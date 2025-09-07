Akıllı telefon pazarının devi Samsung, gelecekteki amiral gemisi serisiyle ilgili heyecan verici sızıntı haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S26 serisi, özellikle Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Ultra modelleriyle teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Ortaya çıkan yeni görseller ve teknik özellikler, serinin tasarım ve donanım açısından önemli değişiklikler getireceğini gösteriyor. Serinin önceki versiyonlarına göre daha ince ve estetik bir tasarım çizgisi benimseyeceği, bu sızıntılarla netleşmiş durumda.

Teknoloji Dünyası Sallanıyor: Samsung Galaxy S26 Görselleri Sızdırıldı!

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 serisi, model isimlendirme stratejisinde de bir yeniliğe gidiyor. Artık “Plus” modelinin yerini alacak olan Galaxy S26 Pro, serinin ana modeli haline geliyor. Bu modelin, 6,27 inçlik ekran boyutu ve daha ince ekran çerçeveleriyle geleceği belirtiliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu ekran, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

Samsung Galaxy S26‘nın performans tarafında ise güçlü bir donanım paketi sunması bekleniyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri, çoklu görevler ve yüksek performans gerektiren uygulamalar için yeterli alan sunuyor. Ayrıca, 45W kablolu şarj ve Qi2 manyetik kablosuz şarj desteği ile 4.300 mAh batarya, kullanıcıların gün boyu kesintisiz bir deneyim yaşamasını sağlayacak.

Serinin en üst seviye modeli olan Samsung Galaxy S26 Ultra, tasarım ve teknoloji açısından en iddialı özellikleri barındırıyor. Kasa boyutları ve selefine göre daha yuvarlak hatlı tasarımı ile dikkat çeken Ultra modeli, 6,9 inç ekran boyutuyla daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Bu modelin en çarpıcı özelliği ise kamera sistemi. 200 MP ana kamera, geniş diyafram açıklığına sahip 50 MP periskop ve 50 MP ultra geniş açılı lens, profesyonel fotoğrafçılık için ideal bir ortam yaratıyor.

Ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçenekleri, en zorlu kullanıcıların bile beklentilerini karşılayacak nitelikte. Samsung Galaxy S26 Ultra’nın 5.000 mAh bataryası ve 60W kablolu şarj desteği de güç yönetimi konusunda önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Serinin diğer bir modeli olan Samsung Galaxy S26 Edge‘in de tasarım ve performans detayları sızdırıldı. 5,5 mm inceliğiyle dikkat çeken bu model, QHD+ çözünürlüklü 6,7 inç ekrana ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Galaxy S26 Edge, 200 MP ana kamera ve Qi2 manyetik kablosuz şarj gibi özelliklerle donatılmış. Bu özellikler, Galaxy S26 serisinin her bir modelinin kendi segmentinde iddialı olacağını gösteriyor. Sızıntılar, Samsung‘un 2026 amiral gemisi serisiyle akıllı telefon teknolojisine yön vermeye devam edeceğini işaret ediyor.

