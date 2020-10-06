Google Camera Go, gece modu ve HDR özelliklerine kavuşuyor

Google Camera Go uygulamasını, Google Camera uygulamasının çeşitli özelliklerinin kısıtlanmış versiyonu şeklinde açıklarsak yanlış olmaz.

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Google Camera Go, giriş seviyesi telefonlar için tasarlandı

Uygulama, bu yılın mart ayında tanıtılan Qualcomm Snapdragon 250 işlemcisine sahip giriş seviye bir akıllı telefon olan Nokia 1.3 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Cihaz, işletim sistemi tarafında Android 10 Go Edition’ı kullanıyor. Şirket, giriş seviye akıllı telefon kullananlar için fotoğrafçılık anlamında da ekstra bir şeyler sunmayı hedefliyor. Bu yılın nisan ayında şirketin Google Camera Go uygulamasına HDR desteği getirmek için çalıştığı öğrenilmişti. HDR desteği henüz kullanıcılara sunulmamış olsa da, şirket şimdi de gece modu özelliğini uygulamaya entegre ettiğini duyurdu.

Google Camera Go platformunun ürün yöneticisi Pranay Bhatia, gece modu özelliğinin son güncelleme ile birlikte Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 modellerine sunmaya başladıklarını açıkladı. Söz konusu mod ile flaşa gerek duymadan düşük ışıkta fotoğraf çekilebilecek. Mod, giriş seviyesi telefonlarda da aynı mantıkta çalışacak; bir sahnenin birden fazla görüntüsünü art arda seri çekimler yaparak kaydedecek, daha parlak bir görüntü elde etmek adına bunları birleştirecek. Aşağıdaki videodan çekim örneklerine göz atabilirsiniz.

Videonun son kısımlarında da görüldüğü üzere, HDR desteği üzerinde çalışıldığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. HDR desteği ile birlikte, giriş seviyesi akıllı telefon kullananlar daha iyi bir dinamik aralığa sahip görüntüler elde edebilecekler. Şirket, HDR özelliğinin kullanıma sunulması adına herhangi bir tarih paylaşmadı.