Samsung, Galaxy Watch 4 One UI 6 ve Galaxy Watch 5 One UI 6 beta sürümünü nihayet kullanıcılarına sunuyor. Daha önce yalnızca Galaxy Watch 6 kullanıcılarının erişimine açık olan One UI Watch 6 beta sürümü, artık Galaxy Watch 4 ve 5 sahipleri tarafından da test edilebilecek. Bu gelişme, Samsung’un kullanıcılara en yeni özellikleri ve iyileştirmeleri sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Samsung, Galaxy Watch 4 One UI 6 Beta ve Galaxy Watch 5 One UI 6 Beta Sürümünü Yayınladı!

Galaxy Watch 4 One UI 6 ve Galaxy Watch 5 One UI 6 beta sürümü dikkat çekici yeniliklerle geldi. One UI Watch 6 beta sürümü, Watch 4 ve 5 kullanıcılarına en son yazılım yeniliklerini ve geliştirmelerini deneme fırsatı sunuyor. Bu beta sürüm, henüz nihai ürün olmasa da, kullanıcılara gelecek güncelleme hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve Samsung’a geri bildirimde bulunma olanağı tanıyor.

Peki Galaxy Watch beta programına nasıl katılabilirim? Galaxy Watch beta programına katılmak isteyen kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden beta sürümüne erişebilirler. Uygulamanın üst kısmında bulunan beta kartına dokunarak ve kendi saat modelleri için “Katıl” seçeneğini tıklayarak, Galaxy Wearable uygulaması üzerinden güncellemeyi başlatabilirler.

One UI Watch 6, gece aktiviteleri hakkında daha kapsamlı bilgi sunan uyku içgörüleri ve Galaxy AI entegrasyonu gibi önemli yenilikler getiriyor. Ayrıca, daha önce erişilebilirlik modunda sınırlı olan ekrandaki öğeleri seçmek için kıstırma hareketi kullanma özelliği, bu beta sürümüyle birlikte tüm kullanıcılara sunuluyor.

Galaxy Watch 4 One UI 6 ve Galaxy Watch 5 One UI 6 beta sürümü, yalnızca Bluetooth modelleri için geçerli olup, bazı özel sürüm modellerin beta programına dahil edilmediğini belirtmekte fayda var. LTE bağlantılı cihazlarınsa neden dışarıda bırakıldığı ise henüz açıklanmış değil.

Samsung’un bu hamlesi, Paris’te düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 7 Ultra modellerinin lansmanından hemen önce gerçekleşti. Bu yeni modellerin, Wear OS 5 tabanlı One UI Watch 6 ile önceden yüklenmiş olarak geleceği belirtiliyor.

Galaxy Watch 4 One UI 6 ve Galaxy Watch 5 One UI 6 beta sürümünü denemek, kullanıcılar için hem heyecan verici hem de yenilikçi bir deneyim olacak. Samsung’un bu adımı, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Galaxy Watch güncellemesi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.