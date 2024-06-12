Samsung, iki nesil sonraki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra ile yüz tanıma teknolojisinde devrim yaratmayı hedefliyor. Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bu gelişme, PolarID adı verilen yeni bir yüz tanıma sistemini içeriyor. Şu anda Apple Face ID teknolojisi sektörde lider konumda olsa da, Samsung’un bu yeni teknolojisi ile Apple’a ciddi bir rakip olacağı konuşuluyor. Samsung Galaxy S26 Ultra güvenlik konusunda Apple’ı kıskandıracak.

Samsung Galaxy S26 Ultra ile Yüz Tanıma Teknolojisinde Yeni Dönem: Apple Face ID’yi Geçecek

Apple’ın TrueDepth kamerası ve ek sensörleri yaklaşık sekiz yıldır yüz tanıma teknolojisinin altın standardı olarak kabul ediliyor. Samsung’un mevcut amiral gemisi telefonlarında özel bir sensör bulunmaması nedeniyle şirket bu konuda geri kalmıştı. Ancak, güvenilir bir sızıntı kaynağına göre, Galaxy S26 Ultra ile bu durum tamamen değişebilir. Samsung PolarID ile kullanıcılarına daha güvenli ve gelişmiş bir yüz tanıma deneyimi sunmayı planlıyor.

Haizaki Ryouhei adlı bir güvenilir sızıntı kaynağı, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Samsung’un PolarID adında yeni bir yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğini öne sürdü. İddialara göre, bu teknoloji piyasaya sürülmeye oldukça yakın ve Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarla birlikte kullanıma hazır hale gelebilir. PolarID, yüz tanıma için özel sensörlere ihtiyaç duymadan, Samsung’un yarı iletken tasarımı ve Snapdragon yonga setinin yeteneklerinden yararlanıyor.

Bu yenilik, Samsung’un nokta çentik tasarımını koruyarak ek sensörler eklemesine gerek kalmadan yüz tanıma teknolojisini sunmasına olanak tanıyor. Ayrıca, hassas hareket takibi sunan deklanşörlü bir görüntü sensörü olan ISOCELL Vizion 931‘in üretime hazır olduğu ve Galaxy S25 Ultra modelinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Yani bu yüz tanıma teknolojisi Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alabilir. Ancak, bu iddialara karşı çıkan bir başka sızıntı kaynağı, teknolojinin henüz hazır olmadığını ve sadece 2026’nın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Ultra‘da yer alabileceğini öne sürüyor.

Buna rağmen her iki kaynak da PolarID’nin Face ID’den daha güvenli olacağını ve diğer yüz tanıma teknolojilerinden daha üstün performans göstereceğini iddia ediyor. Android yüz tanıma konusunda Apple Face ID’nin gerisinde kalmıştı. S25 Ultra veya S26 Ultra farketmeden, bu yenilik Android dünyasının büyük bir eksiğini kapatacak gibi duruyor.

Samsung’un PolarID teknolojisi ile neler sunacağı ve yüz tanıma teknolojisinde gerçekten bir devrim yapıp yapamayacağı merakla bekleniyor. Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce S26 Ultra neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!