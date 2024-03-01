Teknoloji dünyası, Samsung’un son katlanabilir cihazı olan Galaxy Z Flip 6 modelinin heyecan verici sızıntıları ve görselleriyle coşuyor. Popüler sızıntıcı @OnLeaks’in CAD tabanlı görselleriyle tanıtılan bu cihaz, kullanıcılarına şık bir tasarım ve ileri teknolojiyi bir arada sunmayı vaat ediyor.

Galaxy Z Flip 6’nın görüntüleri, selefi Z Flip 5’e benzer şekilde kompakt ve şık bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Lavanta rengiyle göz alıcı bir görünüme sahip olan telefon, ince detaylarıyla dikkat çekiyor.

6,7 inçlik iç ekranı ve delikli kamerasıyla, telefonun kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunacağı kesin. Güç düğmesi, ses seviyesi tuşları ve anten bantları gibi detaylar, önceki modele benzer şekilde yerleştirilmiş durumda.

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USB-C bağlantı noktası, birincil hoparlör ve mikrofonlar gibi önemli detaylar ise değişmeden kalmış. Ancak, yapılan küçük boyut ayarlamaları, daha büyük bir bataryanın gelebileceğine işaret ediyor.

Cihazın kapak ekranı 3,4 inç boyutunu korurken, kamera kurulumu veya ekran çerçevelerinde belirgin bir değişiklik gözlemlenmiyor. Ancak, cihazın daha büyük bir bataryaya sahip olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Renderlerde gösterilen Nane rengiyle, Galaxy Z Flip 6’nın estetik olarak da öne çıktığı görülüyor. Menteşe mekanizması, önceki modellere göre değişmeyen ve dayanıklı bir yapıya sahip.

Bu heyecan verici sızıntılarla birlikte, Galaxy Z Flip 6’nın teknik özellikleri ve diğer ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi, yakın bir zamanda bekleniyor. Bu yılın sonlarına doğru çıkış tarihine yaklaştıkça, kullanıcılar Samsung’un yeni katlanabilir cihazında neler sunacağını heyecanla bekliyor olacak. Bakalım Güney Koreli firma bizleri memnun edebilecek mi?