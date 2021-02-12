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GeForce NOW Powered by GAME+ paketleri belli oldu!
GeForce NOW servisinin Türkiye sunucuları, NVIDIA ve Turkcell GAME+ işbirliğiyle yakında hizmete girecek. Oyun servisinin Türkiye ayağına ait paket detayları ise sonunda belli oldu!
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GeForce NOW Türkiye sunucularında en az iki paket olacak!
Kapalı beta sürecindeki GeForce NOW “Powered by GAME+” hizmetindeki paketler, servisin internet sitesinde ortaya çıktı. Basic ve Premium adı verilen iki paket, kullanıcılar ile GAME+ üzerinden buluşacak. Bu paketlerden Basic ücretsiz sunulurken, 1 saatlik oturum süresi ve sınırlı kapasite barındırıyor. Ücretli olan Premium paket ise RTX özelliği ve daha uzun oturum süresiyle geliyor. Bununla beraber GeForce NOW’ın orijinal hizmetinde de aynı avantajları sağlayan iki paket sunuluyor.
GeForce NOW ve “Powered by GAME+” hizmetini ayıran unsur ise giriş yöntemi ve fiyatlandırma olacak. Servisin SSS kısmında belirtilen bilgiye göre, mevcut GeForce NOW aboneleri hizmetin Türkiye sunucularından yararlanamayacak. Bunun nedeni olarak ise kulanıcıların “GAME+ tarafından sunulan hizmet için farklı bir hesap oluşturması gerektiği” belirtiliyor. Dolayısıyla servisi GAME+ üzerinden satın alan kullanıcılar otomatik olarak Türkiye sunucusuna geçecek. Fiyatlandırmanın ise aylık ve yıllık olarak bölgesel şekilde belirleneceği iddia ediliyor.
Şubat 2020’de hizmete alınan NVIDIA GeForce Now, oyun tutkunlarına bulut tabanlı bir deneyim vaat ediyor. Steam gibi kütüphaneler ile eş zamanlı çalışan servis, satın aldığınız oyunları güçlü donanımlara ihtiyaç duymadan oynamanıza imkan sağlıyor. Ayrıca pek çok ücretsiz oyun da GeForce Now’ın kütüphanesinde yer alıyor. Son olarak akıcı bir oyun deneyimi için HD çözünürlükte 15 Mbps, Full HD çözünürlükte ise 25 Mbps internet hızı gerektiğini belirtelim.
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Genel
2021’in ilk oyun indirimlerinde kaçırmamanız gereken PC oyunları!
2021 yılının gelişi ile birlikte Steam ve Epic Games ilk indirim dönemlerini aynı anda başlattı. İşte sizler için önerdiğimiz PC oyunları.
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İşte Epic Games Store ve Steam’den alabileceğiniz PC oyunları!
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Superliminal
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Superliminal, beyin yakan bulmacaları ile listemizde yerini alıyor. Algı, gerçekliktir sloganıyla adından söz ettiren oyun, tam da zoru seven okurlarımıza göre. Steam‘de 22.40 TL‘den satılan oyunu, Epic Games Store üzerinden 23.10 TL‘ye de satın alabilirsiniz.
Kingdom Come: Deliverance
2018 yılında piyasaya çıkan Kingdom Come: Deliverance, listemizde iyi indirim alan oyunlar arasında yerini alıyor. Orta Çağ Avrupası‘nda geçen oyun, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor. Hikayeli oyun arayanların beğenisini toplayan yapım, Steam‘de oldukça iyi bir indirimle bizleri karşılıyor. Oyunu Steam üzerinden sadece 20.00 TL‘ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun Epic Games Store‘da 50 TL‘den satılmakta.
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri The Witcher 3. Hali hazırda birçok kullanıcının kütüphanesinde olan oyun aslında yeni bir öneri değil. Ancak oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyesine ulaşması nedeniyle listemizde yer aldığını belirtmek yanlış olmaz. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition’ı Steam ve Epic Games Store platformlarında 15 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Assassin’s Creed® Origins
Assassin’s Creed severler ekran başına! Serinin 2017 çıkışlı üyesi Origins Steam üzerinde aldığı indirim ile dikkat çekiyor. Her ne kadar Ubisoft Epic Games Store‘da indirime gitmeyi tercih etmese de, oyuna Steam‘de gayet uygun bir ödeme yapabilirsiniz. Serinin çevresinin değişmeye başladığı ilk oyun olan yapım, Steam‘de 53.80 TL‘ye satılmakta.
Dishonored 1 ve Dishonored 2
Dishonored serisi listemizde yerini almayı başarıyor. Kendine has yapısıyla oyun dünyasını hem şaşırtan hem de beğenileri toplayan seriyi, ayrı ayrı satın alarak tamamlayabilirsiniz. Listenin geri kalan oyunları gibi ne yazık ki Epic Games Store üzerinde yer almayan serinin ilk oyunu, Steam üzerinde 8.69 TL‘ye satılmakta. İkinci oyunu ise yine Steam‘den 34.49 TL‘ye satın alabilirsiniz.
XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2
Tıpkı Dishonored serisinde olduğu gibi, XCOM serisi de aldığı indirimler ile dikkatleri üzerine çekiyor. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack sürümü ile bütün özel paketlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyununu da alarak hikayesel olarak geride kalmamayı başarabilirsiniz. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack Steam‘de 15 TL‘ye satılmakta. XCOM 2 ise yine Steam‘de 17.52 TL‘ye satılıyor. Taktiksel strateji türünde saatlerinizi gerçekten gömebilme ihtimali olan bu oyunları kaçırmayın deriz. Ne yazık ki sevilen oyun serisi Epic Games Store‘da bulunmuyor.
Noita
Listemizin en sıra dışı oyunlarından biri kuşkusuz Noita. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan oyun, gerçek anlamda kusursuza yakın fizik motoru ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her pikselin bir mekaniği bulunuyor. Özellikle farklı deneyim yaşamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun. Noita Steam üzerinde 24 TL‘den satılmakta. Ne yazık ki Epic Games Store‘da bulunmuyor.
F1 2020
Listemizde kapanışı son dönemde popülaritesi artan bir spor oyunu ile yapıyoruz. Başarısı ile firmanın büyük paralara satılmasını sağlayan F1 serisi, son oyunu ile listemizin son sırasında kapanışı yapıyor. Popülaritesi artan yarış oyunu her ne kadar Epic Games Store‘da bulunmasa da, Steam‘de aldığı indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu Steam‘de 36.80 TL’ye satın alabilirsiniz. Yarış sever oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu
Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye’de resmen satışa sundu. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonları tasarımları ve fiyatları ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.
Kullanıcılar, 12-28 Şubat’ta Samsung’un bayilerinden veya Online Mağaza’dan ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Ancak Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.
Samsung Galaxy S21 özellikleri
- Ekran: 6,2 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh
Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri
- Ekran: 6,7 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.800 mAh
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh
Son olarak Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları;
- Samsung Galaxy S21 128 GB: 9.999 TL
- Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 12.999 TL
- Galaxy S21+ 256 GB: 13.499 TL
- Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB: 15.999 TL
- Galaxy S21 Ultra 256 GB: 16.499 TL
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.
6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.
Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI
- Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink
Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.
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