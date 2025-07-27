Galaxy S26 Ultra, Samsung’un amiral gemisi telefon serisinde önemli bir tasarım değişikliğine sahne olabilir. 2022’den bu yana Ultra modellerinde devasa çıkıntılara sahip kamera adası kullanılmıyordu. Ancak güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre bu yaklaşım, Samsung S26 Ultra ile değişebilir. Peki Samsung S26 Ultra tasarımı nasıl olacak?

İçindekiler Galaxy S26 Ultra tasarımı radikal şekilde yenileniyor

Galaxy S26 Ultra tasarımı radikal şekilde yenileniyor

Ice Universe tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşılan konsept görsel, Galaxy S26 Ultra’nın muhtemel tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor. Her ne kadar resmi bir sızıntı olmasa da, Ice Universe mevcut bilgiler doğrultusunda bu tasarımın gerçeğe en yakın versiyon olduğunu belirtiyor.

Yeni görsellere göre cihazda, üç ana kameranın yer aldığı yükseltilmiş bir kamera adası bulunuyor. Bu detay, Galaxy S25 Ultra’daki düz arka yüzey tasarımına kıyasla dikkat çekici bir fark oluşturuyor. Samsung’un bu değişikliği yalnızca estetik kaygılarla yapmadığı düşünülüyor. Yani şirket yeni model ile yıllardır aşağı yukarı benzer olan kamera donanımını da yenileyebilir.

Ice Universe’e göre hem ana kamera hem de 5x telefoto lens daha büyük diyafram açıklıklarına sahip olacak. Bu, daha fazla ışık alımı sağlayarak gece çekimlerinde performansı artıracak. Ancak lenslerin daha fazla yer kaplaması, kamera çıkıntısının 3 mm’ye kadar yükselmesine neden olabilir.

Samsung, bu çıkıntının cihazın genel tasarımını bozmasını önlemek adına, kameraları belirgin bir ada içine yerleştirmeyi planlıyor. Böylece estetik bütünlük korunurken, kamera teknolojisindeki gelişmelere de yer açılmış olacak. İlginç şekilde, bu yaklaşım Galaxy Z Fold 7’deki kamera adası tasarımına da yakın duruyor.

Aynı zamanda S26 Ultra modelinin Galaxy S25 Ultra’ya kıyasla daha ince olacağı iddia ediliyor. Bu da Samsung’un yeni nesil Ultra modeli için daha modern ve zarif bir tasarım çizgisi benimsediğini gösteriyor. Şirket Z Fold 7 ve S25 Edge gibi modelleriyle de tasarım konusundaki inovasyonlarına devam edeceğinin sinyallerin vermişti.

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Yeni Galaxy S26 Ultra’nın bu farklı tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un kamera adasına geri dönmesi isabetli bir karar mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, en yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın.