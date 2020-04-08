Gears 5 kısa süreliğine Steam üzerinde oynaması ücretsiz oldu!

Rakiplerine kıyasla açık ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen karanlık moda kavuşan uygulamanın son olarak arama yeteneklerini geliştirme gibi çalışmalar içinde olduğu sızdırıldı.

Çoğu zaman Whatsapp ile ilgili sızıntıların kaynağı olan WABetaInfo, uygulamaya gelecek birkaç yeni özelliği sızdırdı. Başta arama özelliğine yapılan geliştirmeler olmak üzere uygulamaya gelecek yeniliklere yakından bakalım.

Söz konusu özellik arama çubuğuna eklenen filtreler ile uygulama içinde döküman, link, GIF, video veya ses dosyalarını kolayca bulmanızı sağlayacak. Arama konusunda daha da ileri gidip dosya boyutuna göre arama yapma gibi özelliklerin sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Whatsapp uygulamasına gelecek bir diğer özellik ise görüşme yedeklerimizi parola korumasına almak olacak. Haberimizin devamında bulunan görselde de göründüğü gibi söz konusu özellik ile görüşme yedeklerimizi 8 haneli ve harfe duyarlı parola korumasına almamız mümkün olabilecek. Sızıntı kaynağı, yedekleme parolalarının Whatsapp ve Facebook veritabanına alınmadığını ve parolanın kaybedilmesi durumunda yedeklerimize ulaşmamızın mümkün olmayacağını da belirtiyor.

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Son olarak uygulama, gruplarda yönlendirme yoluyla yayılan medyaların (Video, ses kaydı, resim vb.) yarattığı bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu medyaların otomatik indirilmesini engellemeye yönelik bir özelliği de bünyesine ekleyecek.

Whatsapp uygulamasına karanlık modun geleceği WABetaInfo tarafından 2018 yılında sızdırılmıştı. Özelliğin uygulamaya eklenmesi ise 2020 yılında gerçekleşti. Bu sebeple haberimizde bahsettiğimiz ve şu an beta sürümlerinde bulunan özelliklerin uygulamaya ne zaman ekleneceği ile ilgili bir tarih vermek oldukça zor.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!