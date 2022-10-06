Güney Koreli teknoloji devi bu yılın başlarında S8 isimli akıllı tablet serisini piyasaya sürmüştü. Bildiğiniz üzere bu seri 5 6 ay gecikmeyle çıkmıştı. Aynı durumun serinin halefi olan S9 cihazları içinde geçerli olabilir. Samsung, Galaxy Tab S9 serisini bu yıl piyasaya sürmeyi planlamıştı, ancak ekonomi de dahil olmak üzere bir dizi faktör nedeniyle şirketin lansmanı ertelemekten başka çaresi kalmadı.

Samsung, Ekonomik Sorunlar Sebebiyle S9 Serisini Erteledi

Galaxy Tab S9 serisinin Aralık 2022 yılında tanıtılması planlanıyordu. Gelen haberlerde bu tarih 2023’e çoktan sarkmış durumda. Galaxy Tab S9 tablet ailesinin gecikmeli lansmanı ile ilgili bilgiler The Elec’ten geldi. Paylaşılan Rapora göre, Samsung’un bu kararı son küresel ekonomik belirsizlikten kaynaklanıyor.

Bildiğiniz üzere küresel pazarda akıllı tabletlere olan ilgi giderek azalıyor. Apple’ın iPad serisi bile, yıllık milyarlarca dolar gelir elde etmeye devam etmesine rağmen, satışlarda durgunluk yaşıyor. COVID-19 küresel salgını neredeyse sona erdiğinden, BT ürünlerine olan talep dünya çapında düşmeye başladı. Samsung, 2022’de 33,6 milyon adet tablet üretmeyi planlıyordu. Ancak zayıf talep nedeniyle şirket bu planını gerçekleştiremeyecek gibi duruyor.

Apple’ın amiral gemisi tablet ürünlerini 2023 yılına kadar erteleyeceğini açıkladı. Ayrıca dev firma bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha düşük maliyetli tabletler üreteceğini söylemişti. Samsung ise bu konuda politikasını değiştirmeyecek gibi duruyor. S8 serisinde olduğu olduğu gibi şirketin üç model ile pazara çıkmasını bekliyoruz.

Bunlardan biri rekabetçi bir fiyata sahip olacak ve üretim maliyetlerini düşürmek için muhtemelen OLED panel yerine LCD panel ile gelecek. Orta sınıf model Galaxy Tab S9 Plus olarak adlandırılırken, amiral gemisi model ise Galaxy Tab S9 Ultra ismine sahip olacak. Üç tabletin de, muhtemelen Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacağını düşünüyoruz. Yeni işlemcinin tabletler adına iyi bir yonga olduğu iddia ediliyor.

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