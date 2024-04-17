Galaxy S25 yapay zeka canavarı olacak gibi görünüyor. Samsung’un amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S25 serisinin, son teknoloji yeniliklerle donatılacağına dair söylentiler gündeme bomba gibi düştü. Galaxy S25 yapay zeka konusunda seviye atlayabilir. İşte beklentiler.

İçindekiler Samsung Galaxy S25 Yapay Zeka Konusunda Rakipsiz Olabilir

Samsung Galaxy S25 Yapay Zeka Konusunda Rakipsiz Olabilir

Galaxy AI adı verilen teknoloji, Samsung’un amiral gemilerinin günlük kullanım deneyimini geliştirerek öne çıkan bir dizi özellik sunuyor. Şimdi ise şirketin vites artıracağı ve Google’ın ikinci nesil Gemini Nano güncellemesinin Galaxy S25’e güç sağlayacağına dair söylentiler konuşuluyor.

İddialara göre Samsung, reklam ve arama motoru devi Google ile iş birliği yapacak ve önceki yılın amiral gemileri olan Galaxy S24 serisinden daha fazla özellik sunacak. Galaxy AI ve Google Gemini yapay zekalarının güçlerinin birleşmesiyle beraber S25 yapay zeka konusunda rakip tanımayacak.

Söylentilere göre, Samsung’un Galaxy S24 serisi Galaxy AI sayesinde önceki nesil serilere göre daha fazla satış rakamına ulaştı. Bu durum, Galaxy S25’in lansmanıyla deneyimin daha da artırılacağı beklentilerini doğurdu. Ancak, Galaxy S25 serisine gelecek olan Gemini Nano’nun ikinci nesil güncellemesinin detayları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy AI, cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zekanın birleşimine dayalı olarak çalışıyor. Ancak, Galaxy S25 ailesinde yapay zekayı tamamen yerel olarak çalıştırmanın mümkün olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, önümüzdeki yıl Snapdragon 8 Gen 4 ve Exynos 2500 işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle, bu yonga setlerinin sunması beklenen devasa işlem gücüyle cihaz üzerinde yapay zekayı çalıştırmanın mümkün olabileceği belirtiliyor.

İkinci nesil Gemini Nano’nun mevcut Samsung Galaxy AI yapay zekasına daha fazla özellik mi ekleyeceği yoksa Samsung’un marka stratejisini mi değiştireceği henüz bilinmiyor. Bu durum, Samsung’un gelecek planları hakkında daha fazla soru işareti doğuruyor.

Ancak, Galaxy S25’in lansmanına birkaç ay kala, daha fazla güncelleme ve detayın ortaya çıkması bekleniyor. Bu sayede, şirketin gelecek hedefleri hakkında daha net bir görüş elde etmek mümkün olacak. Son gelen haberlere bakarsak, Galaxy S25 yapay zeka konusunda selefini bile geçecek gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S25 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!