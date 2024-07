Galaxy S25 Plus ne zaman çıkacak diye soranlar, bugün Android Headlines internet sitesinden gelen bir iddia ile sarsıldı. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisinin en dengeli modeli olarak bildiğimiz Plus modeli üretimden kalkabilir. Galaxy S25 Plus ne zaman çıkacak diye soranlar yıkıldı!

Galaxy S25 Plus Ne Zaman Çıkacak? Belki De Hiç Çıkmayacak!

Normal şartlar altında, Samsung cephesi amiral gemisi akıllı telefonlarını ilgili yılın ilk üç ayı içerisinde tanıtıyor. Buna göre, Galaxy S25 Plus ne zaman çıkacak sorusunun cevabının 2025 Ocak veya 2025 Şubat olmasını bekliyorduk. Ancak ortaya çıkan bilgiler, beklenen cihazın hiç gelmeyebileceğini gösteriyor.

Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy S25 serisi için planları yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Şirketin 2025 yılı için “Plus” modelinden vazgeçmeyi düşündüğü söylentileri artıyor. Halihazırda, Galaxy S25 Ultra modeli üzerinde çalışmalar sürerken, Galaxy S25 Plus modelinin geliştirme sürecinde olmadığını gösteren veriler mevcut.

Samsung’un yeni Galaxy S25 serisi, IMEI veritabanında yer alan bilgilerle gün yüzüne çıkmaya başladı. Galaxy S25, SM-S931B/DS model numarası ile listelenirken, Galaxy S25 Ultra ise SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N ve SM-S9380 model numaraları ile görünüyor. S25 Plus ise tam tabiriyle arazi olmuş durumda. Bu, Galaxy S25 Plus iptal haberlerini doğruluyor.

Galaxy S25 ailesinin, standart, Plus ve Ultra modelden oluşması bekleniyordu. Standart modeli küçük bulan, ancak Ultra modeldeki kalem gibi ek özelliklere ihtiyaç duymayanlar genelde S25 Plus modelini tercih ediyordu. Seçimini Plus modelden yana kullananlar, Galaxy S25 Plus ne zaman çıkacak diye sormaya başlamışken, bu gelen haberlerle yıkıldılar.

Samsung’un Galaxy S25 Plus modelini iptal etme kararı, aslında büyük bir sürpriz değil. Önceki Plus modelleri, satış beklentilerini karşılamakta zorlandı ve tüketiciler tarafından beklenen ilgiyi görmedi. Bu durum, Samsung’un ürün yelpazesini sadeleştirme ve fazlalığı azaltma stratejisiyle örtüşüyor. Plus ve normal modeller arasındaki farkın daralması, bu kararın arkasındaki ana nedenlerden biri olabilir.

Plus modelinin ortadan kalkması, Samsung’un daha fazla tüketiciyi daha üst düzey Ultra modeline yönlendirme stratejisiyle de bağlantılı olabilir. Samsung, Ultra modeline yatırım yaparak daha fazla özellik ve performans sunmayı hedefliyor. Plus modelinin kaldırılması, daha fazla alıcıyı özelliklerle dolu Ultra modeline çekmek için yapılan stratejik bir hamle olabilir. Böylece, Samsung’un ürün yelpazesi daha basit ve kullanıcı dostu bir hal alacak.

Bu durumda Galaxy S25 Plus ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, Galaxy S25 Plus çıkmayacak olabilir. Fakat bu paylaşılan bilgilerin doğruluğu Samsung tarafından teyit edilmedi. Bu nedenle her şey sadece spekülasyon diyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung S25 Plus için ne planlıyor?