Samsung, 3 nanometre (3nm) dökümhane prosesinde bir kusur olduğu yönündeki söylentilere sert bir şekilde yanıt vererek bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtti. Bununla birlikte Galaxy S25 MediaTek Dimensity işlemcilerini kullanabileceği iddiaları ortaya atıldı. Analist Ming-Chi Kuo’nun raporlarına göre, bu iddialar, Galaxy S25 serisi için kullanılacak olan Snapdragon 8 Gen 4’ün üretiminde sorunlar yaşanabileceğine işaret ediyordu. Ancak, Samsung bu iddiaları net bir şekilde reddetti ve 3nm üretim süreçlerinin sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

THE CHOSUN Daily’nin haberine göre, Samsung Foundry’nin ikinci nesil 3nm işlem düğümünde yaşandığı iddia edilen bir kusur, yaklaşık 2.500 lotu etkileyerek yaklaşık 1 trilyon KRW (720 milyon dolar) zarara yol açtı. Ancak, bu işlemcilerin gerçekten atılıp atılmadığı konusunda çelişkili raporlar mevcut ve durum hâlâ değerlendiriliyor.

Samsung, 3nm çip üretim kapasitesini aylık 60.000 sayfa olarak belirledi. Büyük ölçekli kusurları önlemek için çeşitli denetim süreçleri uygulamaya koyduğunu belirten şirket, bu süreçlerin etkin bir şekilde işlediğini savunuyor.

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The Financial News’un haberine göre, Samsung Electronics, Exynos 2500 mobil uygulama işlemcisini (AP) Galaxy S25’te tanıtmayı planlıyor. Bu durum, daha önce sadece Snapdragon işlemcilerin kullanılacağı yönündeki raporlara kıyasla yeni bir olasılık sunuyor.

Önceki raporlar, Exynos 2500’ün getirisinin %20 civarında olduğunu gösterirken, yeni bilgiler bunun %40’ın üzerinde olabileceğini öne sürüyor. Seri üretim için genellikle en az %60 verim gerektiği düşünülürse, bu oldukça önemli bir gelişme.

İçindekiler Galaxy S25 MediaTek Dimensity kullanabilir

Galaxy S25 MediaTek Dimensity kullanabilir

Raporda ayrıca, Samsung’un Qualcomm ile olan müzakere pozisyonunu güçlendirmek için MediaTek’in Galaxy S25 serisi için Dimensity çipini değerlendirdiği belirtildi. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 4 fiyatlarını %25-30 oranında artırmayı planladığı iddiaları göz önüne alındığında, MediaTek çipi bu duruma bir çözüm olabilir.

Samsung, bugüne kadar amiral gemisi telefonlarında üç SoC karışımı kullanmamış veya premium telefonlarını MediaTek çipiyle donatmamıştı. Bu nedenle, bu raporun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Galaxy S25’in lansmanına altı aydan fazla bir süre var. Bu süre zarfında, üretim süreçlerinde ve çip tercihlerinde çeşitli değişikliklerin yapılabileceği öngörülüyor. Samsung’un bu süreçte hangi stratejileri benimseyeceği merakla bekleniyor.