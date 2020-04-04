Amazon’dan, Google Stadia rakibi yeni bulut oyun platformu: Project Tempo

Amazon’un son yıllarda oyun sektörüne verdiği önem gözle görülür biçimde artıyor. Geçtiğimiz seneler de büyük oyun yayın platformu Twitch’i bünyesine katan firma, Google Stadia ile rekabete girebilmek için Project Tempo adlı yeni bulut oyun servisi üzerinde çalışıyor.

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Henüz hakkında pek detay bulunmayan fakat bu sene sonunda piyasaya sürülmesi beklenen, ancak coronavirus pandemisi yüzünden ertelendiği bilinen platform, görünen o ki 2021 yılı içerisinde kullanıcılarla buluşacak.

Yakın zamanda Amazon tarafından duyurulan yeni MMO oyunu New World ile beraber büyük bir ivme kazanması beklenen platform, bünyesinde firmaya ait şu an için geliştirme aşamasında olan oyunları da barındıracak. Köklü oyun üreticisi rakiplerine kıyasla Amazon’un, Twitch gibi büyük bir kozu elinde bulundurması bakalım ne gibi etkiler yaratacak.

Sektörde yer alan, Google Stadia ve Microsoft xCloud gibi rakiplerine kıyasla kullanıcılar için ne gibi yenilikler sunacağı henüz açıklanmayan Project Tempo, Amazon’un ABD üzerindeki gücünü düşündüğümüzde piyasa için ciddi etkiler bırakabilir.