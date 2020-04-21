Galaxy Watch serisine kan basıncı ölçme sonunda özelliği geliyor

Samsung, Galaxy Watch serisi için yeni geliştirmeler yayınlamaya hazırlanıyor. Firma akıllı saatlerine gelişmiş kan basıncı ölçme özelliği getirecek.

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EKG özelliği artık kullanılabilir olacak!

Samsung akıllı saat piyasasında rekabetten geri kalmak istemiyor. Firma Galaxy Watch serisini geliştirmeye ve donanımsal hem de yazılımsal anlamda devam ediyor. Daha önce çıkardığı akıllı saatlerin bazılarında (Galaxy Watch Active 2) bazı özellikler tam olarak kullanılamıyordu. Bunların en çarpıcısı ise EKG özelliği idi. Samsung tarafından bir türlü aktif olamayan bu özellik artık kullanılabilir durumda. YouTube üzerinden duyurusunu yapan firma gelişmiş EKG özelliği sayesinde kullanıcıların kan basınçlarını ölçerken daha sağlıklı sonuçlara ulaşacağını bildirdi. Resmi sitesi üzerinden de bir yazı yayımlayan Samsung, yeni özellik hakkında bazı detaylar paylaştı. Yazıda ölçüm yapılmadan önce tansiyon ölçüm aleti sayesinde kalibrasyon yapılması gerektiği de belirtildi. Kalibrasyon sonrası mobil uygulama üzerinden yeni ölçümlerin yapılabileceği öğrenildi.

Gelişmiş EKG özelliğini “Samsung Sağlık Görüntüleme” isimli uygulama sayesinde kullanabilecek olan kullanıcıların biraz daha beklemeleri gerekebilir. Kore Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli onayları alan firmanın çok yakında EKG özelliğini ve sağlık uygulamasını kullanıcılarına sunması bekleniyor. Uygulama akıllı saat üzerinde yapılan ölçümlerin telefon üzerinden görüntülenmesi prensibi ile çalışacak. Ülkemizde de satışı gerçekleşen akıllı saatleri Samsung garantisi ile satın alabilirsiniz.

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