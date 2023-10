Samsung, Galaxy S23 FE’nin yanı sıra yeni Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ modellerini de duyurdu. iPad modellerine rakip olacak olan bu yeni seri sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin 499 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu tabletlerin özelliklerine yakından bakalım.

İçindekiler Galaxy Tab S9 FE özellikleri

Galaxy Tab S9 FE özellikleri

Galaxy Tab S9 FE 10,9 inç ekran boyutuna sahipken Tab S9 FE+ daha büyük bir 12,4 inç ekrana sahip. Bu ekranlar, işleri daha akıcı hale getirmek için otomatik olarak yenileme hızını 90 Hz’e kadar ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca, ekranların parlak güneş ışığında daha iyi görünmesini sağlayan Görüş Güçlendirici ve mavi ışık filtresi gibi özellikler bulunuyor. Hem Tab S9 FE hem de Tab S9 FE+, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı yapıda.

Tab S9 FE+, 10090mAh kapasiteli bir pili ile tek bir şarjla 20 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Tab S9 FE ise 8000mAh bataryası ile 18 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Her ikisi de 45W Hızlı Şarj desteği ile 90 dakikadan daha kısa bir sürede hızlıca şarj olabiliyor.

Bu tabletler, AKG tarafından ayarlanmış çift hoparlörler ve Dolby Atmos desteği ile birlikte geliyor. Her iki tabletin önünde 12 MP ultra geniş kamera ve arka tarafında 8 MP ana kamera bulunuyor. Tab S9 FE+, ekstra bir 8 MP ultra geniş arka kameraya daha sahip. Her iki tablet de IP68 sertifikalı S Pen ile birlikte geliyor bu da not almayı kolaylaştırıyor.

Her iki tablet de Exynos 1380 yonga seti tarafından destekleniyor. Tab S9 FE 6/8 GB RAM ile gelirken FE+ modeli 8/12 GB RAM’e sahip. Depolama seçenekleri 256 GB’a kadar çıkabilir ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 FE uygun fiyatı ve dikkat çekici özellikleri ile geldi

Verimlilik için Samsung DeX, tabletinizi bir PC benzeri deneyim sunacak şekilde kullanmanıza olanak tanıyor. Birden fazla pencereyle çoklu görevler gerçekleştirebilir, görev çubuğundan çalışabilir ve dosyaları kolayca taşıyabilirsiniz.