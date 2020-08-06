Gaming in Turkey Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu!

Gaming in Turkey, Gamescom 2020‘nin resmi partneri olduğunu açıkladı. Daha önce CS:GO’nun en önemli turnuvalarından biri olan Blast Pro Series’i Türkiye’de yapılmasını sağlayan önemli aktörlerden Gaming in Turkey, şimdi de dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom 2020’nin resmi partneri oldu.

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Gamescom 2020 Türkçe yayınlanacak!

Yapılan iş birliği lağsamında bu sene pandemi sebebiyle dijital olarak yapılacak olan etkinlik tamamen Türkçe olarak takip edilebilecek. Aynı zamanda Gaming in Turkey’in yaptığı önemli bir adım ile oyun ve espor ajansı ile yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye’deki influencerlar, gamescom şovlarını Türkçe sunacak ve yayınlar esnasında toplanan bağışlar, Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlanacak.

Türkiye’deki izleyicilerde bu iş birliği kapsamında, sergilenecek şovları sevdikleri isimlerin sunumlarıyla izleyebilecek. Geçen yıl dünya çapında en çok izlenen oyun şovlarından biri olan Geoff Keighley ile Açılış Gecesi Yayını ve 27 Ağustos 2020 tarihinde gamescom 2020’yi başlatacak şov olacak.

En önemli oyun markaları bu etkinlikte!

Etkinliğe Ubisoft, EA Games, Xbox, ESL, Activision Blizzard, Bethesda gibi birçok uluslararası şirketin katılacağı açıklandı. gamescom 2020 ile ilgili birçok yeni satışa sunulacak oyun, oynanabilir demo haberleri ve sürprizleri ile 27 ila 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gaming in Turkey Kurucu ve CEO’su Ozan Aydemir, yapılan iş birliği hakkında “Ekip olarak, oyun dünyasının geleneksel ve beklenen fuarının bu yıl dijital platformlarda yer almasından dolayı çok heyecanlıyız. Hepimiz için çok farklı bir deneyim olacak. gamescom 2020 ile partnerliğimizin bir parçası olan Türkiye’deki yayınlarımızın tüm gelirlerini Bir Dilek Tut Derneği’ne (Make-A-Wish Türkiye) bağışlama fikrimizi kabul eden gamescom ekibine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.