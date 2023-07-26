Bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleriyle büyük ses getirecek olan Samsung, tanıtımda Apple’ın iPad modellerini yerden yere vuracak Galaxy Tab S9 serisine de yer verdi. Serinin ağası olan Galaxy Tab S9 Ultra’dan önce, gelin hep beraber iPad Air’ın direkt rakibi olan Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ modellerinin ne sunduğuna bakalım!

Bir Tabletten İsteyeceğiniz Tüm Temel Özellikler Tek Bir Yerde: İşte Galaxy Tab S9!

Samsung cephesi, Galaxy Tab S7 serisi ile tablet pazarında oldukça iyi bir çıkış yapmış Galaxy Tab S8 serisiyle neredeyse bütün eksiklerini kapatmıştı. Galaxy Tab S9 serisi ise şirketin zirveye ulaştığı seri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, serinin en küçük çocuğu olan Tab S9 bile bir tabletten bekleyeceğiniz her şeyi sağlıyor.

Tasarım olarak Galaxy Tab S8 ile benzerlik gösteren cihaz, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla öne çıkıyor. IP68 sertifikası sayesinde Tab S9 serisi suya ve toza dayanıklılık sunan ilk Galaxy tabletler olmuş.

Samsung’un yeni tableti, 11 inç boyutunda WQXGA çözünürlüklü bir ekranla bizleri karşılıyor. Dynamic AMOLED 2X teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, geniş görüş açısıyla dikkat çekiyor. Ekranda 120Hz ekran tazeleme hızı desteğine ve yer verilmiş.

Cihaz, gücünü Galaxy S23 ailesinde gördüğümüz hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 3.36GHz tepe hızına çıkabiliyor ve oldukça yüksek bir performans vadediyor.

Bu işlemciye 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede çoklu işlemler için bolca belleğe ve fotoğraflarınız için yetip artacak bir depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Bu cihazda genişletilebilir hafıza için MicroSD kart desteği olduğunu da söyleyelim.

Cihazın arkasında 13 MP çözünürlüklü tek bir ana kameraya yer verildiğini görüyoruz. Bu ana kameraya bir de LED flaş eşlik ediyor. Cihazın önünde ise 12 MP çözünürlüklü geniş açılı bir ön kamera bulunuyor. Bu sayede görüntülü görüşmeler çok daha kolay hale geliyor.

Samsung’un yeni tablet serisinin küçük çocuğu, 8.400 mAh boyutunda bir bataryaya sahip. Cihazın boyutuna göre oldukça büyük olan bu batarya sayesinde uzun kullanım ömrü vadediliyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği de bu modelde sunulmuş.

Bej ve grafit renklerinde satın alınabilen Tab S9, 500 gram ağırlık ve 5.9mm kalınlık değeriyle oldukça taşınabilir bir model olarak dikkat çekiyor.

Samsung bu cihazı mağazaları üzerinden ve online kanallar ile 19.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunmuş durumda. Bu fiyatla piyasaya sürülen cihazın 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip olduğunu söyleyelim. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip model ise 21.999 TL fiyat etiketine sahip.

Her Şeyin Bir Fazlası: Galaxy Tab S9+!

Galaxy Tab S9+ ise serinin ortancası olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, tam tabiriyle küçük kardeşinden bir gömlek üstün diyebiliriz. Öyle ki, Galaxy Tab S9 ne sunuyorsa, kardeşi bir üstünü sunuyor.

Ekrandan başlamak gerekirse, Galaxy Tab S9+, 12.4 inç boyutlu bir ekrana sahip. Ekran kardeşinde olduğu gibi Dynamic AMOLED 2X teknolojili ve 120Hz tazeleme hızı desteğine sahip. Ancak çözünürlük burada WQXGA+ olarak karşımıza çıkıyor, yani Tab S9’dan biraz daha yüksek.

Cihaz, gücünü Galaxy S23 ailesinde gördüğümüz hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 3.36GHz tepe hızına çıkabiliyor ve oldukça yüksek bir performans vadediyor.

Bu işlemciye 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Bu sayede çoklu işlemler için bolca belleğe ve fotoğraflarınız için yetip artacak bir depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Bu cihazda genişletilebilir hafıza için MicroSD kart desteği olduğunu da söyleyelim.

Cihazın arkasında 13 MP çözünürlüklü bir ana kameraya ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerasına yer verildiğini görüyoruz. Bu kameralara bir de LED flaş eşlik ediyor. Cihazın önünde ise 12 MP çözünürlüklü geniş açılı bir ön kamera bulunuyor. Bu sayede görüntülü görüşmeler çok daha kolay hale geliyor.

Samsung’un yeni tablet serisinin ortanca çocuğu, 10.090 mAh boyutunda devasa bir bataryaya sahip. Cihazın boyutuna göre oldukça büyük olan bu batarya sayesinde uzun kullanım ömrü vadediliyor. Ayrıca 15W hızlı şarj desteği de bu modelde sunulmuş.

Bej ve grafit renklerinde satın alınabilen Tab S9+, 586 gram ağırlık ve 5.7mm kalınlık değeriyle oldukça taşınabilir bir model olarak dikkat çekiyor.

Samsung bu cihazı mağazaları üzerinden ve online kanallar ile 22.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunmuş durumda. Bu fiyatla piyasaya sürülen cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olduğunu söyleyelim.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab S9 serisi nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!