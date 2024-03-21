Samsung, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı en son Galaxy katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Sızıntılara göre, şirketin yeni çıkacak olan Galaxy Z Flip 6 modelinde, geleneksel olarak tercih edilen Snapdragon işlemci yerine Exynos işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.

İhbarcı Revegnus’un paylaştığı bilgilere göre, bu olasılık henüz kesinlik kazanmamış olsa da, Z Flip 6’nın Exynos işlemcilerle gelmesi durumunda şaşırmayacaklarını belirtti. Ayrıca, OreXDA gibi başka kaynaklar da bu iddiayı destekliyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo X Fold 3 Pro fiyatı etkinlik öncesi sızdı

Samsung’un daha önce Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 modellerinde Snapdragon 8 Gen 2 çiplerini tercih ettiği biliniyor. Ancak, özellikle Hindistan ve Avrupa pazarlarında Exynos 2400 çipini kullandığı Galaxy S24 modellerine bakıldığında, şirketin bölgesel olarak farklı işlemciler tercih ettiği görülüyor.

Galaxy Z Flip 6 için Exynos işlemci seçimi, Samsung’un maliyetleri düşürme stratejisinin bir parçası olabilirken, aynı zamanda Qualcomm işlemcilerinden sapma anlamına da gelebilir.

Beklenti, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın Snapdragon 8 Gen 3 işlemcilerle geleceği yönündeyken, Exynos söylentisi doğruysa Avrupa modellerinin Exynos 2400 işlemcilerle donatılabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, ihbarcılar özellikle Galaxy Z Flip 6’dan bahsetmiş olsalar da, Galaxy Z Fold 6’nın farklı bir işlemci yoluna gitme olasılığı da göz ardı edilmiyor.

Ancak, Galaxy Z Fold 6’nın akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Exynos 2400’ün önceki modele göre daha iyi performans sunmasıyla birlikte, Snapdragon 8 Gen 3 hala tüketiciler için üstün bir seçenek olarak görülebilir.

Her iki cihazın da Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, 10 Temmuz’un lansman tarihi olarak öngörüldüğü ancak Samsung’un henüz bunu resmi olarak doğrulamadığı belirtiliyor. Lansmana doğru yaklaştıkça, cihazlar hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.