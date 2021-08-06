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GeForce Now, Ağustos’ta 34 Yeni Oyun İle Geliyor!
GeForce Now bünyesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. GeForce Now Ağustos ayında 34 yeni oyunu bünyesine katacak.
NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now, kullanıcıların sadece internet bağlantısı ile birçok farklı oyuna ulaşmasını sağlıyor. Bu vizyon ile birçok oyunu bünyesine katan GeForce Now herkesin dikkatini çeken bir platform oldu. Sürekli farklı oyunları kullanıcılara sunan GeForce Now, şimdi 34 yeni oyunla daha karşımıza çıkıyor.
NVIDIA kendi blogunda paylaştığı bir yazı ile Ağustos ayı içerisinde GeForce Now bünyesine katacağı oyunları açıkladı. Toplamda 34 farklı oyunu kullanıcıları ile buluşturacak olan NVIDIA, çeşitliliği sürekli artıracağını kanıtlıyor. Peki bu ay hangi oyunlar GeForce Now‘da olacak. İşte Ağustos ayında GeForce Now‘da oynanılabilir olacak 34 oyun!
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Bu hafta GeForce Now’da olacak oyunlar!
- A Plague Tale: Innocence (Epic Games)
- Death Trash (Steam)
- Starmancer (Steam)
- CyberTaxi (Steam)
- Eldest Souls (Steam)
- Elex (Epic Games)
- The Flame in the Flood (Steam)
- GRIME (Steam)
- Hakuoki: Kyoto Winds (Steam)
- MetaMorph: Dungeon Creatures (Steam)
- Super Animal Royale (Steam)
- Tales of the Neon Sea (Steam)
- Zero Hour (Steam)
Ağustos’ta GeForce Now’a eklenecek diğer oyunlar!
- Lawn Mowing Simulator (10 Ağustos’ta Steam’de)
- NARAKA: BLADEPOINT (12 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- Voidtrain (12 Ağustos’ta Epic Games’de)
- Greak: Memories of Azur (17 Ağustos’ta Steam’de)
- Humankind (17 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- RiMS Racing (19 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- King’s Bounty II (24 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- Arid (Steam)
- Check vs Mate (Steam- Kuzey Amerika) / Battle vs Chess (Steam-Avrupa)
- Before We Leave (Epic Games)
- Blood of Steel (Steam)
- Deepest Chamber (Steam ve Epic Games)
- Hard Truck Apocalypse / Ex Maching (Steam)
- Hello Neighbor (Steam)
- Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam)
- Ironclad Tactics (Steam)
- Old World (Epic Games)
- Shadow Man Remastered (Steam)
- The Architect Paris (Epic Games)
- TIS-100 (Steam)
- Wargame: European Escalation (Steam)
Ağustos ayında NVIDIA GeForce Now‘a eklenecek oyunlar bunlardı. Bu ay içerisinde 34 adet oyunun GeForce Now bünyesine katılacak olması gerçekten sevindirici. Peki sizi en çok sevindiren oyun hangisi oldu? Hangi oyunu oynamayı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Haber
Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Nasıl Yüklenir?
Ubisoft‘un sevilen oyunu Far Cry 5 bu hafta sonuna özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki Far Cry 5 nasıl ücretsiz yüklenir? İşte detaylar.
Ubisoft geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Far Cry 5‘in bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini söylemişti. 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında Epic Games ve Ubisoft Store‘da kısa süreliğine de olsa ücretsiz olan Far Cry 5 şu anda oynanabilir durumda. Peki Far Cry 5 nasıl yüklenir? Gelin Far Cry 5’i bu hafta sonu nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz gösterelim.
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Far Cry 5’i Epic Games’ten Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i bu hafta sonu ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan ilk platform Epic Games. Birçok oyuncunun en az bir kez ziyaret ettiği Epic Games, şimdi de Far Cry 5 oynamak isteyenleri davet ediyor. Gelin şimdi oyunu nasıl indirebilirsiniz bakalım.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Epic Games‘in internet sitesine giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan “Giriş Yap” butonuna basıyoruz. Burada bir üyeliğiniz varsa giriş yapmanız, üyeliğiniz yoksa üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ana sayfada bulunan “Far Cry 5 – Deneme Hafta Sonu” sekmesine girerek ya da buradaki linke tıklayarak Far Cry 5‘in ücretsiz deneme sürümünün yayınlandığı Epic Games sayfasına giriyoruz. Ardından sağ kısımda bulunan mavi renkli “YÜKLE” butonuna tıklıyoruz. Ardından gerekli onayları verip oyunu bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Far Cry 5‘i Epic Games üzerinden indirmek istiyorsanız belirttiğimiz adımları takip etmeniz yeterli. Şimdi gelin bir de Ubisoft Store üzerinden oyunu indirmeyi gösterelim.
Far Cry 5’i Ubisoft Store’dan Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i ücretsiz denemeniz için bir diğer platform ise Ubisoft Store. Kendi platformunda da oyunu yayınlayan Ubisoft, 5-9 Ağustos tarihleri arasında oyuncuların Far Cry 5’e ulaşması için elinden geleni yapıyor. Peki Ubisoft Store‘dan Far Cry 5 nasıl indirilir? İşte cevabı.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Ubisoft Store‘a giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan hesap ikonuna tıklıyoruz. Burada Ubisoft Store‘da üyeliğiniz varsa giriş yapmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa “Create an account” butonu ile üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak Far Cry 5‘in Ubisoft Store sayfasına giriyoruz. Daha sonra sağ taraftaki “PLAY FOR FREE (PC)” butonuna basıyoruz ve gerekli adımları takip ederek Far Cry 5’i bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Bu yazımızda sizlere bu hafta sonu ücretsiz oynanabilir hale gelen Far Cry 5‘i nasıl yüklersiniz gösterdik. Oyunu Epic Games ve Ubisoft Store üzerinden nasıl indirirsiniz yazımızda anlattık. Ayrıca Far Cry 5’in bu hafta sonuna özel indirimlerle satıldığını da söylememizde fayda var. Eğer Far Cry 5‘i satın almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 Tüm Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Samsung‘un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 lansman öncesi karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
Katlanabilir telefon pazarında liderliği elinde tutan Samsung, yeni modeli Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir beklenilen Galaxy Z Fold 3, insanların karşısına çıkmak için gün sayıyordu. Ancak Galaxy Z Fold 3‘ün özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı.
Samsung tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Z Fold, özelliklerini o güne kadar saklayamadı. Tüm özellikleri sızdırılan Galaxy Z Fold 3 lansmana sayılı günler kala karşımıza çıktı. Gelin Samsung Galaxy Z Fold 3‘ün özelliklerine yakından bakalım. İşte Galaxy Z Fold 3 modelinin tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 Özellikleri!
Samsung‘un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 karşımıza 6.2 inç ve 7.6 inç boyutlara sahip iki adet ekran ile çıkıyor. Her iki AMOLED ekran da 120Hz yenileme hızına ve 370ppi piksel yoğunluğuna sahip. Özel olarak bakarsak 6.2 inç büyüklüğündeki ekran 832×2260 piksel çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran üzerinde 10MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 7.6 inç boyutundaki diğer ekran ise 1768×2208 piksel çözünürlük sunarken, yine ekranı Gorilla Glass Victus koruyor. Ayrıca gelen sızıntılara göre bu ekran altında 4MP‘lik bir ekran altı kamera taşıyor.
Performans tarafına baktığımızda karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga seti çıkıyor. 12GB LPDDR5 RAM ile performansını destekleyen Samsung Galaxy Z Fold 3, 256GB veya 512GB depolama ile birlikte gelecek.
Arka tarafında üçlü kamera kurulumunu taşıyan Samsung Galaxy Z Fold 3, 12MP‘lik OIS özellikli F/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile geliyor. Bunun yanında yine 12MP‘lik F/2.2 123º ultra geniş açılı sensöre sahip olan Z Fold 3, yine 12MP’lik bir telefoto sensörü de üzerinde taşıyor. Bu kameralar sayesinde Galaxy Z Fold 3 8K video kaydı özelliğine de sahip oluyor.
Batarya tarafında 4400mAh‘lik bir pil ile karşımıza çıkan Galaxy Z Fold 3, 25W hızlı şarj desteği sunacak. 5G teknolojisi ile donatılan cihaz aynı zamanda eSIM desteği de sunuyor. NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 gibi ek özelliklere sahip olan Galaxy Z Fold 3, IPX8 ile suya dayanıklılık gösterebiliyor. Ek olarak cihazın kalınlığından bahsetmek gerekirse kapalı konumdayken 14,4mm kalınlığında olan cihaz, açık konumda iken 6,4mm kalınlığa sahip oluyor.
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Fiyatı!
Son olarak gelen sızıntılarda cihazın fiyatı da var. 11 Ağustos‘ta lansman ile tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 3, muhtemelen Ağustos ayının sonunda piyasaya sürülecek. Gelen sızıntılara göre Avrupa’da 1900 Euro (19.270TL) fiyat etiketi ile satılacak olan cihaz, üç farklı renk seçeneği sunacak. Bakalım cihaz ülkemizde ne kadar fiyat ile satılacak.
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