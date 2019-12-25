Gaming in Turkey, 2020 yılında yurt dışındaki ilk ofisini açacak!

Gaming in Turkey, oyun ve e-spor ajansı olarak yurt dışında Gaming in MENA adıyla bir ofis açıyor. Kuveyt’de açacağı ofis ile birlikte Orta Doğu’da oyun ve e-spor hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

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Gaming in Turkey, Orta Doğu’da oyun ve e-spor ekosistemini geliştirmek üzere yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Future Communication Company ile iş birliği yapan ve Kuveyt’te e-spor arenası açmaya hazırlanan şirket, 2020 yılının Ocak ayı itibarıyla Orta Doğu bölgesinde özellikle oyun firmalarının da bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte Kuveyt’te ofis açacak.

Yurt dışında projeler hayata geçireceğiz!

Gaming in MENA ile Orta Doğu bölgesine oyun ve e-spor alanında tüm hizmetlerini sunarak buradaki markaların ihtiyaçlarına çözüm olacak firmanın kurucu ve CEO’su

Ozan Aydemir açıklamalarda bulundu;

“2020 Ocak ayında açılacak olan Kuveyt’teki e-spor merkezini açıyoruz. Rush for Run ile birlikte Orta Doğu bölgesinde yatırım yapmak isteyen markalara birçok fırsat sunacağız. Özellikle oyun firmalarının bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte yeni ofisimizi yine Kuveyt’te açacağız. Türkiye ofisimizdeki deneyimli ekip tarafından yönetilecek. E-spor organizasyonları, influencer pazarlama, dijital pazarlama veya PR gibi tüm pazarlama faaliyetlerini aynı Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Orta Doğu için de yapacağız. Neredeyse bütün oyun ve e-spor ekosisteminin girmek istediği ama oldukça lokal deneyim gerektiren Orta Doğu bölgesi için önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

E-spor’un 2020 yılında 1.4 milyar dolar büyümesi bekleniyor

E-spora ilginin ve yatırımların giderek artığının altını çizen Aydemir, “2018 yılında dünya genelinde toplam ciro; oyun yayıncıları, medya hakları, bilet satışları, lisanslı ürünler, reklam ve sponsorluklar dahil olmak üzere 906 milyon dolar civarındaydı. 2019 yılına bakıldığında bu rakam 1.1 milyar dolara yükseldi diyebiliriz. 2020 yılında ise yüzde 30 büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve buna bağlı olarak 1.4 milyar civarında bir büyüme olacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Oyun sektöründe yeni yatırımlar olacak

E-spora markaların ilgisi giderek artıyor. Profesyonel oyuncu ve takım sayısı dünya genelinde artış gösterdi. E-spora genel anlamda yapılan yatırımlar hızlandı. Bu durum sadece online olarak değil offline turnuvalar dışında e-spor arenaları olarak hem Türkiye’de hem de globalde artmaya başladı. PC oyunları eski gücünde olmasa da yeniden canlanmaya başladı. Mobil oyunlarda Hyper Casual oyunlar, online oyunlar hala en popüler oyunlar kategorisinde yer alıyor” dedi.