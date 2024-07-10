Samsung, akıllı giyilebilir ürün serisini yeni Galaxy Watch 7 ile genişletiyor. Bu yeni model, yüksek performanslı özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Galaxy Watch 7, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğiyle geliyor.

Galaxy Watch 7 gelişmiş donanım ve yazılım özellikleri

Galaxy Watch7, gücünü yeni nesil 3nm Exynos W1000 çipinden alıyor. Bu çip, önceki modele göre üç kat daha hızlı bir CPU ve %30 daha verimli enerji kullanımı sunuyor. 2 GB RAM ile birlikte gelen Watch7, kullanıcılarına hızlı ve sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

Bu yeni akıllı saat, Wear OS 5 işletim sistemi ve Samsung’un One UI 6 Watch arayüzü ile birlikte geliyor. Bu sayede, kullanıcılar hem Google’ın hem de Samsung’un sunduğu en iyi özelliklere erişebiliyorlar.

Yüksek kaliteli ekran ve dayanıklı tasarım Yüksek kaliteli ekran ve dayanıklı tasarım

Galaxy Watch7, 40 mm modelinde 1,3 inç 432×432 piksel Süper AMOLED ekran ve 44 mm modelinde 1,5 inç 480×480 piksel Süper AMOLED ekran sunuyor. Her iki modelde de ekran, safir kristal cam ile korunuyor, bu da saati çiziklere karşı oldukça dayanıklı hale getiriyor.

Saatin kasası, 5ATM su geçirmezlik ve IP68 toz geçirmezlik sertifikalarına sahip. Ayrıca, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarına uygun olarak üretilmiş olan Galaxy Watch7, zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunuyor.

Gelişmiş sağlık ve fitness takibi

Galaxy Watch7, gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri ile donatılmış. Yeni BioActive sensör, kalp atış hızı, EKG, kan basıncı ve cilt sıcaklığı gibi önemli sağlık ölçümlerini yapabiliyor. Ayrıca, saat, uyku apnesi desteği ile uyku analizini daha da geliştiriyor ve atriyal fibrilasyonu tespit edebiliyor.

Fitness tutkunları için Galaxy Watch7, 100’den fazla spor ve çok parkurlu antrenmanı izleyebiliyor. Koşucular için ise yeni Yarış modu, mevcut performansınızı geçmiş performanslarınızla gerçek zamanlı olarak karşılaştırmanızı sağlıyor.

Uzun pil ömrü

Galaxy Watch 7, 40 mm ve 44 mm modellerinde uzun pil ömrü sunuyor. Güç Tasarrufu modunda 100 saate kadar, Egzersiz Güç Tasarrufu modunda ise 48 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar günlük aktivitelerini kesintisiz olarak takip edebiliyorlar.

Fiyat ve çıkış tarihi

Galaxy Watch 7, bugün itibariyle ön siparişe açıldı ve 24 Temmuz’da gönderilmeye başlanacak. 40 mm Bluetooth modeli 9999 TL fiyat etiketiyle, 44 mm modeli ise 10.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Galaxy Watch7, Yeşil, Krem, Yeşil ve Gümüş renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak.

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Samsung, Galaxy Watch 7 ile akıllı saat pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Gelişmiş özellikleri ve şık tasarımıyla Galaxy Watch7, kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor.