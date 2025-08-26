Teknoloji dünyasında merakla beklenen Galaxy Tab S10 Lite sonunda resmiyet kazandı. Peki bu yeni tablet modeli, kullanıcıların ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabilecek? Galaxy Tab S10 Lite özellikleri ve fiyatı neler?

Galaxy Tab S10 Lite özellikleri neler?

Galaxy Tab S10 Lite, günlük kullanım ve multimedya deneyimini hedefleyen bir cihaz olarak öne çıkıyor. 10.9 inç büyüklüğünde WUXGA+ çözünürlüklü TFT LCD ekran, 600 nit parlaklıkla kullanıcıya güçlü bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Ancak serinin diğer modellerine kıyasla, bu modelin biraz daha kalın çerçevelerle geldiğini belirtmek gerek. Samsung, cihazda iki yıl önce tanıttığı Exynos 1380 işlemciyi tercih etmiş. 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçeneği sunan tablet, microSD kart desteğiyle kapasitesini 2 TB’a kadar yükseltebiliyor.

Kamera tarafında 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile gelen Tab S10 Lite, görüntülü görüşme ve sosyal medya kullanımları için yeterli bir performans sunuyor. Yazılım tarafında Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantısını destekliyor.

Ayrıca yanda yer alan parmak izi okuyucu ve S-Pen desteği de dikkat çeken noktalar arasında. Ancak klavyeli kılıfın kutudan çıkmadığını ve ayrıca satıldığını unutmamak gerekiyor.

Galaxy Tab S10 Lite fiyatı ne kadar?

Galaxy Tab S10 Lite, Avrupa’da 399 eurodan başlayan fiyatlarla duyurulurken, bellek ve bağlantı özelliklerine göre farklı versiyonlarla satışa çıkıyor. Gri, gümüş ve mercan kırmızısı renkleriyle gelen cihazın fiyatlandırması şu şekilde:

Model RAM Depolama Bağlantı Fiyat Tab S10 Lite 6 GB 128 GB Wi-Fi 399 € Tab S10 Lite 6 GB 128 GB Wi-Fi + 5G 459 € Tab S10 Lite 8 GB 256 GB Wi-Fi 469 € Tab S10 Lite 8 GB 256 GB Wi-Fi + 5G 529 €

Batarya tarafında 8000 mAh kapasiteye sahip olan cihaz, uzun süreli kullanım için yeterli bir enerji sağlıyor. Tab S10 Lite özellikle fiyat/performans arayan kullanıcılar için öne çıkan bir model olabilir. Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte tablet pazarında önemli bir rekabet yaratması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Tab S10 Lite modeli Türkiye’de kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir mi? Sizce Tab S10 Lite özellikleri fiyatını hak ediyor mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!