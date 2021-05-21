Kripto Para
GateChain Meteora Mainnet yayında! Artık EVM destekli!
Haziran 2020’deki lansmanı ile başlayıp bugüne kadar sektörün önde gelen ekosistemini oluşturan ve kullanıcılara sürekli yenilenen özellikler sunan GateChain, ağına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yayınlanan resmi duyuruya göre GateChain Meteora Mainnet artık yayında.
GateChain nedir?
GateChain, onchain varlık güvenliği ve merkezi olmayan ticarete odaklanan yeni nesil halka açık bir blok zinciridir. Anormal işlemlerin üstesinden gelmek için hazırlanmış benzersiz tasarlanmış bir Kasa Hesabı ile GateChain, varlık hırsızlığı ve özel anahtar kaybının zorluklarının üstesinden gelen olağanüstü bir takas mekanizması sunar.
8 Haziran 2020’de güvenlik, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip şekilde piyasaya sürülen GateChain Mainnet 1.0, ardından üzerinde dapplerin inşa edilebilmesi ve GateChain üzerinde konuşlandırılması için geliştirme, akıllı sözleşme desteği ve daha fazla birlikte çalışabilirlik etrafında odaklandı. Bunlar için:
- 2021.1.27: EVM akıllı sözleşme modülünü destekleyen zincir Meteora Testnet’te resmi olarak başlatıldı.
- 2021.2.19: DeFi eko ve Labs kuluçka programı başlatıldı ve herkesi eko’nun gelişimine katılmaya davet etti.
- 2021.3.11: Mainnet’teki Meteora, ana ağ v1.0.7’ye yükseltildi, resmi olarak akıllı sözleşmeleri destekledi ve akıllı sözleşme motorunun basınç testini başlattı.
GateChain EVM modülü bugüne kadar çeşitli akıllı sözleşmelerin dağıtımı ve idaresi dahil olmak üzere ana ağda 66 günlük stres testinden geçti.
Şimdi de GateChain ar-ge ekibinin süreci tamamladığı ve ana ağ stres testi oturumunun başarılı bir şekilde karşılandığı duyuruldu. GateChain Mainnet’te artık EVM desteği bulunuyor.
🌐GateChain Meteora Mainnet is Now Live🎉
✅ EVM compatible
✅ Smart contract support
✅ Interoperable
✅ Scalable
✅ Secure
🛠️ Build on top of GateChain via our Gravity Initiative!
👉 More details : https://t.co/jWh3oeK9tm pic.twitter.com/kOwJG9zLuo
— Gate.io Exchange (@gate_io) May 20, 2021
Güvenliğin, yüksek performansın ve EVM uyumunun kapıları aralanıyor
- EVM uyumu
- Akıllı sözleşme desteği
- Birlikte çalışabilirlik
- Ölçeklenebilir
- Güvenilir
GateChain Meteora Mainnet, kullanıcıların varlıklarını korumak için geri alınabilir işlem modelini güvenli hale getiriyor. Çift hesap mimarisi ile kullanıcılar standart ve kasa hesapları arasında seçim yapabiliyor. Yüksek performansı sayesinde GateChain, saniyede 2000’den fazla işlem destekliyor. Yeni GateChain EVM modülü, kullanıcıların varlıklarını zincirler arasında taşımak zorunda kalmadan akıllı sözleşmelerle işlem yapmasına olanak tanıyor. GateToken ile desteklenmesi sayesinde GateChain üzerinde işlem yaparken gaz ücretleri GT ile ödenebilir. Birlikte çalışabilirlik özelliği ile beraber GateBridge, GateChain ile ETH, Comos, BSC ve diğer ekolar arasındaki boşluğu dolduran bir çapraz zincir aracıdır. Kullanıcılar, varlıkları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde aktarabilir.
GateChain EVM’nin resmi lansmanını desteklemek için HipoDefi büyük bir yükseltme yaptı. Arayüz yenilendi ve GateChain’e dayalı olarak takas, likidite madenciliği ve zincirler arası işlemler dahil olmak üzere birçok özellik artık yayında!
GateChain HipoSwap, Uniswap ve SushiSwap’e benzer, merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür. Tamamen açık kaynaklıdır. Kullanıcılar, protokolü kullanmak için Hipo.com’daki GateChain ana ağına bağlanabilirler. Ayrıca likidite madenciliği de mevcuttur. DeFi kullanıcıları Hipo.com’daki herhangi bir likidite havuzunda madencilik yapabilir. ETH ve GateChain’in zincirler arası varlıklarını destekleyen çapraz zincir köprüsü, kullanıcıların ERC20 varlıklarını aktarmasına da olanak tanır.
Geliştirici ekip, GateChain EVM’sinin ekosistemin yalnızca başlangıcı olduğunu ve amaçlarının da tüm kullanıcıların merkezi olmayan finansın (DeFi) gücünü deneyimlemesini sağlamak olduğunu söylüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralara yönelik olan/olacak düzenlemeler ve vergilendirme ile ilgili konuştu. Pek çok yatırımcının merakla beklediği kapsamlı kripto para düzenlemesi ve kripto paralara yönelik olacak kripto para vergisi hakkında soruları yanıtladı.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kripto para birimlerine yönelik birtakım çalışmalar yürütülüyor. Kripto para birimleri ile ilgili şu ana dek hayata geçmiş olan resmi düzenlemeler, kripto para birimlerinin alışverişlerde kullanılamaması ve aracı finansal kuruluşların artık (Ininal, Papara) kripto para borsalarına fon aktarımı yapamayacak olmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önceki zamanlarda da bu alana yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği düzenleme ise vergilendirme konusu ile ilgiliydi. Bakan Elvan, kendisine yöneltilen kripto paralarla alakalı düzenleme çalışmaları hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:
“…
Çalışma grubumuz öncelikle farklı ülke uygulamalarını inceledi. Üzerinde çalıştığımız alanlar ise kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı, hangi kripto varlık çeşidi için hangi kurumun düzenleme yapma ve yaptırım uygulama yetkisinin olacağı, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında bu alanın kullanılmasının engellenmesi gibi geniş bir alanı kapsıyor.”
Bakan Elvan, bu çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını yineledi. Vatandaşların yönetemeyecekleri riskler almamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Uganda Finansal İstihbarat Kurumu’ndan merkezi hükümete kripto para düzenleme çağrısı!
Uganda yerel basınında çıkan haberlere göre Uganda Finansal İstihbarat Kurumu (FIA) Maliye Bakanlığı’ndan dijital para birimlerinin düzenlenebileceği yasal bir çerçeve oluşturmasını istiyor.
Uganda yerel medya kanalına göre teklif FIA Genel Direktörü Sydney Asubo tarafından sunuldu. Asubo ülkedeki kripto para operatörlerinin kayıtlarının tüm çabalara rağmen alınamadığını ve çoğunun yasadışı şekilde faaliyet gösteriklerini söyledi.
Kripto para birimlerinin düzenleme kapsamına alınması konusunda dünya çapında bir çalışma ve kutuplaşma var. Kripto savunucuları, yeni varlık sınıfının geleneksel ödeme sistemlerindeki fazlalıklardan kurtularak kurtuluş sağladığına inanırken, hükümet dijital para birimlerinin yasadışı parasal hareket için bir kanala tabi olduğunu savunuyor. Kriptonun doğası gereği bu ikinci iddia, kripto para birimlerinin yüksek şifreleme ile tasarlandığına ve işlemlerin anonim olduğuna kanıt oluşturuyor. Bu özelliği ile kripto para birimleri tehlikeli olabilecekleri gibi aslında yüksek fayda da sağlıyor.
FIA Genel Direktörü Sydney Asubo şunları kaydediyor:
“Kripto varlıklar hizmet sağlayıcıları, artık terörizmin finansmanı ve kara para aklamaya karşı en savunmasız kategori 16’da yer alıyor. Geçen yıl onlara kayıt olmaları için bir ay verdik, ancak sadece birkaçı yanıt verdi.”
Bir dizi insan, dünya dışı yatırım getirileri sunduğunu iddia eden piramit ve kripto para şirketleri tarafından kandırıldı. FIA, yatırımcılara doğru koruma sağlayabilmek için kripto para hizmet sağlayıcıların doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını öne sürüyor.
Kripto, dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı oranlarda katı bir duruşla karşılaştı. Nijerya, Hindistan ve Çin, kripto faaliyetlerini yasaklamakla ilgili manşetlere çıkan birkaç ülke arasında yer alıyor. Çin’den gelen son hareket, kripto para birimi ekosisteminde şok dalgalarına yol açtı ve hafta sonu küresel piyasa değerinde büyük düşüşe neden oldu.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Elon Musk’tan Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yeni açıklamalar!
Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin ve Dogecoin ile ilgili yaptığı açıklamalar ile kripto para piyasasını sallayan Elon Musk, piyasanın çöküşünde yatırımcılar tarafından ciddi şekilde suçlanmıştı. Bitcoin’in tükettiği enerji miktarını eleştiren ve Tesla’nın bundan dolayı artık BTC ile ödeme kabul etmeyeceğini açıklayan Musk, sert eleştiriler almıştı. Hatta yapılan bir araştırmaya göre geleneksel bankacılık sisteminin Bitcoin’den daha fazla enerji tükettiği ortaya konmuştu. Şimdi ünlü CEO’dan yeni açıklamalar geldi.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ile Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüğünü duyurdu. Yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
“Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımını açıklamayı ve dünya çapındaki madencilerden de bunu yapmalarını isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici.”
Toplantıyı organize edenin kendisi olduğunu açıklayan Michael Saylor da görüşme ile alakalı ifadelerde bulundu:
Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK
— Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021
“Dün Elon Musk ile Kuzey Amerika’daki önde gelen Bitcoin madencileri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duydum. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığı teşvik etmek ve dünya çapında sürdürülebilirlik konusunda girişimleri hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi’ni kurmakta karar kıldılar.”
Yapılan açıklamaların ardından Bitcoin yönünü yukarı çevirdi. 36.000 dolar seviyelerinde olan BTC fiyatı 39.000 dolara kadar çıktı.
Elon Musk Bitcoin ile ilgili açıklamalarının ardından Dogecoin ile ilgili de bir paylaşım yaptı. Musk, Dogecoin’in geliştirilmesi adına Twitter’dan bir duyuruda bulundu. Takipçilerini Dogecoin’in geliştirilmesi için GitHub ve Reddit’te fikir paylaşmaya çağırdı.
If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs
— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Huawei, HarmonyOS 2.0’ı 2 Haziran’da tanıtacak!
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
Redmi Note 8 2021 modeli görücüye çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kripto para vergisi ile ilgili konuştu!
Uganda Finansal İstihbarat Kurumu’ndan merkezi hükümete kripto para düzenleme çağrısı!
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
POCO X3 PRO GELDİ! | En çok sorduğunuz telefon ofiste!
GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
KULAKLIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI MI? | Prof. Dr. Murat Karaman açıklıyor!
BUKALEMUN GİBİ FARE! | SteelSeries Rival 5 incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.