Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Fan Edition serisi telefonu Galaxy S23 FE ile karşımıza çıktı. Uzun zamandır beklenen bu telefon 599 dolar karşılığında satılacak. Amiral gemisi segmentinde yer alan bu canavarın özelliklerine gelin yakından bakalım.

Bu telefon, 6,4 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında, pazarın bağlı olduğu bölgeye göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 ile destekleniyor. Ayrıca buhar odası soğutma özelliği de bulunuyor. RAM tarafında ise 8 GB RAM bulunuyor. Depolamada 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görüyoruz. Peki, ya güncelleme? Galaxy S23 FE, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 4 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak.

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Kamera özellikleri açısından, S23 FE 50 MP ana kameraya, 12 MP ultra geniş kameraya ve 8 MP telefoto kameraya sahip. Ayrıca, 10 MP ön kamera da bulunuyor. Gelişmiş dijital görüntü sabitleme (VDIS) ve optik görüntü sabitleme (OIS) özellikleri mevcut.

FE serisinde ilk kez, S23 FE modeli Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam arka yüzle geliyor. Alüminyum çerçeveyle tasarlanmıştır ve IP68 sertifikası ile toza ve suya dayanıklılık sunar. Ayrıca, 4500mAh pil kapasitesiyle birlikte 25W hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor.

İçindekiler Galaxy S23 FE özellikleri

Galaxy S23 FE özellikleri

6,4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Infinity-O Dinamik AMOLED Ekran – Corning Gorilla Glass 5 koruması

3.0 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 4 nm Mobil Platform – Adreno 730 GPU

2,8 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Samsung Exynos 2200 4 nm işlemci – Samsung Xclipse 920 GPU

8 GB RAM

128 GB/256 GB depolama

One UI 5 ile Android 13 işletim sistemi

50 MP arka kamera f/1.8 diyafram, 12 MP 123 derece Ultra Geniş sensör f/2.2 diyafram, 8 MP Telefoto kamera f/2.4 diyafram

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP ön kamera

Suya dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 158,0×76,5×8,2 mm

Ağırlık: 209g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

25W hızlı şarj destekli 4500mAh kapasiteli batarya