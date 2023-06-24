Samsung’un Galaxy Z Flip 5 modeli, Temmuz ayının son haftasında Kore’de düzenlenecek özel bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmadan önce son zamanlarda çılgınlar gibi sızıyor. Bugün ise bulmacanın önemli bir parçası olan fiyat ortaya çıktı. Bu bilgi komşu Yunanistan’dan geliyor ve eğer rakam doğruysa, Flip 4’ün geçen yılki fiyatına kıyasla önemli bir sıçrama olacak! İşte Z Flip 5’in çok konuşulacak fiyatı!

Avrupa’da Bile Fiyat Ciddi Oranda Artıyor!

Yeni modelin 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonunun 1.299 euro fiyatla satışa sunulacağı iddia ediliyor. Bunun cihazın baz modeli olduğunu hatırlatalım. 256GB depolama alanına sahip bir model daha satılması bekleniyor. Bu modelin fiyatı daha yüksek olacaktır.

Karşılaştırma yapmak adına, Galaxy Z Flip 4’ün 8/128GB versiyonunun Avrupa bölgesinde 1.099 eurodan piyasaya sürüldüğünü hatırlayalım, bu yüzden burada neredeyse % 20’lik bir fiyat artışından bahsediyoruz. Elbette, farklı vergi seviyeleri (Yunanistan’da da yüksek vergiler ve enflasyon olduğunu unutmamak gerekiyor) nedeniyle fiyatlar Avrupa Bölgesi genelinde çok az değişiklik gösterebilir. Ancak bu değişikliklerin 30-40 eurodan fazla olmasını beklemeyin.

Yani her iki durumda da, eğer bu bilgi doğruysa Flip 5 selefinden daha pahalı olacak. Gelecek modelin Flip 4’ünkiyle resmen dalga geçen devasa bir dış ekrana sahip olacağı gerçeği göz önüne alındığında, bu zam tüketiciler tarafından daha kolay kabul edilebilir. Ayrıca, rakiplerin Samsung’dan önce fark ettiği bir şey olan menteşe boşluğu da nihayet bu modelde tıraşlanacak.

Bunlar şimdilik sadece doğrulanmamış bir söylenti olduğu için tüm bunları biraz çekimser yaklaşmak gerekiyor. Şüphesiz önümüzdeki birkaç hafta içinde fiyatla ilgili daha fazla sızıntı olacak ve bu fiyat noktasını doğrulayıp doğrulamadıklarını göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Z Flip 5 ülkemizde ne kadara satılır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!