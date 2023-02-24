Android ekosisteminin en iyi tabletlerinden kabul edilen Galaxy Tab S serisinin bir sonraki modelleri, seride daha önce hiç görmediğimiz bir özelliğin bu yıl bizleri karşılayabileceğini gösteriyor. Buna göre Galaxy Tab S9 serisi suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak!

Galaxy Tab S9 Serisi IP67 Sertifikasıyla Geliyor!

Firmanın suya ve toza dayanıklı ilk amiral gemisi tablet modelleri olan Galaxy Tab S9 serisi IP67 su ve toza dayanıklılık sertifikasıyla gelecek. Samsung aslında daha önceden bu cihazları su ve toz parçacıklarını iten özel bir kaplama ile kaplıyordu.

Oleofobik kaplama adı verilen su, toz ve parmak izi gibi etkenlere karşı cihazı koruyan kaplamadan biraz daha güçlü olan bu özel kaplama, cihazı ufak su sıçramalarına karşı korusa da su ve toza dayanıklılık konusunda herhangi bir garanti sunmuyordu.

IP67 sertifikasıyla beraber Galaxy Tab S9 serisi resmi olarak suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Bu sayede evde duş alırken veya yemek yaparken su sıçramaları gibi etkenlere karşı cihazınızı daha güvenli bir şekilde kullanabileceksiniz.

Bunun yanında cihazını şantiye ortamı gibi tozlu yerlerde kullanan profesyoneller de cihazlarını daha rahat bir şekikde kullanabilecek. Samsung, bu ve benzeri işler için özel olarak Galaxy Tab Active adı verilen bir seriye de sahip.

Ancak Galaxy Tab Active serisi, donanım konusunda Galaxy Tab S serisinden daha gerideydi. Bu gelişmelerle beraber hem güçlü donanım hem de dayanıklılık özellikleri Galaxy Tab S serisinde bizleri karşılayacak.

Ancak IP67 sertifikasının cihazı su geçirmez yapmadığını söyleyelim. IP67 sertifikasının ilk basamağı olan “6” rakamı, cihazın toza karşı tamamen dayanıklı olduğunu ve toz geçirmediğini belirtse de, suya dayanıklılığı belirten ikinci basamağın “7” olması, cihazın ufak su sıçramalarına ve 30 santimetre derinlikte suda en fazla 30 dakika boyunca kalmaya dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Yine de IP67 sertifikasının tabletlerde oldukça nadir görülen bir şey olduğunu ve Samsung’un bu konuda diğer üreticilerin önüne geçeceğini söylemek yanlış olmaz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabletinizin suya dayanıklı olmasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!