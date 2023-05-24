Samsung cephesinin Temmuz ayında düzenleyeceği iddia edilen ve şirketin yeni katlanabilir telefonlarının tanıtılacağı bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin diğer bir yıldızı olan Galaxy Watch 6 serisinin en baba üyelerinden olan Galaxy Watch 6 Classic’e ait render görüntüleri sızdırıldı. Samsung’un bir sonraki akıllı saat serisi, özlenen dönebilir fiziksel çerçeve tasarımını geri getirebilir!

Samsung Galaxy Watch 6 Serisiyle Kullanıcıları Dinlediğini Gösterecek!

Samsung’un Galaxy Watch serisi akıllı saatleriyle özdeşleşen ve kullanıcıların günlük hayatta neredeyse ekrana dokunmadan cihazı kontrol etmelerini sağlayan dönebilir fiziksel çerçeve, Galaxy Watch 6 serisi ile beraber yeniden hayata dönüyor.

Sızdırılan görüntülerde, Galaxy Watch 6 Classic’in iki nesil önceki Galaxy Watch 4 Classic ile ciddi bir benzerliğe sahip olduğunu görmek mümkün. Bu zaten beklenen bir şeydi. Öyle ki, Galaxy Watch’ların en büyük rakibi olan Apple Watch’lar da bir yerden sonra ufak değişiklikler dışında pek bir tasarım değişikliği görmedi. Yani bu tasarım artık oturdu diyebiliriz.

Beklendiği gibi, döner çerçeve Galaxy Watch 4 Classic’te olduğu gibi Galaxy Watch 6 Classic’te de yerinde duruyor. Geçmiş nesillere kıyasla çerçevenin boyutu biraz daha ince görünüyor. Yine de bu incelik çerçeveyi kavramayı zorlaştırmayacak düzeyde. Bu çerçevenin içinde 1,47 inç ölçülerinde olduğu söylenen dairesel bir ekran olacağı söyleniyor.

Tasarımdaki diğer tek değişiklik ise Galaxy Watch 5 Pro’dan esinlenilmiş gibi görünüyor. Watch 6 Classic’in yan tarafındaki düz kenar, dönen çerçeveli geçmiş modellere kıyasla daha belirgin. Bu, Samsung’un “Pro” modelini ortadan kaldırabileceğine ve yoluna Classic ile devam edeceğine işaret ediyor. Ancak bunu kesin olarak söylemek zor. Zira Galaxy Watch 5 serisinden sonra döner çerçevenin tamamen ortadan kalktığı düşünülmüştü, ancak bu tasarım geri geldi.

Hem saatin ekranının köşelerini koruyarak cihaza sağlamlık katan, hem de saati kontrol etmeyi çok daha kolay bir hale getiren dönebilir kadranın Galaxy Watch 6 ile beraber dönmesi oldukça sevindirici. Bunun serinin tüm modellerinde yer alıp almayacağı henüz kesin değil. Ancak bu özelliğin yalnızca Classic modele özel olması muhtemel.

Firma daha önce de benzer adımlar atmıştı. Galaxy Watch Active modellerinde fiziksel bir çerçeveye yer vermeyen firma, fiziksel çerçeve özelliklerini bu cihazlarda dijital olarak sunmuştu. Ancak aynı dönemde duyurulan Galaxy Watch 3 modelinde fiziksel çerçeve devam ettirilmişti.

Bizler de Samsung’un bir sonraki akıllı saat serisinin sunacaklarını merak ediyoruz. Samsung’un Galaxy Watch 6 serisinde kullanacağı yeni Exynos işlemcisiyle beraber bu yıl Apple Watch’un pazardaki liderliğini sarsacak bir model çıkarması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce fiziksel çerçevenin dönüşü iyi olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!