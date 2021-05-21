GateChain Meteora Mainnet yayında! Artık EVM destekli!

Haziran 2020’deki lansmanı ile başlayıp bugüne kadar sektörün önde gelen ekosistemini oluşturan ve kullanıcılara sürekli yenilenen özellikler sunan GateChain, ağına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yayınlanan resmi duyuruya göre GateChain Meteora Mainnet artık yayında.

GateChain nedir?

GateChain, onchain varlık güvenliği ve merkezi olmayan ticarete odaklanan yeni nesil halka açık bir blok zinciridir. Anormal işlemlerin üstesinden gelmek için hazırlanmış benzersiz tasarlanmış bir Kasa Hesabı ile GateChain, varlık hırsızlığı ve özel anahtar kaybının zorluklarının üstesinden gelen olağanüstü bir takas mekanizması sunar.

8 Haziran 2020’de güvenlik, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip şekilde piyasaya sürülen GateChain Mainnet 1.0, ardından üzerinde dapplerin inşa edilebilmesi ve GateChain üzerinde konuşlandırılması için geliştirme, akıllı sözleşme desteği ve daha fazla birlikte çalışabilirlik etrafında odaklandı. Bunlar için:

2021.1.27: EVM akıllı sözleşme modülünü destekleyen zincir Meteora Testnet’te resmi olarak başlatıldı.

Testnet’te resmi olarak başlatıldı. 2021.2.19: DeFi eko ve Labs kuluçka programı başlatıldı ve herkesi eko’nun gelişimine katılmaya davet etti.

eko’nun gelişimine katılmaya davet etti. 2021.3.11: Mainnet’teki Meteora, ana ağ v1.0.7’ye yükseltildi, resmi olarak akıllı sözleşmeleri destekledi ve akıllı sözleşme motorunun basınç testini başlattı.

GateChain EVM modülü bugüne kadar çeşitli akıllı sözleşmelerin dağıtımı ve idaresi dahil olmak üzere ana ağda 66 günlük stres testinden geçti.

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Şimdi de GateChain ar-ge ekibinin süreci tamamladığı ve ana ağ stres testi oturumunun başarılı bir şekilde karşılandığı duyuruldu. GateChain Mainnet’te artık EVM desteği bulunuyor.

🌐GateChain Meteora Mainnet is Now Live🎉 ✅ EVM compatible

✅ Smart contract support

✅ Interoperable

✅ Scalable

✅ Secure 🛠️ Build on top of GateChain via our Gravity Initiative!

👉 More details : https://t.co/jWh3oeK9tm pic.twitter.com/kOwJG9zLuo — Gate.io Exchange (@gate_io) May 20, 2021

Güvenliğin, yüksek performansın ve EVM uyumunun kapıları aralanıyor

EVM uyumu Akıllı sözleşme desteği Birlikte çalışabilirlik Ölçeklenebilir Güvenilir

GateChain Meteora Mainnet, kullanıcıların varlıklarını korumak için geri alınabilir işlem modelini güvenli hale getiriyor. Çift hesap mimarisi ile kullanıcılar standart ve kasa hesapları arasında seçim yapabiliyor. Yüksek performansı sayesinde GateChain, saniyede 2000’den fazla işlem destekliyor. Yeni GateChain EVM modülü, kullanıcıların varlıklarını zincirler arasında taşımak zorunda kalmadan akıllı sözleşmelerle işlem yapmasına olanak tanıyor. GateToken ile desteklenmesi sayesinde GateChain üzerinde işlem yaparken gaz ücretleri GT ile ödenebilir. Birlikte çalışabilirlik özelliği ile beraber GateBridge, GateChain ile ETH, Comos, BSC ve diğer ekolar arasındaki boşluğu dolduran bir çapraz zincir aracıdır. Kullanıcılar, varlıkları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabilir.

GateChain EVM’nin resmi lansmanını desteklemek için HipoDefi büyük bir yükseltme yaptı. Arayüz yenilendi ve GateChain’e dayalı olarak takas, likidite madenciliği ve zincirler arası işlemler dahil olmak üzere birçok özellik artık yayında!

GateChain HipoSwap, Uniswap ve SushiSwap’e benzer, merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür. Tamamen açık kaynaklıdır. Kullanıcılar, protokolü kullanmak için Hipo.com’daki GateChain ana ağına bağlanabilirler. Ayrıca likidite madenciliği de mevcuttur. DeFi kullanıcıları Hipo.com’daki herhangi bir likidite havuzunda madencilik yapabilir. ETH ve GateChain’in zincirler arası varlıklarını destekleyen çapraz zincir köprüsü, kullanıcıların ERC20 varlıklarını aktarmasına da olanak tanır.

Geliştirici ekip, GateChain EVM’sinin ekosistemin yalnızca başlangıcı olduğunu ve amaçlarının da tüm kullanıcıların merkezi olmayan finansın (DeFi) gücünü deneyimlemesini sağlamak olduğunu söylüyor.