google resmi kaynak kodlarını kullanmadığı iddia ediliyor

General Mobile geçtiğimiz hafta GM 8 ve GM 9 Pro cihazlarına Android Q Beta programını açtığını duyurmuştu. Google Formlar üzerinden doldurulan bilgiler sonrasında kullanıcılar Android Q Beta yazılımını indirebilecekleri cihaza özel dosyayı indirebiliyordu. Google Android Q Beta Programı listesinde sergilenmeyen General Mobile’ın yeni yazılım için geliştiricilerin derlediği gayri resmi GSI ROM dosyasını düzenlediği iddia edildi. XDA Developers sayfasında dile getirilen yazıda, sayfanın tanınan iki geliştiricisi ‘erfanoabdi ve phhusson’ ın gelişitrdiği yazılım üzerinde değişiklik yapan General Mobile Beta Programını bu yazılım ile kullanıcılara sundu.

Halihazırda GM 9 Pro modeli için beta programına katılımın devam ettiği süreçte geliştiriciler yazılımın kendine ait olduğunu belirtiyor. Github üzerinden de yazılımın kendisine ait olduğunu belirten geliştiriciler sistem klasörünün içerisinde ph, phh rw-system.sh dosyalarında imzalarının olduğunu gösterdi. Ayrıca işletim sistemi içerisinde derlenen APK dosyalarınında kendi kullanıcı adlarının olduğu belirtiliyor. GM tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmazken yazar Mishaal, şirketin Google resmi Android Q kaynak kodları yerine geliştiricilerin derlediği yazılım üzerinde değişikliklere gittiğini iddia ediyor. Ayrıca yazar son cümlelerinde ‘Eğer gerçekten Android Q derlemesini kullanıcılara sunmak istiyorlarsa, Google’ın Android kaynak kodlarını yüklemelerini beklemeliler’ dedi.