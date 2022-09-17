Geçen Haziran’dan bu yana, Xiaomi’nin muhtemelen bu ay için Xiaomi 12T adında yeni bir üst düzey akıllı telefon serisi piyasaya sürecek. Alman web sitesi WinFuture, iki model model hakkında yeni sızıntıları ortaya çıkardı.

İki orta sınıf cihaz, metal çerçeveler yerine plastik çerçevelerle geliyor. Her iki model de 6.67 inç AMOLED düz ekran, 2712×1220 piksel çözünürlük ve maksimum 120 Hertz yenileme hızı sunuyor. Ek olarak Telefonlar Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

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Ayrıca 20 MP selfie kamerası, 5.000 mAh pil ve 120 W şarjıda beraberinde getirecek. Özelliğin Pro modeline özel olup olmayacağı belli olmasa da üreticinin kutuya 120W’lık bir şarj cihazı koyması bekleniyor.

Xiaomi 12T Pro’nun farkı ne?

Xiaomi 12T Pro olarak adlandırılacak modelin, temel muadilinden biraz daha “premium” olması bekleniyor. Bunun için sensörde OIS (Optik Görüntü Sabitleme) olup olmadığı bilinmemekle birlikte 200MP ana kamera (f/1.69) ile donatılmıştır. Seti tamamlayan bir 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradır.

Diğer bir fark ise işlemci olacak. Bu yıl en çok amiral gemisine sahip olan bir Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinin yer alması bekleniyor. Xiaomi 12T Pro ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak.

Fiyata gelince, Android Authority tarafından duyulan mağaza kaynakları, Xiaomi 12T Pro için 849 Euro ve 12T modeli için 649 Euro değerinde olduğunu öne sürüyor.