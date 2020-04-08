Haber
Gears 5 kısa süreliğine Steam üzerinde oynaması ücretsiz oldu!
Bugün itibariyle Gears serisinin son oyunu Gears 5, hem Windows Mağaza hem de Steam üzerinde 12 Nisan tarihine kadar oynaması ücretsiz hale geldi. Oyunun bilinen oyun süresi zamanını düşünüldüğünde, hikaye modunu bitirerek serinin son oyununu deneyimleyebilmeniz mümkün.
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Ücretsiz teklif, Xbos Live Gold ve Game Pass Ultimate üyeleriyle birlikte Steam platformu dahil olmak üzere üç ayrı şekilde elde edilebiliyor. Mart ayı sonunda oyuna eklenen Operation 3 Gridiron güncellemesi ile birlikte Multiplayer modunda da sıkı bir rekabete adım atabilirsiniz.
Gears 5, etkileyici grafikleri ve hikaye sunumuyla kullanıcılar tarafından epey beğenilmişti. Siz de dünya çapında yaygınlaşan coronavirus nedeniyle evde kaldığımız günlerde yeni oyunlar arıyorsanız Gears 5 güzel bir fırsat olarak olabilir.
Oyunu elde edebileceğiniz Steam sayfası için tıklayın.
Operation 3 Gridiron güncellemesi tanıtımı:
Sistem gereksinimleri
Minimum
İşlemci: AMD FX-6000 series / Intel i3 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / NVIDIA GTX 760 veya GTX 1050
VRAM: 2GB
RAM: 6GB
Önerilen
İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel i5 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 or RX 560 / GTX 970 veya GTX 1660 Ti
VRAM: 4GB
RAM: 8GB
Yüksek
İşlemci: AMD Ryzen 7 / Intel i7 Skylake
Ekran kartı: AMD Radeon VII / NVIDIA GTX 2080
VRAM: 8GB
RAM: 16GB
Yazılım
Whatsapp yeni özellikler kazanıyor: Detaylı medya arama ve dahası
Rakiplerine kıyasla açık ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen karanlık moda kavuşan uygulamanın son olarak arama yeteneklerini geliştirme gibi çalışmalar içinde olduğu sızdırıldı.
Çoğu zaman Whatsapp ile ilgili sızıntıların kaynağı olan WABetaInfo, uygulamaya gelecek birkaç yeni özelliği sızdırdı. Başta arama özelliğine yapılan geliştirmeler olmak üzere uygulamaya gelecek yeniliklere yakından bakalım.
Söz konusu özellik arama çubuğuna eklenen filtreler ile uygulama içinde döküman, link, GIF, video veya ses dosyalarını kolayca bulmanızı sağlayacak. Arama konusunda daha da ileri gidip dosya boyutuna göre arama yapma gibi özelliklerin sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Whatsapp uygulamasına gelecek bir diğer özellik ise görüşme yedeklerimizi parola korumasına almak olacak. Haberimizin devamında bulunan görselde de göründüğü gibi söz konusu özellik ile görüşme yedeklerimizi 8 haneli ve harfe duyarlı parola korumasına almamız mümkün olabilecek. Sızıntı kaynağı, yedekleme parolalarının Whatsapp ve Facebook veritabanına alınmadığını ve parolanın kaybedilmesi durumunda yedeklerimize ulaşmamızın mümkün olmayacağını da belirtiyor.
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Son olarak uygulama, gruplarda yönlendirme yoluyla yayılan medyaların (Video, ses kaydı, resim vb.) yarattığı bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu medyaların otomatik indirilmesini engellemeye yönelik bir özelliği de bünyesine ekleyecek.
Whatsapp uygulamasına karanlık modun geleceği WABetaInfo tarafından 2018 yılında sızdırılmıştı. Özelliğin uygulamaya eklenmesi ise 2020 yılında gerçekleşti. Bu sebeple haberimizde bahsettiğimiz ve şu an beta sürümlerinde bulunan özelliklerin uygulamaya ne zaman ekleneceği ile ilgili bir tarih vermek oldukça zor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2, renderlarıyla ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2, 13 Nisan‘da resmi olarak duyurulacak. Ortaya çıkan TENAA listesi ile birlikte cihazın özelliklerinin birçoğunu biliyoruz. Reno Ace 2, tıpkı Reno Ace modeli gibi 65W hızlı şarj ile gelecek. Fakat bu sefer farklı olarak 40W kablosuz şarja olanak sağlayacak.
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Oppo Reno Ace 2, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Reno Ace 2, bugün JD.com‘da listelendi. Çinli perakendeci tarafından yayınlanan listede, telefonun resmi görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın en az iki farklı renk ve üç farklı bellek seçeneğinin olacağı bu liste ile kesinleşmiş oldu. Reno Ace 2, 5G bir modem eşliğinde Snapdragon 865 SoC yonga seti ile geliyor olacak. Cihazın bellek, depolama alanı seçeneklerine bakıcak olursak üç farklı seçeneğimiz bulunuyor. Bunlar, 8 GB RAM/128 GB depolama alanı, 8 GB RAM/256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM/256 GB depolama alanı olarak listeleniyor.
Reno Ace 2‘nin kamera özellikleri hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat, TENAA‘ya göre arkadaki ana kamera 48 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olacak. 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kameraya ilave olarak 2 adet 2 MP değerinde kamera olacağı tahmin ediliyor. Bu iki kamera ise muhtemelen derinlik sensörü ve makro kamera olacak.
Reno Ace 2 hakkında bilmediğimiz en önemli şey, telefonun fiyatı ve resmi olarak satışa çıkacağı tarih. Reno Ace, çıktığı günlerde 2,999 CNY(422$) fiyattan çıkıp daha sonrasında 3,799 CNY(534$)’ye yükselmişti. Cihazın resmi lansmanında fiyat hakkında daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Dead Cells Android’e geliyor!
Bağımsız oyun dünyasının başarılı bir örneği olan Dead Cells mobil platformlara da geliyor. Yapımcı firma Motion Twin oyunun 3 Haziran tarihinde Google Play Store‘a geleceğini açıkladı.
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Dead Cells Play Store’da şu an ön kayıtta
Bağımsız oyun dünyası gelişmeye devam ediyor. Bağımsız oyun sektörünün gözde oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil platformlara geliyor. Motion Twin‘in geliştirdiği oyun, hayranlar tarafından oldukça olumlu yorumlar almıştı. 2017 yılında piyasaya çıkan ve bağımsız oyun dünyası içerisinde sükse yapan oyun geçtiğimiz hafta IOS platformunda satışa sunulmuştu. Android kullanıcılarının merakla beklediği oyun hakkında dağıtıcı firma Playdigious müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi. 3 Haziran tarihinde oyunun Google Play Store üzerinden çıkış yapacağını belirten firma, oyunun şu an ön kayıta açıldığını ve kayıt olanların çıkış gününde %10 indirimle oyuna sahip olabileceğini de açıkladı.
The wait is almost over!#DeadCells will make its escape to Android devices on June 3rd!
Pre-register now to get notified at the release with a special -10% launch price: https://t.co/CY6a1rpK9T#mobilegames #indiegames pic.twitter.com/YjRaeZV2Fp
— Playdigious (@Playdigious) April 7, 2020
Şu an için Google Play Store Türkiye üzerinden görülmeyen oyun yakın zaman da bizim bölgemize de eklenecektir. “Roguelike” ve “metroidvania” türlerinin birleşimi olarak karşımıza çıkan oyun, akıcı oynanışı ve ilginç hikayesi ile hep ön planda yer almıştı. Çıktığı günden bu yana aldığı ödüller ile başarısını katılayan yapım, an itibariyle PC, Xbox One, PlayStation 4 ve IOS platformları üzerinden satın alınabilir durumda. 3 Haziran tarihinde de Android kullanıcıları bu baş yapıta erişebilecekler.