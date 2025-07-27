Samsung‘un bir sonraki amiral gemisi için beklentiler şimdiden yükselirken, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni Galaxy S26 Ultra konsept tasarımları sızdırıldı. Henüz resmi bir duyuru olmasa da, bu görseller 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tasarım diline dair önemli ipuçları taşıyor. Sızıntılar, özellikle kamera kurulumunda yaşanacak olası bir revizyonu işaret ederek, Galaxy S26 Ultra modelinin mevcut çizgisinden ayrılabileceğini gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan konsept görsellerine göre Galaxy S26 Ultra, arka panelde belirgin bir tasarım değişikliği ile gelebilir. Mevcut modellerdeki gibi dikey olarak sıralanmış kameralar korunsa da, bu lenslerin hafifçe yükseltilmiş oval bir kamera modülü içine alınması bekleniyor. Bu tasarım detayı, Samsung‘un gelecekteki diğer cihazları olan Galaxy Z Fold 7 gibi modellerle de bir tasarım bütünlüğü oluşturma amacını taşıyabilir.

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, bu konseptin gerçeğe dönüşme ihtimalinin “oldukça yüksek” olduğunu belirtti. Bu tasarım değişikliğinin temel nedeninin, daha büyük kamera sensörlerine yer açarken telefonun genel inceliğini korumak olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla, Galaxy S26 Ultra modelindeki bu çıkıntılı modül, daha gelişmiş kamera donanımları için kritik bir alan sağlayacak.

Galaxy S26 Ultra Sızdırılan Teknik Özellikler Neler?

Tasarım yeniliklerinin yanı sıra Galaxy S26 Ultra, donanım tarafında da iddialı yükseltmelerle geliyor. Sızıntılara göre cihaz, daha büyük bir sensör boyutuna ve daha geniş diyafram açıklığına sahip yeni bir HP2+ ana kamera ile donatılacak. Bu geliştirme, özellikle düşük ışık koşullarında çok daha net ve ayrıntılı fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi, performans konusunda da sınırları zorlayacak. Cihazın kalbinde, Qualcomm’un henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinin yer alacağı konuşuluyor. Standart Galaxy S26 modelinde ise Samsung‘un kendi üretimi olan üst düzey Exynos 2600 SoC işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu hamle, Ultra modelini performans anlamında daha da farklı bir konuma taşıyacaktır.

Pil ve şarj teknolojilerinde de önemli bir adım atılması öngörülüyor. Galaxy S26 Ultra modelinin 5.000 mAh pil kapasitesini koruması, ancak şarj hızında büyük bir sıçrama yaparak 65W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Bu yükseltme, kullanıcıların cihazlarını çok daha kısa sürede tamamen şarj edebilmelerini sağlayarak önemli bir kullanım kolaylığı getirecektir.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 Ultra kamerasıyla iPhone 17 Pro Max’i tokatlayacak

Siz Galaxy S26 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.