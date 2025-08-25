Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile mobil dünyada kuralları yeniden yazmaya hazırlanıyor. Peki Galaxy S26 Ultra Türkiye’ye geldiğinde kullanıcıları hangi sürprizlerle karşılayacak? S26 Ultra ekranı gerçekten gizlilik ve güvenlik açısından yeni bir çağ mı başlatacak?

Galaxy S26 Ultra ekranı da yapay zeka kullanacak!

Galaxy S26 Ultra, Samsung Display’in geliştirdiği Flex Magic Pixel teknolojisi ile birlikte gelecek. Bu özel OLED panel, yapay zekâ desteği sayesinde ekranın görüş açısını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Yani bir banka uygulamasını açtığınızda ya da hassas bilgilerinizi görüntülediğinizde S26 Ultra ekranı devreye girerek yanınızdaki kişilerin ekrana bakmasını engelliyor. Böylece üçüncü parti gizlilik camlarına gerek kalmadan, ekranın tüm parlaklığı ve netliği korunmuş oluyor.

MWC ve K-Display 2025 etkinliklerinde sergilenen bu teknoloji, artık seri üretim aşamasına geçmiş durumda. Bu da S26 Ultra modelinin yalnızca tasarım ve donanımda değil, güvenlik odaklı ekran teknolojilerinde de rakiplerinden ayrılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bu teknolojinin yalnızca Galaxy S26 Ultra ile sınırlı kalmayıp, 2026 yılında tanıtılması beklenen katlanabilir modellerde de kullanılabileceği konuşuluyor. Tasarım tarafında sızdırılan görseller, S26 Ultra daha ince çerçeveler, kavisli hatlara yakın duran ancak daha köşeli bir yapıyla geleceğini gösteriyor. Uygulamalarda ise yeni One UI güncellemesiyle daha akıcı animasyonlar ve yeniden tasarlanan simgeler dikkat çekiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra yapay zekâ destekli ekran teknolojisi gerçekten kullanıcıların gizlilik sorunlarını çözebilir mi?