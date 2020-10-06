Google Camera Go, gece modu ve HDR özelliklerine kavuşuyor
Google Camera Go uygulamasını, Google Camera uygulamasının çeşitli özelliklerinin kısıtlanmış versiyonu şeklinde açıklarsak yanlış olmaz.
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Google Camera Go, giriş seviyesi telefonlar için tasarlandı
Uygulama, bu yılın mart ayında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 250 işlemcisine sahip giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 1.3 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Cihaz, işletim sistemi tarafında Android 10 Go Edition’ı kullanıyor. Şirket, giriş seviye akıllı telefon kullananlar için fotoğrafçılık anlamında da ekstra bir şeyler sunmayı hedefliyor. Bu yılın nisan ayında şirketin Google Camera Go uygulamasına HDR desteği getirmek için çalıştığı öğrenilmişti. HDR desteği henüz kullanıcılara sunulmamış olsa da, şirket şimdi de gece modu özelliğini uygulamaya entegre ettiğini duyurdu.
Google Camera Go platformunun ürün yöneticisi Pranay Bhatia, gece modu özelliğinin son güncelleme ile birlikte Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 modellerine sunmaya başladıklarını açıkladı. Söz konusu mod ile flaşa gerek duymadan düşük ışıkta fotoğraf çekilebilecek. Mod, giriş seviyesi telefonlarda da aynı mantıkta çalışacak; bir sahnenin birden fazla görüntüsünü art arda seri çekimler yaparak kaydedecek, daha parlak bir görüntü elde etmek adına bunları birleştirecek. Aşağıdaki videodan çekim örneklerine göz atabilirsiniz.
Videonun son kısımlarında da görüldüğü üzere, HDR desteği üzerinde çalışıldığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. HDR desteği ile birlikte, giriş seviyesi akıllı telefon kullananlar daha iyi bir dinamik aralığa sahip görüntüler elde edebilecekler. Şirket, HDR özelliğinin kullanıma sunulması adına herhangi bir tarih paylaşmadı.
Google, üstün pil tasarruf modunu eski Pixel modellerine de getiriyor
Google, yeni Pixel 5 ve Pixel 4a 5G telefonlarında, standart pil tasarrufu moduna ek olarak, uygulamaları ve özelliklerini kısıtlayarak pil ömrünün uzamasını sağlayan üstün pil tasarrufu modunu sunmuştu. Google tarafından yapılan açıklamada; üstün pil tasarrufu modu aktif hale getirildiğinde, 48 saate kadar pil ömrü sağladığı belirtildi.
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Google tarafından doğrulandı
Android Authority, üstün pil tasarruf modunun eski Pixel modellerine gelip-gelmeyeceği hakkında şirket ile iletişime geçtiklerini ve Google’ın bu durumu doğruladığını açıkladı. Üstün pil tasarruf modu; arama, mesajlaşma, e-posta, alarm ve ayarlar haricindeki tüm uygulamaların ve fonksiyonların çalışmasını durduruyor ve aynı zamanda işlemcinin çalışma frekansını da düşürüyor. Şirket, iyi bir çözümle daha karşımıza çıkıyor; üstün pil tasarrufu modu aktif olduğu durumlarda da çalışması istenen uygulamayı/uygulamaları ‘Pil tasarrufu’ ayarlarına giderek seçmek ve mod aktifken çalıştırabilmek mümkün. Bir diğer özellik ise; üstün pil tasarruf modu tarafından durdurulmuş durumda olan uygulamayı geçici bir süreliğine aktif kılabilme imkanı.
Ekstrem durumlarda oldukça işe yarayan söz konusu özelliğin, önceki yıllarda piyasaya sürülmüş olan Pixel modellerine de sunulacak olmasının oldukça olumlu bir gelişme olduğunu söylemek mümkün.
Google, üçüncü parti uygulamalar için Android güvenlik ekibi kuruyor
Google Play Store’da bulunan üçüncü parti uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak isteyen şirket, yeni bir Android güvenlik ekibi oluşturduğunu açıkladı. Google Play Store’da çok sayıda üçüncü parti Android uygulamala bulunuyor ve söz konusu uygulamalar çok sayıda güvenlik açığı barındırıyor.
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Google, kişisel verilerin korunmasını hedefliyor
ZDNet tarafından ulaşılan raporda; Android güvenlik ekibinin COVID-19 takip uygulaması ve yaklaşmakta olan ABD seçimleriyle ilgili uygulamalarda bulunan potansiyel güvenlik açıklarına odaklanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, söz konusu uygulamalardaki kişisel verilerin korunması hedefleniyor. Söz konusu ekibin tek görevi bu olmayacak, uygulama geliştiriciler için de güvenlik rehberliği hizmeti verecekler. Ayrıca, güvenlik açıklarının oluşumunu geniş ölçekte azaltmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak adına diğer Android güvenlik ekipleriyle senkronize iş birliğine gidilecek.
Şirket, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamalara güvenlik desteği veriyordu. Bu kapsama girmeyen uygulamalar ve söz konusu uygulamaların kullanıcıları için iyi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
Üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlanacak
Şirket ayrıca üçüncü parti uygulamaların Android işletim sistemine kurulumunda kolaylık sağlayacak. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak. Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Şirket, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.
Google Asistan, YouTube Music’deki kişisel listeleri oynatabilecek
YouTube Music uygulamasında oluşturulan kişisel oynatma listeleri, Google Asistan uygulamasına sesli komut verilerek oynatılabilecek.
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YouTube Music, rakipleriyle arayı kapatıyor
YouTube Music uygulaması tarafından oluşturulan çalma listeleri, halihazırda Google Asistan tarafından oynatılabiliyor fakat kişisel olarak oluşturulmuş listelerimiz için böyle bir özellik desteklenmiyordu.
Özellik şu an için yalnızca ABD’de test edilebilir durumda. Şirket, söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ve dillerde de kullanıma hazır hale getirileceğini belirtiyor. Söz konusu testler yaklaşık iki ay önce başladı. Edinilen raporlarda, özelliğin Android tablet ve telefonlarda çalıştığı ve “Ok Google, ‘X’ çalma listemi oynat” komutuyla kolayca kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.
YouTube Music uygulamasına eklenecek olan sesli etkileşim özelliği, diğer büyük rakiplerine karşı iyi bir alternatif olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi mahiyetinde.
Google Play Müzik uygulamasına son veriliyor
Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik platformlarının önüne geçmeyi hedefleyen Google, son dönemlerde YouTube Music’e büyük önem vermiş durumda. Şirket tarafından YouTube Music’e ağırlık verilmesiyle birlikte, Google Play Müzik’in arka planda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki, 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu platform kullanımdan kaldırılacak.
Google Play Müzik platformundan satın alım yapmış olanlar, Aralık 2020 tarihine kadar Google Takeout ile YouTube Music ya da diğer dijital müzik servislerine aktarım yapabilecekler.