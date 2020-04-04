Haber
Amazon’dan, Google Stadia rakibi yeni bulut oyun platformu: Project Tempo
Amazon’un son yıllarda oyun sektörüne verdiği önem gözle görülür biçimde artıyor. Geçtiğimiz seneler de büyük oyun yayın platformu Twitch’i bünyesine katan firma, Google Stadia ile rekabete girebilmek için Project Tempo adlı yeni bulut oyun servisi üzerinde çalışıyor.
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Henüz hakkında pek detay bulunmayan fakat bu sene sonunda piyasaya sürülmesi beklenen, ancak coronavirus pandemisi yüzünden ertelendiği bilinen platform, görünen o ki 2021 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşacak.
Yakın zamanda Amazon tarafından duyurulan yeni MMO oyunu New World ile beraber büyük bir ivme kazanması beklenen platform, bünyesinde firmaya ait şu an için geliştirme aşamasında olan oyunları da barındıracak. Köklü oyun üreticisi rakiplerine kıyasla Amazon’un, Twitch gibi büyük bir kozu elinde bulundurması bakalım ne gibi etkiler yaratacak.
Sektörde yer alan, Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi rakiplerine kıyasla kullanıcılar için ne gibi yenilikler sunacağı henüz açıklanmayan Project Tempo, Amazon’un ABD üzerindeki gücünü düşündüğümüzde piyasa için ciddi etkiler bırakabilir.
Akıllı TV
Bilgisayardan Televizyona Kablosuz Görüntü Nasıl Aktarılır? (VIDEO)
Bugünkü videomuzda, bilgisayarınızdaki görüntüyü kablosuz olarak nasıl televizyonunuza aktarma yönteminden bahsedeceğim.
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Hangi televizyonlara bilgisayardan görüntü aktarabiliyoruz?
Öncelikle bu işlemleri yapabilmek için akıllı televizyona sahip olmanız ya da televizyonunuzu akıllı hale getirecek aparatlar bulmanız gerekiyor. Eğer televizyonunuz akıllı değilse internet üzerinden TV Box (Tavsiyem ) veya Google’ın geliştirmiş olduğu ChromeCast cihazını satın almanız gerekiyor. Aksi takdirde bu sistemi kullanamazsınız.
Bilgisayardan görüntüyü TV’ye nasıl aktarabiliriz? ( Basit ve etkili yöntem!)
Bilgisayar modeli fark etmeksizin Google Chrome tarayıcının yüklü olduğu tüm bilgisayarlarda bu fonksiyon çalışıyor.
Tarayıcı sayfasını yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Yayınla seçeneğinden “ağ üzerinde” gözüken televizyon modelimizi seçiyoruz.
- Görüntü aktarılma başladı, iyi eğlenceler 🙂
Tüm ekranı yayınlama:
- Tarayıcımızın en sağında bulunan üç noktaya basıyoruz. Karşımıza çıkan sekmeden “Yayınla” seçeneğini basıyoruz.
- Bu sefer alt taraftaki seçeneklerden masaüstünü seçiyoruz.
- Chrome bizden ekran seçmemizi istiyor.
- Tarayıcının pozisyonunu küçültüp bir alt sekmeye alıyoruz.
- Masaüstünü seçip ekle dememiz yeterli.
- Görüntü simultane şekilde yayınlanmaya başladı bile :).
Akıllı Telefonlar
Oppo, AnTuTu performans tablosunda mart ayının birincisi oldu!
Oppo akıllı telefon dünyasını sarsmaya devam ediyor. Firmanın en yeni cihazları, Find X2 Pro ve Reno 3 kendi sınıflarında mart ayının AnTuTu performans birincileri oldular.
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Mart ayının en yüksek puan toplayan iki cihazı da Oppo!
AnTuTu, her ay sonu olduğu gibi mart sonunda da performans tablosunu kullanıcılara duyurdu. Cihazlara uygulanan bazı testler üzerinden elde edilen puanlamalarla yapılan tablolarda Oppo rüzgarı esti diyebiliriz. Oppo Find X2 Pro ve Oppo Reno 3 kendi sınıflarında birinci olarak rakiplerine göz dağı verdi. Amiral gemisi yarışında artık Snapdragon 865‘li cihazları görmeye başladığımız şu dönemler de, Oppo Find X2 Pro 600 bin puan barajını geçerek hem bu anlamda bunu başaran ilk cihaz oldu hem de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yineledi. Oppo Find X2 Pro‘yu sırasıyla Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 izledi. İşin orta segment kısmına geldiğimizde ise Oppo Reno 3, rakiplerinden daha yüksek skor alarak 400 bin barajını geçti ve rekabette ki yerini sağlamlaştırdı. Aynı şekilde Oppo Reno 3 cihazını ise, vivo X30 ve Redmi K30 takip etti.
Amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkan Oppo Find X2 Pro gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile kullanıcıları karşılıyor. Arka tarafta üç kamera bulunan cihaz iki adet 48 MP‘lik kamera (bunlardan biri ana kamera bir diğeri 120 derecelik geniş açı kamerası) ve bir adet 13 MP‘lik telefoto lens ile gelmekte. Fiyatı da kendisi gibi şaşalı olan cihaz 1300 dolarlık bir etiketle satışa çıktı.
Oppo Find X2 Pro cihazına göre orta segmen rekabet için geliştirilen Oppo Reno 3 ise gücünü, MediaTek Dimensity 1000L‘den almakta. 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelen cihazın damla çentik tasarımına sahip bir ekranı bulunmakta. Arka tarafta ise dört kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 64 MP‘lik ana kamera, 8 MP‘lik geniş açı, 2 MP‘lik derinlik ve yine 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Cihaz 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olmakta
Akıllı Telefonlar
iPhone SE yenilenmiş haliyle geliyor!
Apple‘ın uzun süredir beklediğimiz giriş seviyesi telefonu iPhone 9, ortaya çıkan raporlara göre yenilenmiş bir iPhone SE versiyonu olacak. 9to5Mac tarafından elde edilen rapora göre telefonun resmi pazarlama ismi iPhone SE 2020 olacak. Apple bu tarz isimlendirmeleri farklı cihazlarında da kullanmakta.
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iPhone SE hakkında neler biliyoruz?
Apple‘ın resmi çevrim içi mağazasında gösterilen bir ekran koruyucusu iPhone SE/8/7 olarak isimlendirilmiş. Buradan cihazın tıpkı iPhone 8 ve iPhone 7 gibi 4.7 inç olacağı sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu ekran koruyucunun piyasaya sürülmesi de yakın zamanda iPhone SE‘yi görebileceğimiz anlamına gelebilir. Yukarıda bahsettiğimiz 9to5Mac tarafından yayınlanan raporun ayrıntılarına gelicek olursak yeni iPhone SE, 256 GB depolama alanına sahip olacak. Önceki spekülasyonlar bu değerin 64 GB veya 128 GB olacağını söylüyordu.
iPhone SE‘nin renk seçenekleri siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç tane olacak. Fakat ileride farklı renk seçenekleri duyurulabilir. Ayrıca cihaz için kırmızı, siyah ve gece mavisi olmak üzere üç deri, siyah ve beyaz olmak üzere iki slikon kılıf çeşidi bulunacak. Bu kılıflar Apple tarafından resmi olarak satılacaklar.
Rapor ayrıca yeni iPhone ile ilgili bazı teknik detaylarda verdi. Cihazın A13 Bionic yonga seti kullanacağı doğrulandı. Bu, giriş seviye bi iPhone için oldukça ilgi çekici görünüyor. Yakın tarihte ortaya çıkan bir spekülasyona göre, yeni iPhone SE‘nin 15 Nisan‘da çıkacağı söyleniyor. Ancak sızıntılar göz önüne alındığında daha erken bir tarihte resmileştiğini görebiliriz.