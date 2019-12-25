Basın Bülteni
Gaming in Turkey, 2020 yılında yurt dışındaki ilk ofisini açacak!
Gaming in Turkey, oyun ve e-spor ajansı olarak yurt dışında Gaming in MENA adıyla bir ofis açıyor. Kuveyt’de açacağı ofis ile birlikte Orta Doğu’da oyun ve e-spor hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.
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Gaming in Turkey, Orta Doğu’da oyun ve e-spor ekosistemini geliştirmek üzere yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Future Communication Company ile iş birliği yapan ve Kuveyt’te e-spor arenası açmaya hazırlanan şirket, 2020 yılının Ocak ayı itibarıyla Orta Doğu bölgesinde özellikle oyun firmalarının da bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte Kuveyt’te ofis açacak.
Yurt dışında projeler hayata geçireceğiz!
Gaming in MENA ile Orta Doğu bölgesine oyun ve e-spor alanında tüm hizmetlerini sunarak buradaki markaların ihtiyaçlarına çözüm olacak firmanın kurucu ve CEO’su
Ozan Aydemir açıklamalarda bulundu;
“2020 Ocak ayında açılacak olan Kuveyt’teki e-spor merkezini açıyoruz. Rush for Run ile birlikte Orta Doğu bölgesinde yatırım yapmak isteyen markalara birçok fırsat sunacağız. Özellikle oyun firmalarının bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte yeni ofisimizi yine Kuveyt’te açacağız. Türkiye ofisimizdeki deneyimli ekip tarafından yönetilecek. E-spor organizasyonları, influencer pazarlama, dijital pazarlama veya PR gibi tüm pazarlama faaliyetlerini aynı Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Orta Doğu için de yapacağız. Neredeyse bütün oyun ve e-spor ekosisteminin girmek istediği ama oldukça lokal deneyim gerektiren Orta Doğu bölgesi için önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
E-spor’un 2020 yılında 1.4 milyar dolar büyümesi bekleniyor
E-spora ilginin ve yatırımların giderek artığının altını çizen Aydemir, “2018 yılında dünya genelinde toplam ciro; oyun yayıncıları, medya hakları, bilet satışları, lisanslı ürünler, reklam ve sponsorluklar dahil olmak üzere 906 milyon dolar civarındaydı. 2019 yılına bakıldığında bu rakam 1.1 milyar dolara yükseldi diyebiliriz. 2020 yılında ise yüzde 30 büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve buna bağlı olarak 1.4 milyar civarında bir büyüme olacağı öngörülüyor” diye konuştu.
Oyun sektöründe yeni yatırımlar olacak
E-spora markaların ilgisi giderek artıyor. Profesyonel oyuncu ve takım sayısı dünya genelinde artış gösterdi. E-spora genel anlamda yapılan yatırımlar hızlandı. Bu durum sadece online olarak değil offline turnuvalar dışında e-spor arenaları olarak hem Türkiye’de hem de globalde artmaya başladı. PC oyunları eski gücünde olmasa da yeniden canlanmaya başladı. Mobil oyunlarda Hyper Casual oyunlar, online oyunlar hala en popüler oyunlar kategorisinde yer alıyor” dedi.
Basın Bülteni
Türk Telekom, fiberde Avrupa ülkelerini geçti: 7,5 milyon kilometre!
Türk Telekom, Avrupa ülkelerini geride bırakarak fiber altyapıda 7,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu büyük başarının detaylarını haberimizde derledik.
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yaptığı açıklamada “Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir ucundan diğerine en yakın rakibinin 7 kat altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti.
Önal, toplamda 7,5 milyon kilometrelik fiber ağ yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatarak 2020 yılında İstanbul altyapısı olmayıp, altyapı talep eden her müşteriye “En geç 1 hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırma” sözü verdi. Türkiye şu an sahip olduğu fiber altyapısıyla 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu.
OECD ülkelerinin ortalamalarına bakıldığında; yüzde 20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geçmiş oldu.
Fiber ağımız 7,5 milyon kilometreye ulaştı!
Ümit Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi.
Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz
Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.
Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.
Türk Telekom’u bu başarısıyla birlikte 5G altyapımızın çok daha sağlam temeller üzerine oturtulduğunu anlıyoruz. Bu atılımlarından dolayı firmayı kutluyor ve başarılarını devam ettirmelerini ümit ediyoruz.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal fiber altyapıda geldikleri son noktayı açıklıyor
Basın Bülteni
ASUS, 280 Hz yenileme hızı sunan yeni monitörlerini duyurdu!
ASUS, 280 Hz tazeleme hızı sunan, TUF Gaming VG279QM ve VG259QM ve 170 Hz ROG Strix XG279Q modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi.
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ASUS, 1080p çözünürlükte 280 Hz’e kadar yenileme hızına ulaşarak dünyanın en hızlı oyuncu monitörleri olan TUF Gaming VG259QM ve VG279QM modellerini ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlüğe ve 170 Hz yenileme hızına sahip 27 inç oyuncu monitörü ROG Strix XG279Q’yu duyurdu.
Üç yeni oyuncu monitöründe de 1 ms GTG (griden griye) tepki süresi elde edilmesini sağlayan FastIPS teknolojisi, 1000:1 kontrast oranı ve yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılmaları önleyerek oyunlarda keskin görüntüler sunmak için NVIDIA G-SYNC ile eşleştirilebiliyor. Aynı zamanda monitörde Çok Düşük Hareket Bulanıklığı (ELMB) Senkronizasyonu özelliği bulunuyor.
GTG için özel tasarlanmış ASUS FastIPS teknolojisi!
Yepyeni FastIPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen yüksek hızlı likit kristal bileşenlerden yararlanıyor. VG279QM, VG259QM ve XG279Q modelleri bu sayede gerçek 1 ms griden griye tepki süresine ulaşarak daha net renkler ve bozulma yaşanmayan oyun görüntüleri elde ediyor.
TUF Gaming VG279QM ve VG259QM yüksek doğrulukta, renkler sunmak için sRGB alanının %99’unu kapsıyor. ROG Strix XG279Q de %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Üç modelde de 1000:1 kontrast oranı ve 178 derece geniş izleme açıları bulunuyor. Farklı açılardan bakıldığında bile görüntülerde ve renklerde minimum bozulma olmasını sağlıyor.
HDR grafikler ve oyunlar için DisplayHDR 400 sertifikası
TUF Gaming VG279QM ve TUF Gaming VG259QM, geleneksel monitörlere kıyasla daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sunuyor. Böylece en parlak beyazlar ve en koyu siyahlar ile ayrıntılar netleşiyor. 400 cd/m² parlaklık sunan ekranlar DisplayHDR 400 sertifikası için gereken sıkı gereksinimleri karşılıyor.
Dynamic Shadow Boost teknolojisi diğer alanları optimize ederek oyunlardaki karanlık bölgelerin otomatik olarak daha net görünmesini sağlıyor. Böylece hem izleme deneyimi genel olarak daha iyi hale geliyor hem de haritanın karanlık bölgelerinde saklanan düşmanlar daha kolay bulunabiliyor.
Basın Bülteni
TP-Link akıllı ev ürünlerine, Google desteği geldi!
TP-Link’in akıllı ampul, akıllı prizleri, artık Google Asistan ve Google Home desteğine de sahip. Bu sayede TP-Link, akıllı ev ürünleri firmanın kendi uygulaması olan Kasa haricinde Google uygulamalarından da kontrol imkanı sunuluyor.
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Kablosuz ağ ürünleri konusunda inovatif ürünler geliştiren TP-Link, akıllı ampul ve akıllı prizleri artık Google Asistan ve Google Home uygulamalarından da kontrol edilebilecek. Markanın kendi uygulaması haricinde, akıllı ev ürünleri artık üç farklı uygulama üzerinden yönetilebilir duruma geldi.
Akıllı ev ürünlerini, Google Asistan’la yönetin!
Türkçe desteğine sahip Google Asistan sayesinde ses ile de yönetilen TP-Link akıllı prizler ve akıllı ampuller, kullanıcılara sesli komut keyfi yaşatıyor. Direkt, Google kurulum sayfasından markayı seçerek akıllı cihazları uygulama içerisine ekleyebiliyorsunuz.
Tüm akıllı ev ürün üreticileri kendi uygulamaları ile kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak farklı marka akıllı ev ürünü kullananlar, birden fazla uygulama ile cihazları yönetmek durumunda kalıyorlar. Şimdi Google Home ve Asistan sayesinde ortak bir ekosisteme önemli bir adım atılmış oldu.
Uyumlu ampulleri, kameraları, televizyonları ve daha fazlasını tek bir yerden kontrol edebilme, düzenleme ve yönetme imkanı kullanıcılara verilmiş oldu. Google, Home ve Chromecast cihazlarının da olduğu 400’ün üzerinde markadan beş binden fazla akıllı ev cihazını uzaktan yönetme olanağı sağladı.
Google Home ve TP-Link iş birliğiyle otomasyon sistemi kurun!
Google Asistan ve Google Home’dan, TP-Link’in HS100 ve HS110 akıllı prizler ile LB ve KL kodla başlayan akıllı ampullerini yönetmek mümkün. TP-Link yeni akıllı ev modelleri satışa sunuldukça bu modellerin de ekosisteme dahil edilmesi planlanıyor.
Google Home uygulamasına markanın dahil olmasıyla birlikte, çeşitli senaryolar dahilinde otomasyonlar oluşturmanız mümkün hale geliyor. Eve gelmeden priz sistemlerinin çalışması veyahut evden çıktıktan sonra kapanmasını programlayabilmek oldukça basit bir hale geldi.
Keza bu sistemi TP-Link harici sistemlerle kombine etmeniz de mümkün. Home desteği olan bir cihazı artık TP-Link akıllı ev ürünleriyle senkron şekilde çalıştırabilirsiniz.