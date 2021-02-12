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Genel

2021’in ilk oyun indirimlerinde kaçırmamanız gereken PC oyunları!

50 TL altına alıp saatlerinizi geçirebileceğiniz tam 17 PC oyunları

2021 yılının gelişi ile birlikte Steam ve Epic Games ilk indirim dönemlerini aynı anda başlattı. İşte sizler için önerdiğimiz PC oyunları.

Bir önceki indirim döneminde önerdiğimiz ve yine indirime giren PC oyunları listemize buradan ulaşabilirsiniz.

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İşte Epic Games Store ve Steam’den alabileceğiniz PC oyunları!

Listemize geçmeden önce, fiyat performans ürünü oyuncu ekipmanlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Superliminal

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Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Superliminal, beyin yakan bulmacaları ile listemizde yerini alıyor. Algı, gerçekliktir sloganıyla adından söz ettiren oyun, tam da zoru seven okurlarımıza göre. Steam‘de 22.40 TL‘den satılan oyunu, Epic Games Store üzerinden 23.10 TL‘ye de satın alabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance

2018 yılında piyasaya çıkan Kingdom Come: Deliverance, listemizde iyi indirim alan oyunlar arasında yerini alıyor. Orta Çağ Avrupası‘nda geçen oyun, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor. Hikayeli oyun arayanların beğenisini toplayan yapım, Steam‘de oldukça iyi bir indirimle bizleri karşılıyor. Oyunu Steam üzerinden sadece 20.00 TL‘ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun Epic Games Store‘da 50 TL‘den satılmakta.

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Oyun dünyasının en önemli markalarından biri The Witcher 3. Hali hazırda birçok kullanıcının kütüphanesinde olan oyun aslında yeni bir öneri değil. Ancak oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyesine ulaşması nedeniyle listemizde yer aldığını belirtmek yanlış olmaz. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition’ı Steam ve Epic Games Store platformlarında 15 TL‘ye satın alabilirsiniz.

Assassin’s Creed® Origins

Assassin’s Creed severler ekran başına! Serinin 2017 çıkışlı üyesi Origins Steam üzerinde aldığı indirim ile dikkat çekiyor. Her ne kadar Ubisoft Epic Games Store‘da indirime gitmeyi tercih etmese de, oyuna Steam‘de gayet uygun bir ödeme yapabilirsiniz. Serinin çevresinin değişmeye başladığı ilk oyun olan yapım, Steam‘de 53.80 TL‘ye satılmakta.

Dishonored 1 ve Dishonored 2

Dishonored serisi listemizde yerini almayı başarıyor. Kendine has yapısıyla oyun dünyasını hem şaşırtan hem de beğenileri toplayan seriyi, ayrı ayrı satın alarak tamamlayabilirsiniz. Listenin geri kalan oyunları gibi ne yazık ki Epic Games Store üzerinde yer almayan serinin ilk oyunu, Steam üzerinde 8.69 TL‘ye satılmakta. İkinci oyunu ise yine Steam‘den 34.49 TL‘ye satın alabilirsiniz.

XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2

Tıpkı Dishonored serisinde olduğu gibi, XCOM serisi de aldığı indirimler ile dikkatleri üzerine çekiyor. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack sürümü ile bütün özel paketlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyununu da alarak hikayesel olarak geride kalmamayı başarabilirsiniz. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack Steam‘de 15 TL‘ye satılmakta. XCOM 2 ise yine Steam‘de 17.52 TL‘ye satılıyor. Taktiksel strateji türünde saatlerinizi gerçekten gömebilme ihtimali olan bu oyunları kaçırmayın deriz. Ne yazık ki sevilen oyun serisi Epic Games Store‘da bulunmuyor.

Noita

Listemizin en sıra dışı oyunlarından biri kuşkusuz Noita. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan oyun, gerçek anlamda kusursuza yakın fizik motoru ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her pikselin bir mekaniği bulunuyor. Özellikle farklı deneyim yaşamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun. Noita Steam üzerinde 24 TL‘den satılmakta. Ne yazık ki Epic Games Store‘da bulunmuyor.

F1 2020

Listemizde kapanışı son dönemde popülaritesi artan bir spor oyunu ile yapıyoruz. Başarısı ile firmanın büyük paralara satılmasını sağlayan F1 serisi, son oyunu ile listemizin son sırasında kapanışı yapıyor. Popülaritesi artan yarış oyunu her ne kadar Epic Games Store‘da bulunmasa da, Steam‘de aldığı indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu Steam‘de 36.80 TL’ye satın alabilirsiniz. Yarış sever oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.

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Taze mühendis, çizgi roman ve teknoloji sever.

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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu

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Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye’de resmen satışa sundu. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonları tasarımları ve fiyatları ile oldukça dikkat çekiyor.

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samsung galaxy s21

Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.

Adventure İstanbul

Kullanıcılar, 12-28 Şubat’ta Samsung’un bayilerinden veya Online Mağaza’dan ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Ancak Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.

Samsung Galaxy S21 özellikleri

  • Ekran: 6,2 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
  • İşlemci: Exynos 2100
  • RAM: 8 GB
  • Depolama Alanı: 128 GB
  • Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
  • Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
  • ​Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
  • İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
  • Batarya: 4.000 mAh

Samsung Galaxy S21+, oldukça ince çerçeveleriyle görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri

  • Ekran: 6,7 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
  • İşlemci: Exynos 2100
  • RAM: 8 GB
  • Depolama Alanı: 128 GB veya 256 GB
  • Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
  • Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
  • ​Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
  • İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
  • Batarya: 4.800 mAh

Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri

  • Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük
  • İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
  • RAM: 12 GB ya da 16 GB
  • Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
  • Ön Kamera: 40 MP
  • Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
  • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
  • İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
  • Batarya: 5.000 mAh

Son olarak Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları;

  • Samsung Galaxy S21 128 GB: 9.999 TL
  • Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 12.999 TL
  • Galaxy S21+ 256 GB: 13.499 TL
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB: 15.999 TL
  • Galaxy S21 Ultra 256 GB: 16.499 TL

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Genel

Biden TikTok ve WeChat yasağını duraklattı

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Biden TikTok

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok ve WeChat ile ilgili alınan yasak kararını duraklattığını açıkladı. Eski yönetimin kararları sorgulanmakta.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

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Son yılların en popüler uygulaması TikTok, ABD’de zor bir süreçten geçiyordu. Eski ABD Başkanı Trump’ın başında bulunduğu son yönetim, Çin ile ticaret savaşına girdi ve bunu sonucu olarak bazı Çinli şirketlere yaptırımlar uyguladı. TikTok ve WeChat gibi uygulamalar, bu yaptırımlardan payını alan şirketlerin başında geliyor. Casusluk ile suçlanan bu uygulamalar, ulusal güvenliğe bir tehdit olarak kabul edildi ve ABD’de yasaklandı. Hatta TikTok’un, ABD operasyonlarının ABD’li bir şirkete satılması konusunda baskı bile yapıldı. Araya seçimin girmesi ve Trump’ın seçimleri kaybetmesiyle işler değişti. Herkes yeni Başkan’ın ne yapacağını merak ediyordu. Yeni Başkan Biden TikTok ve WeChat ile ilgili olan kararını açıkladı.

Biden TikTok

Adventure İstanbul

Biden TikTok ve WeChat yasağını beklemeye aldı

Herkes ne yapacağını merak ederken yeni yönetim, konu hakkında bir bekletme kararı aldı. Böylece Başkan Biden, TikTok ve WeChat yasağını şimdilik askıya aldı. Yönetim süreç içerisinde, konunun uzmanlarından özellikle uygulamaların cidden ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını açıklayacak. Yasaktaki bekletme, iki uygulama için de durum kesinleşene kadar ABD’deki işlerine normal devam edebileceği anlamına geliyor. WeChat, Dünya çapında 1 milyar kullanıcıya sahip. Ancak ABD uygulamanın mevcut gelirlerinin sadece %2’lik kısmını oluşturuyor. TikTok için ise durum daha farklı. Uygulama 800 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bunun 100 milyondan fazlası ABD’de bulunuyor. Bu uygulamanın gelirlerinin oldukça büyük bir kısmı anlamına geliyor. Joe Biden yönetiminin, yasaklar konusundaki araştırmasını bitirdiğinde ne karar alacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Göz atmak isteyebilirsiniz: Samsung Galaxy A52 4G özellikleri ve fiyatı

 

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Akıllı Telefonlar

Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu

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Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan fotoğrafınızı bulanıklaştırın

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Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Adventure İstanbul

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.

Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri

  • Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük
  • İşlemci: Snapdragon 865
  • RAM: 8 GB
  • Depolama: 128 GB
  • Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü
  • Ön Kamera: 20 MP
  • Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj
  • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6
  • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI
  • Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink

Xiaomi Black Shark 3

Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefonteknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!

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