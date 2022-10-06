Bildiğiniz üzere Samsung, geçtiğimiz günlerde, geçen yıl satışa çıkarılan Galaxy A03’ün halefi olan Galaxy A04 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Marka bunu Hindistan’da Galaxy A04s’in piyasaya sürmesiyle seriyi çeşitlendirdi. Şimdi ise, Galaxy A04e olarak adlandırılan bir başka cihaz da seriye eklenecek. Akıllı telefonla ilgili bazı ayrıntılar NBTC ve Endonezya Telekom sertifika veri tabanlarında ortaya çıktı.

İçindekiler Galaxy A04e Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri

Galaxy A04e Cihazının Sızdırılan Tüm Özellikleri



Galaxy A04, NBTC web sitesinde SM-A042FS/DS ismi ile listelenmiş. Telefonun adı listede Galaxy A04e olarak da onaylandığını belirtmekte fayda var. Model numarasındaki DS, önceki Galaxy akıllı telefonlarında görüldüğü gibi bölgeye göre değişecek olan Çift SIM özelliklerini temsil ediyor. NBTC web sitesine göre cihaz GSM, WCDMA ve LTE bağlantılarını destekleyecek. Cihazın bütçe dostu ve düşük maliyetli olduğunu düşünürsek 5G desteği olmaması kabul edilebilir.

Ayrıca, SM-A042F model numaralı Samsung Galaxy A04e, Endonezya Telekom web sitesinde de listelendi. Model numarasında küçük bir fark olsa da Endonezya Telekom web sitesi yaklaşan telefonun Galaxy A04e olduğunu doğruluyor. Bu bilginin yanı sıra, akıllı telefonun başka hiçbir özelliği açıklanmadı. Fakat cihazın birkaç özelliği Geekbench’de görüntülendi.

Daha önce Samsung Galaxy A04e, Geekbench’te yine SM-A042F model numarasıyla görülmüştü. Ancak cihazın Galaxy A04 Core olduğu tahmin ediliyordu. Şimdi durumun böyle olmadığı ortada. Galaxy A04e’nin bir PowerVR Rogue GE8320 GPU ile desteklenmiş MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alması bekleniyor. Bunun dışında cihaz en az 3GB RAM’e sahip olacak ve Android 12 ile kutudan çıkacak.

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