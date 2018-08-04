Galaxy S9+ vs HTC U12+ kamera kıyaslaması videomuzda, son dönemin iki gözde amiral gemisi karşı karşıya geliyor. Bakalım Galaxy S9+ mı, yoksa HTC U12+ mı daha başarılı?

Galaxy S9+ vs HTC U12+ kamera kıyaslaması

Her iki telefonun da arkasında çift kamera var. Galaxy S9+ modelinde F/1.5 diyafram değerine sahip 12 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera yer alırken, tabii ki OIS ve Dual Pixel teknolojileri unutulmamış. Ön kameraya baktığımızda ise F/1.7 diyafram değeriyle 8 MP’lik bir selfie kamerasının olduğunu görüyoruz.

Öte yandan HTC U12+ modelinde ise F/1.8 diyafram değerine sahip 12 + 16 MP olmak üzere çift arka kamera yer alıyor. OIS destekli bu arka kamerada 2x optik zoom, Lazer AF ve dual pixel PDAF gibi özellikler de yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP + 8 MP olmak üzere çift ön kamera yer alıyor.