Teknoloji dünyası henüz Galaxy S26 Ultra modelini beklerken, 2027 yılı için planlanan Samsung Galaxy S27 Ultra hakkında gelen ilk sızıntılar şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı. Ortaya atılan iddialar, Samsung’un mobil fotoğrafçılıkta kuralları yeniden yazacak cesur bir adım atarak, kamera donanımında köklü bir değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. Bu devrim niteliğindeki hamle, markanın gelecekteki amiral gemisi telefonlarına yönelik beklentileri de zirveye taşıyor.

Galaxy S27 Ultra Telefoto Lensi Tarihe Gömebilir!

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Samsung Galaxy S27 Ultra modelinde geleneksel çoklu lens kurulumunu terk edebilir. Sızıntılar, şirketin 3x telefoto lens modülünü tamamen kaldırarak yerine çok daha güçlü ve büyük bir ana sensör entegre etmeyi planladığını öne sürüyor. Bu stratejinin merkezinde ise Sony tarafından geliştirileceği söylenen 1/1.1 inç boyutunda devasa bir 200 megapiksel Sony sensör yer alıyor.

Bu yeni sensör, mevcut amiral gemilerinde kullanılan sensörlerden fiziksel olarak daha büyük olmasıyla öne çıkıyor ve bu sayede ışık toplama kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Yüksek çözünürlük ve gelişmiş yapay zeka işleme gücü sayesinde Samsung Galaxy S27 Ultra, 3x optik zoom ihtiyacını kalite kaybı yaşanmayan dijital kırpma (crop zoom) ile karşılayabilir. Bu durum, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve ayrıntılı yakın çekimler vaat ederek akıllı telefon fotoğrafçılığı standartlarını yeniden tanımlayabilir.

Diğer yandan Samsung’un, çok yönlü bir yakınlaştırma deneyimi için 50 megapiksel çözünürlüklü 5x periskop lens modülünü koruması bekleniyor. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, Samsung Galaxy S27 Ultra dörtlü kamera yerine daha sade ama yetenekli üçlü bir kamera sistemi ile gelebilir. Bu sadeleşme, hem maliyetleri düşürebilir hem de tek bir güçlü sensöre odaklanarak genel görüntü kalitesini artırabilir.

Kamera yeniliklerinin yanı sıra, kullanıcıların en çok beklediği bir diğer gelişme ise batarya tarafında yaşanabilir. Yıllardır 5000 mAh batarya standardına bağlı kalan Samsung’un, artan rekabet ve kullanıcı talepleri doğrultusunda Samsung Galaxy S27 Ultra modelinde nihayet bir pil yükseltmesi yapması umuluyor. Ancak daha büyük bir bataryaya yer açmak, cihazın ikonik özelliklerinden biri olan dahili S-Pen yuvasının kaldırılması gibi zorlu bir kararı da beraberinde getirebilir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra tasarımı ilk defa sızdırıldı! Değişiklikler var

Siz Samsung Galaxy S27 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.