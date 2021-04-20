Samsung Galaxy Z Fold3 önceki nesilden daha hafif olacak!

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Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin tanıtım öncesi yeni bilgileri ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon ve tablet piyasasında önemli bir yere sahip olan firma, serinin üçüncü modelinde bazı değişikliklere gidiyor. Görünüşe göre firma yeni cihazını daha hafif yapacak. Katlanan ekranlı akıllı telefonun ağırlığında azalma olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın ekran boyutunda da belli başlı değişiklikler olacak gibi gözüküyor.

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Samsung Galaxy Z Fold3 daha hafif olacak!

Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasası artık teknoloji dünyasının alıştığı bir noktaya geldi. Uzun süredir yeni ürünleri kullanıcılarına buluşturan firmalar, çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasında bildiğiniz üzere Samsung, Motorola ve Huawei aktif olarak cihaz üretiyor. Öte yandan Oppo ve Xiaomi firmaları da yakın zamanda rekabete dahi olabilmek için fırsat kolluyorlar. Rekabetin öncülerinden olan Samsung, Galaxy Z Fold serisinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekran ile telefondan tablete dönüşebilen cihaz, yeni nesil ile birlikte bazı değişikliklere uğrayacak gibi gözüküyor. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli kullanıcı, serinin üçüncü üyesi ile alakalı bazı bilgiler paylaştı. Ice Universe katlanan ekranlı akıllı telefonun, bir önceki model olan Galaxy Z Fold2‘den daha hafif olacağını takipçilerine duyurdu. Bununla birlikte iddiaların da bazı sertifikalar yönünden karşılığı bulunmakta.

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İddialara göre Samsung Galaxy Z Fold3, bir önceki nesle göre 13 gram daha hafif olacak. Galaxy Z Fold2 modeli 282 gram olurken, serinin bir sonraki üyesi 269 gram olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar ağırlık farklı göze çok gelmese de, firma bazı teknik özellikleri ve tasarım anlayışını da değiştirecek gibi gözüküyor. 3C sertifika kurumuna göre, akıllı telefon 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bir önceki seride akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasa çıkmıştı. Ayrıca yine iddialara göre cihazın, malzeme yapısında da değişiklikler olacak. Hali hazırda alüminyum malzemeden üretilen seri, yine ağırlığı düşürmek için titanyum veya karbon fiber malzemeden üretilebilir. Eğer bu ihtimal de gerçekleşirse katlanan ekranlı akıllı telefon daha da hafif olarak piyasaya çıkacak. Ancak yine de bu iddialar ile alakalı ortaya çıkmış kesin bir bilgi yer almamakta.

Samsung Galaxy Z Fold3 daha küçük ekra ile piyasaya çıkacak!

İddiaların arttığı katlanan ekranlı akıllı telefonun, tasarım açısından da küçüleceği konuşuluyor. Yine birkaç sertifika sitesinde ortaya çıkan görüntülere göre cihazın dış ekranı küçülüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon, 5.4 inçlik dış ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca küçülen dış ekranın çözünürlüğü 816×2260 olacak. Ancak dış ekrandaki küçülmeye rağmen cihazın iç ekranın da bir önceki nesilden büyük olacağı iddia ediliyor. Aynı görüntülere göre Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranı 7.7 inç olacak. Önceki nesil olan Z Fold2 modelinde dış ekran 6.23 inç, iç ekran ise 7.6 inçti. Bununla birlikte cihaz bir önceki nesil ile en boy oranı bakımından aynı değerlere sahip olacak. Merakla beklenen katlanan ekranlı akıllı telefon, ultra ince cama sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ekran yenileme hızı 120 Hz olacak. Bir önceki nesilde firma LTPO panel kullanıyordu.

İlave olarak katlanan ekranlı cihaz, tıpkı S21 Ultra modelinde olduğu gibi S-Pen desteği ile piyasaya çıkacak. Ancak erken sevinmemekte fayda var. Zira cihazın üzerinde herhangi bir S-Pen girişi yer almıyor. Bu durum nedeniyle kutu içeriğinden S-Pen çıkma ihtimali bir hayli düşük. Samsung Galaxy Z Fold3 amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Firma bu konuda seri içerisinde değişiklik yapmak istemiyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle cihaz 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Temmuz ayında kullanıcılarının karşısına çıkacak katlanan ekranlı akıllı telefon, ne yazık ki fiyat anlamında hayranlarını üzecek. İlk gelen bilgilere göre cihaz, fiyat seviyesi bakımından bir önceki nesilden farklı olmayacak. Bilindiği üzere Samsung bir süredir, katlanan ekranlı akıllı telefonları daha ucuz fiyat etiketiyle çıkarmak istiyordu. Galaxy Z Fold2 modelinin 2 bin dolardan piyasaya giriş yaptığını unutmamak gerek. Bakalım firma, yeni katlanan ekranlı cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.